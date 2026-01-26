Edit Profile
    హన్సిక అసలు డైటింగే చేయదట.. ఆమె ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ పలాటీస్.. అసలు ఇదేంటో తెలుసా?

    హీరోయిన్లు అనగానే డైటింగే గుర్తుకు వస్తుంది. స్లిమ్‌గా కనిపించడానికి వాళ్లు నోరు కట్టేసుకుంటారు. ఏది పడితే అది తినరు. కానీ హన్సిక మాత్రం అలా కాదట. ఎలాంటి డైటింగ్ లేకుండా ఆమె ఇంత స్లిమ్‌గా కనిపించడానికి కారణం పలాటీస్ అట. ఇంతకీ అదేంటో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 26, 2026 4:53 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    సాధారణంగా సినీ నటీనటులు తెరపై అందంగా, ఫిట్‌గా కనిపించడం కోసం కఠినమైన వ్యాయామాలు, ఆహార నియమాలు పాటిస్తారని అందరికీ తెలిసిందే. వారి ఫిట్‌నెస్ వెనుక ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకోవడానికి.. వారు ఏం తింటారు, ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేస్తారు అని తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే ప్రముఖ నటి హన్సిక మోత్వాని ఇటీవల తన ఫిట్‌నెస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని బయటపెట్టింది. తాను అస్సలు డైటింగ్ చేయనని ఆమె స్పష్టం చేసింది.

    హన్సిక ఫిట్‌నెస్ రహస్యం ఇదే..

    ప్రముఖ దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ ఫరా ఖాన్ ఇటీవల తన వంటల వ్లాగ్ కోసం హన్సిక మోత్వాని ఇంటికి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో జరిగిన సంభాషణలో.. దిలీప్ (ఫరా ఖాన్ వంట మనిషి) బాగా వండగలిగే వంటకం ఏది అని హన్సిక అడిగింది. దానికి ఫరా బదులిస్తూ.. అతను 'యఖ్నీ పులావ్' చాలా బాగా చేస్తాడని చెప్పింది. వెంటనే ఫరా ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. "హన్సిక నన్ను తన కోసం ఎలాంటి వంటకం తీసుకురావద్దని చెప్పింది. ఎందుకంటే మేడమ్ డైటింగ్‌లో ఉంది" అని సరదాగా అన్నది. దానికి హన్సిక వెంటనే స్పందిస్తూ.. "మేడమ్, నేను అస్సలు డైటింగ్ చేయను" అని బదులిచ్చింది.

    హన్సిక సమాధానంతో ఆశ్చర్యపోయిన ఫరా.. మరి నీ ఫిట్‌నెస్ వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటని అడిగింది. దానికి హన్సిక తాను 'పలాటీస్' (Pilates) అనే వ్యాయామం చేస్తానని, తనను తాను "పలాటీస్ గర్ల్" అని పిలుచుకుంటానని వెల్లడించింది.

    అసలు పలాటీస్ అంటే ఏంటి?

    పలాటీస్ అనేది ఒక రకమైన వ్యాయామ పద్ధతి. ఇది శరీర బలాన్ని, ఫ్లెక్సిబిలిటీని, పోస్చర్‌ను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఇది నియంత్రిత కదలికలు, సరైన శ్వాస విధానం, కోర్ స్థిరత్వంపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. కీళ్లపై అధిక ఒత్తిడి పడకుండా కండరాలను దృఢంగా మార్చడంలో ఇది చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

    ప్రస్తుతం ఫిట్‌నెస్ ప్రపంచంలో పలాటీస్ అనేది ఒక కొత్త క్రేజ్. ఇది సెలబ్రిటీలకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యాయామంగా మారింది. జాన్వీ కపూర్, సారా అలీ ఖాన్, కరీనా కపూర్, అనన్య పాండే, అలియా భట్ వంటి తారలు తమ దినచర్యలో పలాటీస్ ఒక భాగమని తరచుగా చెబుతుంటారు.

    హన్సిక నెక్ట్స్ మూవీస్

    హన్సిక చివరగా 2024లో విడుదలైన తమిళ మూవీ 'గార్డియన్'లో కనిపించింది. సురేష్ చంద్ర మీనన్, శ్రీమాన్ నటించిన ఈ హారర్ మూవీ ఎక్కువగా నెగటివ్ రివ్యూలను అందుకుంది. ఈ నటి తర్వాత 'గాంధారి' అనే సినిమాలో కనిపించనుంది.

    ఆర్. కన్నన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో హన్సిక డ్యూయల్ రోల్ చేస్తోంది. మెట్రో శిరీష్, మయిల్‌సామి, తలైవాసల్ విజయ్, ఆడుకాలం నరేన్, వినోధిని, బ్రిగిడా సాగా తదితరులు ఇందులో సహాయక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా విడుదల తేదీని ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

