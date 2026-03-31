Kia Seltos : ఈ ఎస్యూవీతో మీ ప్రయాణం మరింత సేఫ్! 2026 కియా సెల్టోస్కి 5 స్టార్ రేటింగ్..
Kia Seltos safety rating : ప్రముఖ ఎస్యూవీ 'కియా సెల్టోస్' భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టులో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. అడల్ట్, చైల్డ్ సేఫ్టీ విభాగాల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించడమే కాకుండా, దేశంలో ఇప్పటివరకు పరీక్షించిన ఐసీఈ (ఇంధన) కార్లలోనే అత్యధిక స్కోరు సాధించిన వాహనంగా రికార్డు సృష్టించింది!
భారతీయ వాహన విపణిలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కియా సెల్టోస్.. భద్రత విషయంలో తన సత్తా చాటింది. భారత్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (బీఎన్సీఏపీ) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో 2026 కియా సెల్టోస్ ఎస్యూవీకి అద్భుతమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ లభించింది. అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 31.70 పాయింట్లు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లు సాధించి మెరిసింది.
భారత్ ఎన్సీఏపీ ఈ పరీక్షల కోసం కియా సెల్టోస్ డీజిల్-ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లయిన హెచ్టీఈ (ఓ), జీటీఎక్స్ వేరియంట్లను ఉపయోగించింది. అయితే, ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ సెల్టోస్లోని అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ నెల ప్రారంభంలో పరీక్షించిన టాటా సియెర్రా కంటే సెల్టోస్ స్వల్పంగా మెరుగైన స్కోరు సాధించింది! అంతేకాకుండా, ఇప్పటివరకు భారత్ ఎన్సీఏపీ పరీక్షించిన ఐసీఈ (ఇంధన శక్తితో నడిచే) వాహనాల్లో అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో ఇదే అత్యధిక స్కోరు కావడం గమనార్హం.
2026 కియా సెల్టోస్ సేఫ్టీ రేటింగ్- పెద్దల రక్షణ ఇలా..
అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో సెల్టోస్ అసాధారణమైన పనితీరు కనబరిచింది:
ఫ్రంటల్ ఆఫ్సెట్ టెస్ట్: ఇందులో 16 పాయింట్లకు గాను 15.70 పాయింట్లు సాధించింది.
సైడ్ మూవబుల్ టెస్ట్: పక్క నుంచి జరిగే ప్రమాద పరీక్షల్లో 16కి 16 పాయింట్లు సాధించి 'పర్ఫెక్ట్' అనిపించుకుంది.
రక్షణ తీరు: డ్రైవర్ తల, ఛాతీ, పెల్విస్, తొడలు, కుడి కాలి కింది భాగానికి (Tibia) 'గుడ్' (చాలా సురక్షితం) రక్షణ లభించింది. అయితే, రెండు పాదాలు, ఎడమ కాలి కింది భాగానికి 'అడెక్వేట్' (తగినంత) రక్షణ లభించింది. మరోవైపు, కో-డ్రైవర్ కి సంబంధించిన అన్ని కీలక భాగాలు పూర్తి సురక్షితంగా ('గుడ్') ఉన్నాయని ఫలితాలు వెల్లడించాయి.
సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులో కూడా డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్ల తల, ఛాతీ, ఉదరం, పెల్విస్ భాగాలకు పూర్తి రక్షణ లభించింది.
2026 కియా సెల్టోస్ సేఫ్టీ రేటింగ్- పిల్లల భద్రత ఇలా..
చిన్నారుల భద్రత విషయంలోనూ సెల్టోస్ ఎస్యూవీ 45 పాయింట్లతో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది:
డైనమిక్ స్కోరు: 24 పాయింట్లకు 24 పాయింట్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది.
చైల్డ్ రిస్ట్రైంట్ సిస్టమ్ (సీఆర్ఎస్): ఇన్స్టాలేషన్ విభాగంలో 12కి 12 పూర్తి పాయింట్లు వచ్చాయి.
వివరాలు: 18 నెలల, 3 ఏళ్ల వయస్సు గల చైల్డ్ డమ్మీలతో నిర్వహించిన ఫ్రంటల్ (8/8), సైడ్ (4/4) క్రాష్ టెస్టుల్లో సెల్టోస్ పూర్తి మార్కులు సాధించింది. అయితే, వెహికల్ అసెస్మెంట్ విభాగంలో 13 పాయింట్లకు గాను 9 పాయింట్లు మాత్రమే రావడంతో (4 పాయింట్లు తగ్గాయి), మొత్తం స్కోరు 45కి చేరింది.
2026 కియా సెల్టోస్ సేఫ్టీ రేటింగ్- భద్రతా ఫీచర్లు ఇవే..
కియా సెల్టోస్ బేస్ వేరియంట్ నుంచే పటిష్టమైన భద్రతా ప్యాకేజీని అందిస్తోంది:
స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్వ్యూ కెమెరా, ఏబీఎస్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్.
అదనపు ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, డౌన్హిల్ బ్రేక్ కంట్రోల్, స్టెబిలిటీ కంట్రోల్.
బ్రేకింగ్ అండ్ ఇతర: అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు, రియర్ ఆక్యుపెంట్ అలర్ట్, ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.
2026 కియ సెల్టోస్ ఎస్యూవీ- ధర, పోటీ..
ఈ ఏడాది మొదట్లో లాంచ్ అయిన 2026 కియా సెల్టోస్ ధర రూ. 10.99 లక్షల నుంచి రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. ఇది రెనాల్ట్ డస్టర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, టాటా సియెర్రా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, హోండా ఎలివేట్, స్కోడా కుషాక్, వోక్స్వ్యాగన్ టైగూన్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-
1. భారత్ ఎన్సీఏపీలో ఒక కారుకు 5-స్టార్ రేటింగ్ రావాలంటే ఉండాల్సిన కనీస అర్హతలు ఏంటి?
సమాధానం. భారత్ ఎన్క్యాప్ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక కారు అత్యుత్తమ 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించాలంటే కేవలం క్రాష్ టెస్ట్ పాయింట్లు మాత్రమే సరిపోవు, మరికొన్ని అదనపు ఫీచర్లు తప్పనిసరి:
స్కోరు: అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో కనీసం 27/32 పాయింట్లు, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో కనీసం 41/49 పాయింట్లు సాధించాలి.
సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, సైడ్ కర్టెన్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్లు స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా ఉండాలి.
పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: పక్క నుంచి స్తంభాన్ని ఢీకొట్టే 'సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్' పరీక్షలో ఆ కారు కచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి.
2. గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీకి, భారత్ ఎన్సీఏపీకి మధ్య తేడా ఏంటి?
ప్రధానమైన తేడా ఏంటంటే, గ్లోబల్ ఎన్సీఏపీ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థ, కానీ భారత్ ఎన్సీఏపీ అనేది భారత ప్రభుత్వం స్వయంగా రూపొందించిన సొంత భద్రతా ప్రమాణం.
వేగం: రెండింటిలోనూ ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్ట్ 64 కి.మీ/గం వేగంతోనే జరుగుతుంది.
ప్రాముఖ్యత: భారత్ ఎన్సీఏపీ మన దేశ రోడ్డు పరిస్థితులు, ఇక్కడి వాహనాల రకాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు తమ దేశంలో లభించే కార్ల భద్రతపై మరింత స్పష్టమైన అవగాహనను కల్పిస్తుంది.
