Aamir Khan Third Marriage: ముగ్గురు పిల్లల సమక్షంలో అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి.. ఫొటో వైరల్.. వర్షంలోనూ సంబరాలు.. గెస్ట్ లు!
Aamir Khan Third Marriage: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆదివారం తన లాంగ్టైమ్ పార్ట్నర్ గౌరీ స్ప్రాట్ను అధికారికంగా వివాహం చేసుకున్నాడు. తన ముగ్గురు పిల్లల సమక్షంలో ఈ వెడ్డింగ్ జరగడం గమనార్హం. 61వ ఏట అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Aamir Khan Third Marriage: బాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో, ‘మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్’ అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గత కొంతకాలంగా తనతో రిలేషన్షిప్లో ఉన్న గౌరీ స్ప్రాట్ను అతను పెళ్లాడాడు. ముంబై బాంద్రా (పాలి హిల్) లోని అమీర్ ఖాన్ స్వగృహంలో ఆదివారం (జూలై 5) నాడు ఈ వేడుక అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.
అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి
బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో అమీర్ ఖాన్ మూడో పెళ్లి తంతు ముగిసింది. తన ముగ్గురు పిల్లల సమక్షంలో అమీర్ ఖాన్.. గౌరీ స్ప్రాట్ తో రిజిస్టర్ మ్యారేజీ చేసుకున్నాడు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా డేటింగ్లో ఉన్న ఈ జంటకు ఒకరినొకరు 25 ఏళ్లుగా పరిచయం ఉండటం విశేషం. పెళ్లి తంతు ముగిసినట్లు అమీర్ ఖాన్ అధికారిక ప్రతినిధి మీడియాకు కన్ఫామ్ చేశాడు. వీళ్ల ఫొటో వైరల్ గా మారింది.
వర్షంలోనూ పెళ్లి సంబరాలు
గడిచిన రెండు రోజులుగా ముంబై నగరంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ, అమీర్ ఖాన్ ఇంట్లో పెళ్లి పనులకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగలేదు. పాలి హిల్లోని ఆయన బంగ్లాను రంగురంగుల వినూత్న దీపాలు, పూల అలంకరణలతో ముస్తాబు చేశారు. శనివారం నుంచే ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వర్కర్లు రైన్కోట్లు వేసుకుని మరీ డెకరేషన్ పనులను పూర్తి చేయడం విశేషం.
గెస్ట్ లు వీళ్లే
అమీర్ ఖాన్, గౌరీ స్ప్రాట్ వెడ్డింగ్ కు విదేశాల నుంచి కూడా కొందరు గెస్ట్ లు వచ్చారు. మొత్తం దాదాపు 150 మంది ఈ వివాహానికి అటెండ్ అయినట్లు తెలిసింది. ఇందులో అమీర్ ఖాన్ ముగ్గురు పిల్లలు (జునైద్ ఖాన్, ఇరా ఖాన్, ఆజాద్ రావు ఖాన్) లతో పాటు, గౌరీ స్ప్రాట్ కుమారుడు కూడా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచారు. ముకేశ్ అంబానీ కుటుంబం కూడా ఈ పెళ్లి హాజరైందని సమాచారం.
అమీర్ ఖాన్ పెళ్లిళ్లు
- రీనా దత్తా (1986 - 2002): అమీర్ మొదట రీనాను వివాహం చేసుకోగా, వీరికి నటుడు జునైద్ ఖాన్, ఇరా ఖాన్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. 16 ఏళ్ల వైవాహిక బంధం తర్వాత 2002లో వీరు విడిపోయారు.
- కిరణ్ రావు (2005 - 2021): ఆ తర్వాత 2005లో ప్రముఖ దర్శకురాలు కిరణ్ రావును అమీర్ పెళ్లాడాడు. వీరికి సరోగసీ ద్వారా ఆజాద్ రావు ఖాన్ జన్మించాడు. 2021లో ఈ జంట విడాకులు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
- గౌరీ స్ప్రాట్తో బంధం: గత ఏడాది (2025 మార్చి) లో తన 60వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గౌరీ స్ప్రాట్తో ఉన్న బంధాన్ని అమీర్ ఖాన్ అధికారికంగా బయటపెట్టాడు. అప్పటివరకు లైమ్లైట్కు దూరంగా ఉన్న గౌరీ.. అమీర్తో రిలేషన్ అనౌన్స్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి వచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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