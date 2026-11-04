OTT Free: డైరెక్ట్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ప్రియమణి క్రేజీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్..డైరెక్టర్ లాస్ట్ సినిమా.. ఫ్రీగా ఎక్కడ చూడాలంటే?
OTT Free Movie: ఓటీటీ లవర్స్ కు కిక్కిచ్చే న్యూస్ ఇది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఒక్క రూపాయి కూడా కట్టకుండా ఫ్రీగా చూసేలా ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. మైండ్ బ్లోయింగ్ ట్విస్ట్ లతో ఈ సినిమా తెరకెక్కిందని టాక్. ఇందులో ప్రియమణి, అర్జున్ రాంపాల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు.
OTT Free Movie: ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జీ5 అదిరిపోయే సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీని డైరెక్ట్ గా ఓటీటీ రిలీజ్ చేయడమే కాకుండా.. ఓటీటీ లవర్స్ కు ఫ్రీగా చూసే ఛాన్స్ కూడా కల్పించింది. ప్రియమణి, అర్జున్ రాంపాల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ‘బ్లైండ్ గేమ్’ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
బ్లైండ్ గేమ్ ఓటీటీ
ఓటీటీలోకి మరో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘బ్లైండ్ గేమ్’ రిలీజైంది. థియేటర్లలో రిలీజ్ కాని ఈ మూవీ డైరెక్ట్ గా ఇవాళ (నవంబర్ 4) నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. డిజిటల్ ఆడియన్స్ కు ఫ్రీగా సినిమాలు, సిరీస్ లు అందించడం కోసం జీ5 తీసుకొచ్చిన ఫ్రీ5 విభాగంలో ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను ఉచితంగా చూసేయొచ్చు.
ఆ మలయాళ మూవీకీ రీమేక్
బ్లైండ్ గేమ్ మూవీకి మరో స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది. ఇది మలయాళ సూపర్ హిట్ సినిమా ‘సెవెంత్ డే’ కు హిందీ రీమేక్ కావడం విశేషం. 2014లో మలయాళంలో వచ్చిన సెవెంత్ డే మూవీ లో స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ హీరోగా నటించాడు. ఆ మూవీ అప్పట్లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. శ్యామ్ ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ కు సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ను అందించింది.
డైరెక్టర్ లాస్ట్ మూవీ
బ్లైండ్ గేమ్ సినిమాకు మరో ఎమోషనల్ కనెక్షన్ కూడా ఉంది. ప్రముఖ దర్శకుడు సంగీత్ శివన్ దర్శకత్వం వహించిన చివరి సినిమా ఇదే. ఆయన మరణానంతరం ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మలయాళం, హిందీ భాషల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సంగీత్ శివన్.. ఈ చిత్రాన్ని క్రైమ్, సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ తో అద్భుతంగా మలిచినట్లు తెలుస్తోంది.
ట్విస్టులతో సాగే క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్
కథ విషయానికొస్తే.. కొన్ని ఊహించని సంఘటనల చుట్టూ తిరిగే ఓ డార్క్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ బ్లైండ్ గేమ్. అసలు నేరస్థులు ఎవరు? ఊహించని ఆ ట్విస్టులు ఏంటి? అనే ఆసక్తికరమైన అంశాలతో ఈ సినిమా సాగుతుంది. అర్జున్ రాంపాల్ సీరియస్ లుక్, యాక్టింగ్ తో పాటు.. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాంటి సిరీస్ లతో ఓటీటీలో విపరీతమైన క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ప్రియమణి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలవనున్నాయి.
జీ5లో ఫ్రీగా స్ట్రీమింగ్..
సాధారణంగా ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు చూడాలంటే కచ్చితంగా సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాల్సిందే. కానీ, 'బ్లైండ్ గేమ్' సినిమాను ప్రేక్షకులకు జీ5 ప్లాట్ఫామ్ పూర్తిగా ఉచితంగా (Free on ZEE5) అందిస్తోంది. నవంబర్ 4వ తేదీ నుంచి ఈ క్రైమ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ZEE5 యాప్ లో హిందీ భాషలో అందుబాటులో ఉంది. థ్రిల్లర్ జానర్ ను ఇష్టపడే వారు ఈ వీకెండ్ కు ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా బ్లైండ్ గేమ్ ను చూసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More