Aaya Sher Full Song: థియేటర్లలో దద్దరిల్లిన పాట.. నాని ఊరమాస్ స్టెప్పులు.. ఆయా షేర్ ఫుల్ సాంగ్ వచ్చేసింది
Aaya Sher Full Song: థియేటర్లలో రచ్చ రేపిన నాని పారడైజ్ మూవీలోని ఆయా షేర్ ఫుల్ వీడియో సాంగ్ రిలీజైంది. సరిగమప సౌత్ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో ఈ పాట వీడియో చూడొచ్చు. సుమారు మూడు వారాలుగా ఈ పాటతో థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతున్న విషయం తెలిసిందే.
Aaya Sher Full Song: నేచురల్ స్టార్ నాని (Nani) కథానాయకుడిగా నటించిన మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది పారడైజ్' (The Paradise) నుంచి బ్లాక్బస్టర్ చార్ట్బస్టర్ 'ఆయా షేర్' (Aaya Sher) ఫుల్ వీడియో సాంగ్ అఫీషియల్గా విడుదలైంది. అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన హై-వోల్టేజ్ బీట్స్కి నాని వేసిన సిగ్నేచర్ ఊరమాస్ స్టెప్పులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్నాయి.
అనిరుధ్ మ్యాజికల్ బీట్స్.. నాని సిగ్నేచర్ మాస్ హుక్ స్టెప్స్
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో 'దసరా' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత వచ్చిన ది పారడైజ్ మూవీలో ఈ ఆయా షేర్ సాంగ్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. మూవీ ఎలా ఉన్నా.. థియేటర్లలో ఈ పాట రాగానే ఆడియెన్స్ రచ్చ లేపారు. దాదాపు ప్రతి థియేటర్లో మాస్ స్టెప్పులతో బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇన్నాళ్లూ ఈ పాట ఫుల్ వీడియో కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్న అభిమానులకు మేకర్స్ అదిరిపోయే ట్రీట్ ఇచ్చారు.
కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన మాస్ లిరిక్స్కి జంగి రెడ్డి, అర్జున్ చండి, అనిరుధ్ తమ వాయిస్తో నెవర్ బిఫోర్ ఎనర్జీని అందించారు. ఈ పాటలోని ప్రతి ఫ్రేమ్ చాలా రిచ్గా, కంటిన్యూయస్ మాస్ వైబ్తో సాగిపోతుంది.
పాటలో నాని చూపించిన బాడీ లాంగ్వేజ్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, డిఫరెంట్ మేనరిజమ్స్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నాని వేసిన హుక్ స్టెప్తో రీల్స్, షార్ట్స్ ప్లాట్ఫామ్లలో కుర్రకారు ఫుల్ సందడి చేస్తున్నారు.
ది పారడైజ్ స్టోరీ, బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు
'పారడైజ్' ప్రాంతంలో ఎలాంటి గుర్తింపు, హక్కులు లేకుండా జీవిస్తున్న సవారి సమాజం చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. 7 వేల మందితో స్థిరపడిన జాతి పేరు సవారీలు. దేశం కోసం పోరాడిన ఈ కుటుంబాలు ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో గుర్తింపు ఉండదు. అందుకోసం తరాలుగా పోరాటం చేస్తూనే ఉంటారు. వీరిని చిన్నచూపు చూస్తూ అణగదొక్కుతూ, ఎదురు తిరిగిన వారిని చంపేస్తుంటుంది శిఖంజా మాలిక్ (మోహన్ బాబు) కుటుంబం.
ఆ అణచివేతపై తిరగబడే కొద్దిమందిలో సమ్మక్క (సొనాలి కులకర్ణి) ఒకరు. మాలిక్ చిత్రహింసల మధ్య ఇద్దరు కవలలకు జన్మనిచ్చినిస్తుంది సమ్మక్క. తన కొడుకు జడల్ (నాని) సవారీలకు నాయకుడై గుర్తింపు సాధిస్తాడని కలలుకంటుంది.
కానీ తల్లి అంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేని జడల్.. సవారీలకు నాయకుడు అయ్యాడా? తన జాతికి గుర్తింపు తెచ్చాడా? అసలు అతని జడల్ అనే పేరు ఎందుకొచ్చింది? చిన్నతనంలోనే జడల్ జైలుకెందుకెళ్లాడు? జడల్ అంటే ఇష్టపడే సుబ్బు (కయాదు లోహర్) ఎవరు? అనేది తెలియాలంటే ది పారడైజ్ చూడాల్సిందే.
ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే మిక్స్డ్ రివ్యూలు వచ్చినా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం దుమ్ము రేపింది. ఇప్పటి వరకూ రూ.170 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసింది. తొలి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.88 కోట్ల గ్రాస్ సాధించినా.. తర్వాత మిక్స్డ్ రివ్యూలతో వసూళ్లు పడిపోతూ వచ్చాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More