Mercedes Benz CLA Electric : మెర్సిడెస్ బెంజ్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ కారు- 790 కి.మీ రేంజ్, లగ్జరీ ఫీచర్లతో..
మెర్సిడెస్-బెంజ్, తన ఎంట్రీ-లెవల్ ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్ను ఏప్రిల్ 24, 2026న భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. దాదాపు 792 కి.మీ అత్యుత్తమ రేంజ్, ఏఐ ఫీచర్లు, మెర్సిడెస్ సొంత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఈ కారు లగ్జరీ ఈవీ సెగ్మెంట్లో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పనుంది.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన పోర్ట్ఫోలియోను క్రమబద్ధీకరిస్తూ, పాత ఏ-క్లాస్ లిమౌసిన్, ఈక్యూఏ, ఈక్యూబీ మోడళ్ల స్థానంలో సరికొత్త 'సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్'ను తీసుకువస్తోంది. 2020లో ఐసీఈ వెర్షన్ నిలిపివేసిన తర్వాత, మళ్లీ ఈ పేరుతో పూర్తిస్థాయి ఎలక్ట్రిక్ అవతార్లో ఈ కారు భారత్కు వస్తోంది. దీని అంచనా ధర రూ. 59.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా ఉండవచ్చు.
మెర్సిడెస్ బెంజ్ సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్- బ్యాటరీ, పవర్, ఛార్జింగ్..
ఈ స్మార్ట్ సెడాన్ పనితీరు పరంగా దిగ్గజ, లగ్జరీ మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది:
వేరియంట్: భారత్లో ఇది '250+' అనే వేరియంట్లో లభించే అవకాశం ఉంది.
బ్యాటరీ: 85.5 kWh భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తుంది.
పర్ఫార్మెన్స్: వెనుక యాక్సిల్పై అమర్చిన మోటార్ 270 హెచ్పీ పవర్ని, 335 ఎన్ఎం టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది కేవలం 6.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 792 కి.మీప్రయాణించవచ్చు. ఎంట్రీ-లెవల్ లగ్జరీ ఈవీల్లో ఇదే అత్యధిక రేంజ్.
అల్ట్రా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: ఇందులో 800వీ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. 240 కేడబ్ల్యూ డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ద్వారా కేవలం 20 నిమిషాల్లో 400 కి.మీ ప్రయాణానికి సరిపడా ఛార్జింగ్ను పొందవచ్చు.
మెర్సిడెస్ బెంజ్ సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్- ఎక్స్టీరియర్..
ఆధునిక డిజైన్- సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్ కొత్త మెర్సిడెస్-బెంజ్ మోడ్యులర్ ఆర్కిటెక్చర్పై రూపొందుతోంది
సిల్హౌట్: ఇది కూపే తరహా డిజైన్ను కలిగి ఉంది.
ముందు భాగం: మూసి ఉన్న ఫ్రంట్ గ్రిల్పై 142 వెలుగుతున్న మూడు కోణాల నక్షత్రాలు ఉంటాయి. హెడ్లైట్లు కూడా అదే స్టార్ మోటిఫ్ థీమ్తో వస్తాయి.
వెనుక భాగం: ఈ లగ్జరీ ఎలక్ట్రిక్ కారు కనెక్టెడ్ టెయిల్ ల్యాంప్స్తో మరింత ప్రీమియం లుక్ను పొందుతుంది.
ఏఎంజీ లైన్: 250+ వేరియంట్లో స్పోర్టియర్ బంపర్స్, 18- ఇంచ్ అల్లాయ్ వీల్స్, అల్యూమినియం పెడల్స్ స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
Kia Seltos : ఈ ఎస్యూవీతో మీ ప్రయాణం మరింత సేఫ్! 2026 కియా సెల్టోస్కి 5 స్టార్ రేటింగ్..
ఇంటీరియర్: ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మయం!
కారు లోపలి భాగం ఒక టెక్నాలజీ హబ్లా ఉంటుంది:
డిస్ప్లే: 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 14- ఇంచ్ భారీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
ఏఐ ఇంటిగ్రేషన్: ఇందులో MBUX వర్చువల్ అసిస్టెంట్ ఉంది. ఇది చాట్జీపీటీ, గూగుల్ జెమినీ సపోర్ట్తో పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల డ్రైవర్ కారుతో సహజంగా సంభాషించవచ్చు.
MB.OS: మెర్సిడెస్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన 'మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్' ఇందులో అరంగేట్రం చేస్తోంది. ఇది చిప్-టు-క్లౌడ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పనిచేస్తుంది.
Hyundai Venue : అదరగొట్టిన హ్యుందాయ్ వెన్యూ- క్రాష్ టెస్ట్లో 5 స్టార్ రేటింగ్..!
సౌకర్యాలు: వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, ఆరు 100డబ్ల్యూ యూఎస్బీ-సీ పోర్ట్లు, మసాజింగ్ సీట్లు వంటి విలాసవంతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ మెర్సిడెస్ బెంజ్ సీఎల్ఏ ఎలక్ట్రిక్ కారు ఏప్రిల్ 24న లాంచ్ అవుతోంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.