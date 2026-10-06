Aishwarya Lekshmi: సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్న తర్వాత జీవితం హాయిగా ఉంది: నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి
Aishwarya Lekshmi: ఐశ్వర్య లక్ష్మి సోషల్ మీడియాకు దూరమై ఏడాది పూర్తయింది. ఈ మధ్యే నెట్ఫ్లిక్స్ వెబ్ సిరీస్ లవ్ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఆమె.. సోషల్ మీడియా వల్ల తనకు లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ జరిగిందని చెప్పడం విశేషం.
Aishwarya Lekshmi: మలయాళం బోల్డ్ బ్యూటీ, 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' ఫేమ్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి సోషల్ మీడియాకు గుడ్ బై చెప్పి ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. నెట్ఫ్లిక్స్లో రీసెంట్గా రిలీజైన '#లవ్' (#Love) వెబ్ సిరీస్ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఒక టాక్ షోలో పాల్గొన్న ఈ భామ.. ఆన్లైన్ ప్రపంచం నుంచి తప్పుకున్నాక తన లైఫ్ ఎంత ప్రశాంతంగా మారిందో ఓపెన్గా షేర్ చేసుకున్నారు.
సోషల్ మీడియా వదిలేశాక చాలా ప్రశాంతత
ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ పూజా తల్వార్తో జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి తన వ్యక్తిగత నిర్ణయాల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 2025లో తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ అన్నింటినీ పూర్తిగా డిలీట్ చేసిన తర్వాత తనకు ఊహించని మనశ్శాంతి లభించిందని చెప్పారు.
ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆన్లైన్లో డిస్టర్బ్ కావడం తగ్గిపోయిందని ఆమె అన్నారు. లైఫ్లో ఇప్పుడు తను చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నానని, ప్రతి రోజూ ఫోన్ చూస్తూ ఒత్తిడిగా ఫీల్ అయ్యే పరిస్థితి నుంచి బయటపడ్డానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"ఫేమ్ ఇస్తుంది.. కానీ ఒరిజినల్ ఆలోచనలను చంపేస్తుంది!"
ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా డిజిటల్ క్రియేటర్లకు మంచి ప్లాట్ఫామ్గా మారిందని ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఒప్పుకున్నారు. కేరళలో ఇటీవల ఫేమస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ హాషిర్ లీడ్ రోల్లో వచ్చిన 'వాలా 2' సినిమా బిగ్ బాక్సాఫీస్ హిట్ కొట్టిన విషయాన్ని కూడా ఆమె ప్రస్తావించారు.
అయితే పర్సనల్గా తనకైతే సోషల్ మీడియా వల్ల నష్టమే ఎక్కువ జరిగిందని స్పష్టం చేశారు. "నటిగా ఫీల్డ్లో ఉండాలంటే సోషల్ మీడియా అవసరమని చాలా కాలం నమ్మాను. కానీ అది నన్ను కంట్రోల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. నా రీసెర్చ్, ఆలోచనా విధానం, లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్, చిన్న చిన్న సంతోషాలను అది దూరం చేసింది. అందుకే దానికి పూర్తిగా గుడ్ బై చెప్పేశా" అని ఐశ్వర్య వివరించారు.
కంబ్యాక్ ప్రాజెక్ట్స్.. టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి గ్రాండ్ ప్రిపరేషన్స్
2017లో 'జ్ఞాండ్యుకలుడే నత్తిల్ ఒరిడవేల' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి, 'మాయానది', 'గోదా', 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' సినిమాల ద్వారా పాన్ ఇండియా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రీసెంట్గా సౌందర్య రజనీకాంత్ నిర్మించిన '#లవ్' వెబ్ సిరీస్లో అర్జున్ దాస్ సరసన నటించి ఓటీటీ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నారు.
ఈ ఏడాదే 'గట్ట కుస్తీ 2', 'ఆశా' వంటి హిట్ ప్రాజెక్టులతో అలరించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. త్వరలోనే డైరెక్ట్గా టాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారు. 'సంబరాల ఏటి గట్టు' (Sambarala Yeti Gattu) అనే క్రేజీ తెలుగు ప్రాజెక్ట్లో ఆమె కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా హడావుడికి దూరంగా ఉంటూ కేవలం తన నటనపైనే ఫోకస్ పెడుతున్నట్లు ఈ భామ తేల్చి చెప్పారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More