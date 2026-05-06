Actor Jiiva: తండ్రి మరణంతో నటుడు జీవా ఎంతలా ఏడుస్తున్నాడో చూడండి.. చెన్నైలో నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి అంత్యక్రియలు
Actor Jiiva: ప్రముఖ సినీ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అధినేత ఆర్బీ చౌదరి రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్లో జరిగిన ఈ దుర్ఘటనతో చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. తండ్రి భౌతికకాయాన్ని చూసి నటుడు జీవా తల్లడిల్లిపోయారు.
Actor Jiiva: దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థగా వెలుగొందుతున్న 'సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్' అధినేత, సీనియర్ నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి (73) రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన విషయం తెలుసు కదా. రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ సమీపంలో మంగళవారం (మే 5) సాయంత్రం జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఈ వార్త తెలియగానే టాలీవుడ్, కోలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖులు షాక్కు గురయ్యారు. ముఖ్యంగా తన తండ్రి ఆకస్మిక మరణవార్త విన్న నటుడు జీవా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. ఉదయపూర్ చేరుకున్న ఆయన, తన తండ్రి భౌతికకాయాన్ని చూసి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు.
ప్రమాదం జరిగిందిలా..
నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి తన వ్యక్తిగత పనుల నిమిత్తం రాజస్థాన్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయపూర్ వెళ్తున్న క్రమంలో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహనం నియంత్రణ కోల్పోయి ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
స్థానికులు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ, అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.
కన్నీరు మున్నీరైన నటుడు జీవా
తండ్రి మరణవార్త వినగానే చెన్నై నుంచి ఉదయపూర్ బయలుదేరిన జీవా.. అక్కడ తండ్రిని ఆ స్థితిలో చూసి తట్టుకోలేకపోయారు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ పలకరించే తన తండ్రి ఇలా విగతజీవిగా పడి ఉండటం చూసి ఆయన వెక్కివెక్కి ఏడ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఎవరితోనో ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ జీవా దు:ఖాన్ని ఆపుకోలేకపోయాడు. ఆర్బీ చౌదరి కేవలం నిర్మాత మాత్రమే కాదు, తన పిల్లల కెరీర్ను తీర్చిదిద్దిన గొప్ప తండ్రిగా పరిశ్రమలో పేరు తెచ్చుకున్నారు.
దక్షిణాది సినిమాకు తీరని లోటు
ఆర్బీ చౌదరి మరణం సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటు. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆయన తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో వందకు పైగా చిత్రాలను నిర్మించారు. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, నాగార్జున వంటి స్టార్ హీరోలతో ఆయన సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీశారు.
ముఖ్యంగా తెలుగులో 'రాజా', 'సూర్యవంశం', 'శివమణి' వంటి ఎన్నో క్లాసిక్ చిత్రాలు ఆయన నిర్మాతగా తీసినవే. కొత్త టాలెంట్ను ప్రోత్సహించడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. ఎంతో మంది దర్శకులను, నటులను ఆయన వెండితెరకు పరిచయం చేశారు.
ప్రముఖుల సంతాపం
ఆర్బీ చౌదరి మరణం పట్ల రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ, "ఆర్బీ చౌదరి గారు పరిశ్రమలో ఒక లెజెండ్. ఆయన మరణం వ్యక్తిగతంగా నాకు తీరని లోటు. ఆయన కుటుంబానికి నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను," అని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇతర స్టార్ హీరోలు, దర్శకులు ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. చెన్నైలో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు కుటుంబ సభ్యులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ఆర్బీ చౌదరి ఎవరు?
ఆర్బీ చౌదరి దక్షిణాదిలో అత్యంత విజయవంతమైన నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటైన 'సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్' వ్యవస్థాపకులు. ఆయన తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు నిర్మించారు.
ఆర్బీ చౌదరి ఎలా మరణించారు?
రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ ప్రాంతంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆయన మరణించారు.
నటుడు జీవాకు ఆర్బీ చౌదరి ఏమవుతారు?
ఆర్బీ చౌదరి నటుడు జీవాకు తండ్రి. జీవాతో పాటు ఆయన మరో కుమారుడు జితన్ రమేష్ కూడా నటుడిగా రాణిస్తున్నారు.
