Dulquer Shruti Haasan: శ్రుతి హాసన్ లక్ష్మి బాంబ్ లాంటిది.. దుల్కర్ సల్మాన్ కామెంట్స్.. అప్పుడేమో జాంబీ అంటూ!
Dulquer Shruti Haasan: పాన్ ఇండియా స్టార్ దుల్కర్ సల్మాన్, గ్లోబల్ బ్యూటీ శ్రుతి హాసన్ కలిసి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ఆకాశంలో ఒక తార'. ఈ సినిమా దీపావళి ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఇచ్చిన ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో దుల్కర్ సల్మాన్.. శ్రుతి హాసన్ను 'లక్ష్మీ బాంబ్' తో పోల్చడం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Dulquer Shruti Haasan: 'సీతా రామం', 'లక్కీ భాస్కర్' లాంటి అద్భుతమైన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ తో మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరయ్యారు. ఆయన తదుపరి నటిస్తున్న స్ట్రెయిట్ తెలుగు సినిమా 'ఆకాశంలో ఒక తార'. పవన్ సాదినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో గ్లోబల్ బ్యూటీ శ్రుతి హాసన్ ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
ఆకాశంలో ఒక తార
దుల్కర్ సల్మాన్ అప్ కమింగ్ మూవీ ఆకాశంలో ఒక తారపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇందులో శ్రుతి హాసన్ ఓ బోల్డ్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమాస్ లాంటి బడా బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నాయి. ఇందులో సాత్విక వీరవల్లి మరో హీరోయిన్ గా కనిపించనున్నారు.
దీపావళి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ
ఆకాశంలో ఒక తార సినిమా ప్రమోషన్స్ ను మేకర్స్ అప్పుడే వేగవంతం చేశారు. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా చిత్ర బృందం యూట్యూబ్లో ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూను విడుదల చేసింది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో దుల్కర్ సల్మాన్, హీరోయిన్ సాత్విక పాల్గొని తమ వ్యక్తిగత విషయాలతో పాటు సినిమా విశేషాలను సరదాగా పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా దుల్కర్ సల్మాన్ చేసిన కామెంట్స్ తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
శ్రుతి హాసన్ ఒక 'లక్ష్మీ బాంబ్'
ఈ ఇంటర్వ్యూలో దుల్కర్ సల్మాన్.. శ్రుతి హాసన్ ఎనర్జీ గురించి చెబుతూ ఆమెను ఏకంగా దీపావళి టపాసు అయిన 'లక్ష్మీ బాంబ్' తో పోల్చాడు. యాంకర్ ప్రదీప్ మాచిరాజు లక్ష్మి బాంబ్ ను చూపించారు. అప్పుడు.. "శ్రుతి హాసన్ ఎప్పుడూ ఒక లక్ష్మీ బాంబ్ లాంటిది. ఆమెలో ఎప్పుడూ ఫుల్ ఇంటెన్సిటీ నిండి ఉంటుంది. ఎప్పుడెప్పుడు పేలుదామా అన్నట్లుగా రెడీగా ఉండే లక్ష్మీ బాంబ్ లా ఆమె కనిపిస్తుంది" అంటూ దుల్కర్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కామెంట్ తో ఇంటర్వ్యూలో నవ్వులు పూశాయి.
చిన్ననాటి స్నేహితులు
దుల్కర్ సల్మాన్, శ్రుతి హాసన్ ఇద్దరూ చెన్నైలో ఒకే స్కూల్ లో చదువుకున్నారు. వీరికి చిన్నప్పటి నుంచే మంచి స్నేహం ఉంది. అప్పట్లో శ్రుతి హాసన్ ను దుల్కర్ 'జాంబీ' (Zombie) అని ఆట పట్టించేవాడట. ఈ విషయాన్ని శృతి హాసన్ కూడా పలు సందర్భాల్లో బయటపెట్టింది.
ఇప్పుడు మళ్లీ ఇన్నేళ్ల తర్వాత వీరు 'ఆకాశంలో ఒక తార' సినిమాలో కలిసి నటిస్తుండటంతో.. సెట్స్ లో వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ అద్భుతంగా పండిందని సమాచారం. నవంబర్ 20, 2026 న ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ ఎత్తున థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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