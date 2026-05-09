Avika Gor: దేశం వదిలిపెట్టిన అగ్లీ బ్యూటీ- బ్యాంకాక్కు మకాం మార్చిన అవికా గోర్- కారణం చెప్పిన చిన్నారి పెళ్లికూతురు!
Avika Gor Bangkok Move And Reason: టాలీవుడ్ హీరోయిన్, బుల్లితెర చిన్నారి పెళ్లికూతురు, అగ్లీ బ్యూటీ అవికా గోర్ దేశం వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయింది. ముంబై నుంచి బ్యాంకాక్కు తన మకాంను మార్చేసింది అవికా గోర్. ఈ విషయాన్ని తానే చెబుతూ కొత్త ఇంటికోసం వస్తువులు కొనడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉందని తెలిపింది.
Heroine Avika Gor Bangkok Move: 'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్న చిన్నారి పెళ్లికూతురు అవికా గోర్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గతేడాది సెప్టెంబర్లో మిలింద్ చంద్వానీని వివాహం చేసుకున్న యంగ్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు తన నివాసాన్ని ముంబై నుంచి బ్యాంకాక్కు మార్చారు.
బ్యాంకాక్కు మకాం
తాను బ్యాంకాక్కు మకాం మార్చిన విషయాన్ని అవికా గోర్ స్వయంగా ధృవీకరించారు. ఇది కేవలం ఒక ఊహించని మార్పు మాత్రమే కాదని, జీవితంలో సహజంగా జరిగిన ఒక పురోగతి అని అగ్లీ మూవీ బ్యూటీ అవికా గోర్ అభివర్ణించారు. బ్యాంకాక్లో ఇప్పటికే ఒక సొంత ఇల్లు కొనుగోలు చేశామని, తన అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ఆ ఇంటిని తీర్చిదిద్దుకుంటున్నానని అవికా తెలిపారు.
భర్త ఎదుగుదల కోసమే ఈ నిర్ణయం
బ్యాంకాక్కు మారే నిర్ణయం వెనుక గల ప్రధాన కారణాన్ని అవికా గోర్ వివరిస్తూ.. "మిలింద్ చేసే పనికి బ్యాంకాక్లో మెరుగైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందుకే అక్కడకు వెళ్లడం మంచిదని భావించాం. మేము ఏడేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒకరి ఎదుగుదలకు మరొకరం ఎప్పుడూ సహకరించుకున్నాం. షూటింగ్స్ కోసం నేను నెలల తరబడి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఆయన నాకు ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆయన వృత్తి పరమైన ఎదుగుదలకు నేను అడ్డు కాకూడదని భావించాను" అని పేర్కొన్నారు.
భారత్లో కెరీర్ కొనసాగుతుందా?
దేశం వదిలి వెళ్లడం వల్ల అవకాశాలు తగ్గుతాయని అవికా గోర్ భయపడటం లేదు. ముంబైలో ఉన్నప్పుడు కూడా అవికా గోర్ ఎక్కువగా హైదరాబాద్, రాజమండ్రి లేదా విశాఖపట్నంలోనే షూటింగ్స్లో గడిపేవారు.
"నాతో పని చేయాలనుకునే వారు నా షెడ్యూల్ ప్రకారం ముందుకు వస్తారు. నా కెరీర్ను నిలబెట్టిన నా వృత్తిపరమైన బాధ్యతలే నాకు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యత. ప్రస్తుతం నేను ఒక నెల రోజులుగా అక్కడ ఉంటున్నా, పని నిమిత్తం ఎక్కువగా హైదరాబాద్ లేదా ముంబైలోనే తిరుగుతున్నాను. పరిశ్రమలోని వారు కూడా నా నిర్ణయానికి పూర్తి మద్దతు తెలిపారు" అని అవికా గోర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కొత్త జీవితం.. కొత్త బాధ్యతలు
ప్రస్తుతం 28 ఏళ్ల అవికా గోర్ తన కొత్త ఇంటిని తానే స్వయంగా డిజైన్ చేసుకోవడం పట్ల ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు లేదా అత్తమామలు ఏర్పాటు చేసిన ఇళ్లలో ఉంటామని, కానీ ఇప్పుడు ప్రతి చిన్న వస్తువును తానే స్వయంగా ఎంచుకోవడం ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తోందని అవికా గోర్ సంబరపడిపోతున్నారు.
అయితే, తన మనసు మాత్రం భారత్లోనే ఉంటుందని అవికా గోర్ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "మా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు అంతా అక్కడే ఉన్నారు. కాబట్టి నా మనసు ఎప్పుడూ భారత్తోనే ఉంటుంది. త్వరలో 'ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ' షూటింగ్ కోసం బయలుదేరుతున్నాను, అలాగే నా సౌత్ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. మొత్తానికి నేను నా జీవితంలో అత్యంత అద్భుతమైన దశలో ఉన్నాను" అని అవికా గోర్ ముగించారు.
- ABOUT THE AUTHOR
