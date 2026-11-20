Aakasamlo Oka Tara Twitter Reviews: 'ఈ ఏడాది చూసిన బెస్ట్ మూవీ ఇదే'.. దుల్కర్ సల్మాన్ ‘ఆకాశంలో ఒక తార’కు సూపర్ రివ్యూలు
Aakasamlo Oka Tara Reviews: మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన తాజా తెలుగు చిత్రం 'ఆకాశంలో ఒక తార' శుక్రవారం (నవంబర్ 20) వివిధ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైంది. గురువారం రాత్రి నిర్వహించిన పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోల నుంచే ఈ సినిమాకు ఏకగ్రీవంగా 'ఎక్సలెంట్' అనే పాజిటివ్ టాక్ లభిస్తోంది.
Aakasamlo Oka Tara Reviews: 'మహానటి', 'సీతారామం', 'లక్కీ భాస్కర్' వంటి క్లాసిక్ బ్లాక్బస్టర్లతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో సొంత హీరోలా ముద్రవేసుకున్న మలయాళ స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ (Dulquer Salmaan) మరోసారి తన అద్భుతమైన కథల ఎంపికతో మ్యాజిక్ చేశారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా తెలుగు చిత్రం 'ఆకాశంలో ఒక తార' శుక్రవారం (నవంబర్ 20) పాన్-ఇండియా స్థాయిలో బహుళ భాషల్లో థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టింది.
విడుదలకు ఒకరోజు ముందుగా గురువారం రాత్రి వేసిన పెయిడ్ ప్రీమియర్ షోల నుంచే ఈ సినిమాకు యునానిమస్గా పాజిటివ్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ “ఎక్సలెంట్” అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆకాశానికెత్తుతున్నారు. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో, గుణ్ణం గంగరాజు స్క్రీన్ప్లేతో తెరకెక్కిన ఈ ఎమోషనల్ డ్రామా ఈ ఏడాది చూసిన అత్యుత్తమ చిత్రాల్లో ఒకటని ప్రేక్షకులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశంసిస్తున్నారు.
ప్రీమియర్ షోల నుంచే 'క్లాసిక్ హిట్' టాక్
యువ దర్శకుడు పవన్ సాధినేని తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రానికి సీనియర్ ఫిల్మ్ మేకర్ గుణ్ణం గంగరాజు స్క్రీన్ప్లే అందించడం సినిమాకు అతిపెద్ద బలంగా నిలిచిందని ప్రేక్షకులు చెబుతున్నారు.
కంటతడి పెట్టించే భావోద్వేగాలు: కథనం ఎంతో సహజంగా సాగుతూ, గుండెను హత్తుకునే భావోద్వేగాలతో సామాన్య ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోందని ప్రీమియర్ రిపోర్ట్స్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ ఏడాది తాము చూసిన అత్యుత్తమ చిత్రాల్లో 'ఆకాశంలో ఒక తార' ఒకటని పలువురు నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
డెబ్యూ హీరోయిన్కు గ్రాండ్ లాంచ్: ఈ చిత్రం ద్వారా కథానాయికగా పరిచయమైన సాత్విక వీరవల్లి తన తొలి సినిమాలోనే ఎంతో పరిణతితో కూడిన నటనను కనబరిచిందని, దుల్కర్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా కుదిరిందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల పనితీరు అదుర్స్
దుల్కర్ సల్మాన్, సాత్విక వీరవల్లిలతో పాటు ఈ చిత్రంలో శ్రుతి హాసన్, రుహానీ శర్మ, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, మురళీ శర్మ వంటి ప్రతిభావంతులైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో మెరిశారు. ఇక సాంకేతిక విభాగంలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం సినిమాలోని ఎమోషన్స్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.
బాక్సాఫీస్ వద్ద దుల్కర్ మరో సంచలనానికి రంగం సిద్ధం
లైట్బాక్స్ మీడియా నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థలైన గీతా ఆర్ట్స్ (అల్లు అరవింద్), స్వప్న సినిమా (స్వప్న దత్), వైజయంతీ మూవీస్ సంయుక్తంగా సమర్పించాయి.
నిర్మాణ విలువలు ఏమాత్రం తగ్గకుండా సినిమాను ఎంతో రిచ్గా తీర్చిదిద్దారు. తెలుగులో దుల్కర్ సల్మాన్కు ఇది మరో సాలిడ్ హిట్గా నిలవడం ఖాయమని, మౌత్ టాక్ బలంగా ఉండటంతో వీకెండ్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు నమోదవుతాయని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More