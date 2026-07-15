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    Actress Hema: బెంజ్ కారు కొన్న నటి హేమ.. దీని ధరెంతో తెలుసా? ఇన్‌స్టా వీడియో వైరల్

    Actress Hema: టాలీవుడ్ నటి హేమ ఖరీదైన కొత్త బెంజ్ కారు కొనడం విశేషం. ఈ కారుకు పూజలు చేస్తున్న వీడియోను ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో షేర్ చేసింది. ఈ కారు రేటెంతో తెలుసుకొని అభిమానులు ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు.

    Published on: Jul 15, 2026, 16:56:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Actress Hema: టాలీవుడ్ పాపులర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, బిగ్ బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్ హేమ సరికొత్త లగ్జరీ కార్ కొని సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. కోట్ల రూపాయల విలువైన మెర్సిడెస్ బెంజ్ జీఎల్ఎస్ 450డి (Mercedes-Benz GLS 450d) ఎస్‌యూవీని తన హోమ్ గ్యారేజ్ లోకి తెచ్చుకుంది. తన కూతురు ఈషా కొల్ల, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌తో కలిసి షోరూమ్‌లో కారు డెలివరీ తీసుకుంటున్న క్రేజీ వీడియోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లో షేర్ చేయడంతో అది కాస్తా క్షణాల్లో వైరల్‌గా మారింది.

    Actress Hema: బెంజ్ కారు కొన్న నటి హేమ.. దీని ధరెంతో తెలుసా? ఇన్‌స్టా వీడియో వైరల్
    Actress Hema: బెంజ్ కారు కొన్న నటి హేమ.. దీని ధరెంతో తెలుసా? ఇన్‌స్టా వీడియో వైరల్

    కోటిన్నర లగ్జరీ రైడ్‌లో హేమ హల్‌చల్

    గత కొన్ని నెలలుగా పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, బెంగళూరు రేవ్ పార్టీ వివాదాలను ఎదుర్కొన్న నటి హేమ.. ఈ రేంజ్ లగ్జరీ కార్ కొనడం ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మెర్సిడెస్ బెంజ్ బ్రాండ్‌లో మోస్ట్ ప్రీమియం మోడల్స్ లో ఒకటిగా పేరున్న ఈ జీఎల్ఎస్ 450డి 4మాటిక్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ దాదాపు రూ. 1.35 కోట్ల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.

    రోడ్ టాక్స్, ఇన్సూరెన్స్, కస్టమైజేషన్స్ అన్నీ కలుపుకుంటే హైదరాబాద్‌లో ఈ లగ్జరీ బీస్ట్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అక్షరాలా రూ. 1.65 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    ఈ స్పెషల్ మూమెంట్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ హేమ తన అఫీషియల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ `hemakolla1211` లో షేర్ చేసిన వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. బ్లాక్ కలర్ రాయల్ బెంజ్ కార్ డెలివరీ తీసుకునేటప్పుడు కేక్ కట్ చేసి, ఫ్యామిలీతో కలిసి గ్రాండ్‌గా పూజలు నిర్వహించారు. కారు ముందు నిలబడి తన కూతురు ఈషాతో కలిసి హేమ ఇచ్చిన స్టైలిష్ ఫోజులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

    వివాదాల తర్వాత గట్టి కంబ్యాక్

    వెండితెరపై తనదైన కామెడీ టైమింగ్, సీరియస్ క్యారెక్టర్లతో దశాబ్దాలుగా తెలుగు ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తున్న హేమ కెరీర్ లో ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ ఉన్నాయి. మురారి, అత్తారింటికి దారేది, జులాయి లాంటి సినిమాల్లో ఆమె చేసిన రోల్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త కాంట్రవర్సీలతో వార్తల్లో నిలిచినప్పటికీ, తన లైఫ్ స్టైల్ విషయంలో ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ కాను అన్నట్లుగా ఈ లగ్జరీ కార్ కొనడం విశేషం.

    ఈ వీడియో చూసిన కొందరు ఫ్యాన్స్ హేమకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతుండగా, మరికొందరు నెటిజన్లు మాత్రం ట్రోల్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. హేమకు ఇంత మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తోందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

    బెంజ్ జీఎల్ఎస్ 450డి ఫీచర్లు ఇవే

    ఈ లగ్జరీ ఎస్‌యూవీలో ఉన్న అడ్వాన్స్‌డ్ ఫీచర్లు ఎవరికైనా మైండ్ బ్లాక్ చేస్తాయి. 3.0 లీటర్ల పవర్‌ఫుల్ 6-సిలిండర్ డీజిల్ ఇంజన్‌తో నడిచే ఈ కార్ దాదాపు 362 బీహెచ్‌పీ పవర్‌ను జనరేట్ చేస్తుంది. కేవలం 6.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల స్పీడ్ అందుకోవడం దీని స్పెషాలిటీ.

    కార్ ఇంటీరియర్ లో 5-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, బుర్మెస్టర్ సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్‌తో పాటు అల్ట్రా లగ్జరీ సీటింగ్ అరేంజ్‌మెంట్స్ ఉన్నాయి. లాంగ్ జర్నీలలో అల్టిమేట్ కంఫర్ట్ ఇచ్చే ఈ కార్ సేఫ్టీ పరంగా కూడా 9 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో టాప్ క్లాస్ సెక్యూరిటీని అందిస్తోంది. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల లగ్జరీ కార్ల లిస్ట్‌లో హేమ కొత్త బెంజ్ కార్ ఇప్పుడు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Actress Hema: బెంజ్ కారు కొన్న నటి హేమ.. దీని ధరెంతో తెలుసా? ఇన్‌స్టా వీడియో వైరల్
    Home/Entertainment/Actress Hema: బెంజ్ కారు కొన్న నటి హేమ.. దీని ధరెంతో తెలుసా? ఇన్‌స్టా వీడియో వైరల్
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