Dulquer Vs Mammootty: తండ్రీకొడుకుల బాక్సాఫీస్ వార్.. ఒకే రోజు థియేటర్లలోకి మమ్ముట్టి, దుల్కర్ సినిమాలు.. గెలిచేదెవరు?
Dulquer Salmaan Vs Mammootty: నవంబర్ 20న బాక్సాఫీస్ వద్ద ఓ అరుదైన పోరు జరగనుంది. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న 'ఓం', ఆయన తనయుడు దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా నటించిన 'ఆకాశంలో ఒక తార' ఒకేరోజు విడుదల కానున్నాయి. ఈ బాక్సాఫీస్ క్లాష్ అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది.
Dulquer Salmaan Vs Mammootty: సినీయర్ స్టార్ హీరోలు, వారి వారసులు ఒకే ఇండస్ట్రీలో ఉండటం, సినిమాలు చేయడం సహజమే. కానీ, తండ్రీకొడుకుల సినిమాలు ఒకేరోజు విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడటం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి, పాన్ ఇండియా స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్ మధ్య అలాంటి ఆసక్తికరమైన సమరం జరగబోతోంది. నవంబర్ 20న వీరిద్దరి చిత్రాలు థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి.
ఆకాశంలో ఒక తార వర్సెస్ ఓం
దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా నటిస్తున్న ఫీల్ గుడ్ మూవీ 'ఆకాశంలో ఒక తార', అలాగే మమ్ముట్టి పవర్ఫుల్ పాత్రలో నటిస్తున్న 'ఓం' (O.M) చిత్రాలు నవంబర్ 20వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. ఈ రెండు చిత్రాలు కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా, తెలుగులో కూడా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్గా విడుదల కావడం విశేషం. టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో ఈ రెండు విభిన్నమైన చిత్రాలపై మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది.
టాలీవుడ్లో దుల్కర్ సల్మాన్ క్రేజ్
మహానటి, సీతారామం, లక్కీ భాస్కర్ వంటి భారీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ తర్వాత దుల్కర్ సల్మాన్కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది. ఆయన సినిమా వస్తుందంటే స్ట్రెయిట్ తెలుగు హీరోల రేంజ్లో ఓపెనింగ్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమాపై కూడా అదే స్థాయి అంచనాలు ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో వస్తున్న ఈ సినిమా కచ్చితంగా తెలుగు ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు బలంగా భావిస్తున్నాయి.
ట్రైలర్తో అదరగొట్టిన మమ్ముట్టి 'ఓం'
మరోవైపు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వరుస ప్రయోగాలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తున్న మమ్ముట్టి 'ఓం' చిత్రంతో వస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణం ఉండటం, దానికి తోడు ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉండటంతో సినిమాపై అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి.
'యాత్ర' సినిమాతో తెలుగు వారికి మరింత చేరువైన మమ్ముట్టి, ఈ 'ఓం' సినిమాతో మరో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ధనుష్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మమ్ముట్టి పాత్ర కథను మలుపు తిప్పే విధంగా ఉండనుందని సమాచారం.
విజయం ఎవరిదో?
ఒకేరోజు వస్తున్న ఆకాశంలో ఒక తార, ఓం వంటి భారీ చిత్రాల్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏది పైచేయి సాధిస్తుందనేది ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తండ్రి మమ్ముట్టి అనుభవం గెలుస్తుందా? లేక కొడుకు దుల్కర్ సల్మాన్ క్రేజ్ గెలుస్తుందా? అనేది ఆసక్తికరం. కంటెంట్ బాగుంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులు రెండు సినిమాలను ఆదరిస్తారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరి నవంబర్ 20న జరగనున్న ఈ బిగ్ క్లాష్లో విజయం ఎవరిని వరిస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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