Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mercedes Benz CLA Electric : మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ నుంచి ఎలక్ట్రిక్​ కారు- 790 కి.మీ రేంజ్​, లగ్జరీ ఫీచర్లతో..

    మెర్సిడెస్-బెంజ్, తన ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్​ను ఏప్రిల్ 24, 2026న భారత మార్కెట్​లో విడుదల చేయనుంది. దాదాపు 792 కి.మీ అత్యుత్తమ రేంజ్, ఏఐ ఫీచర్లు, మెర్సిడెస్ సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో ఈ కారు లగ్జరీ ఈవీ సెగ్మెంట్‌లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పనుంది.

    Published on: Mar 31, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోను క్రమబద్ధీకరిస్తూ, పాత ఏ-క్లాస్ లిమౌసిన్, ఈక్యూఏ, ఈక్యూబీ మోడళ్ల స్థానంలో సరికొత్త 'సీఎల్​​ఏ ఎలక్ట్రిక్'ను తీసుకువస్తోంది. 2020లో ఐసీఈ వెర్షన్ నిలిపివేసిన తర్వాత, మళ్లీ ఈ పేరుతో పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ అవతార్‌లో ఈ కారు భారత్‌కు వస్తోంది. దీని అంచనా ధర రూ. 59.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉండవచ్చు.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్..
    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్..

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్​- బ్యాటరీ, పవర్, ఛార్జింగ్..

    ఈ స్మార్ట్ సెడాన్ పనితీరు పరంగా దిగ్గజ, లగ్జరీ మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది:

    వేరియంట్: భారత్‌లో ఇది '250+' అనే వేరియంట్‌లో లభించే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ: 85.5 kWh భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది.

    పర్ఫార్మెన్స్: వెనుక యాక్సిల్‌పై అమర్చిన మోటార్ 270 హెచ్​పీ పవర్​ని, 335 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది కేవలం 6.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 792 కి.మీప్రయాణించవచ్చు. ఎంట్రీ-లెవల్ లగ్జరీ ఈవీల్లో ఇదే అత్యధిక రేంజ్.

    అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఇందులో 800వీ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. 240 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 20 నిమిషాల్లో 400 కి.మీ ప్రయాణానికి సరిపడా ఛార్జింగ్‌ను పొందవచ్చు.

    మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్- ఎక్స్‌టీరియర్..

    ఆధునిక డిజైన్- సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్ కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడ్యులర్ ఆర్కిటెక్చర్​పై రూపొందుతోంది

    సిల్హౌట్: ఇది కూపే తరహా డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది.

    ముందు భాగం: మూసి ఉన్న ఫ్రంట్ గ్రిల్​పై 142 వెలుగుతున్న మూడు కోణాల నక్షత్రాలు ఉంటాయి. హెడ్‌లైట్లు కూడా అదే స్టార్ మోటిఫ్ థీమ్‌తో వస్తాయి.

    వెనుక భాగం: ఈ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్​ కారు కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్​తో మరింత ప్రీమియం లుక్‌ను పొందుతుంది.

    ఏఎంజీ లైన్: 250+ వేరియంట్‌లో స్పోర్టియర్ బంపర్స్, 18- ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్, అల్యూమినియం పెడల్స్ స్టాండర్డ్‌గా వస్తాయి.

    ఇంటీరియర్: ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మయం!

    కారు లోపలి భాగం ఒక టెక్నాలజీ హబ్‌లా ఉంటుంది:

    డిస్‌ప్లే: 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, 14- ఇంచ్ భారీ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.

    ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్: ఇందులో MBUX వర్చువల్ అసిస్టెంట్ ఉంది. ఇది చాట్​జీపీటీ, గూగుల్​ జెమినీ సపోర్ట్‌తో పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల డ్రైవర్ కారుతో సహజంగా సంభాషించవచ్చు.

    MB.OS: మెర్సిడెస్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్' ఇందులో అరంగేట్రం చేస్తోంది. ఇది చిప్-టు-క్లౌడ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా పనిచేస్తుంది.

    సౌకర్యాలు: వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, ఆరు 100డబ్ల్యూ యూఎస్బీ-సీ పోర్ట్‌లు, మసాజింగ్ సీట్లు వంటి విలాసవంతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

    ఈ మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ సీఎల్​ఏ ఎలక్ట్రిక్​ కారు ఏప్రిల్​ 24న లాంచ్​ అవుతోంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/Mercedes Benz CLA Electric : మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ నుంచి ఎలక్ట్రిక్​ కారు- 790 కి.మీ రేంజ్​, లగ్జరీ ఫీచర్లతో..
    News/News/Mercedes Benz CLA Electric : మెర్సిడెస్​ బెంజ్​ నుంచి ఎలక్ట్రిక్​ కారు- 790 కి.మీ రేంజ్​, లగ్జరీ ఫీచర్లతో..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes