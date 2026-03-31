    
    Kia Seltos : ఈ ఎస్​యూవీతో మీ ప్రయాణం మరింత సేఫ్​! 2026 కియా సెల్టోస్​కి 5 స్టార్​ రేటింగ్..

    Kia Seltos safety rating : ప్రముఖ ఎస్‌యూవీ 'కియా సెల్టోస్' భారత్ ఎన్‌సీఏపీ క్రాష్ టెస్టులో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. అడల్ట్, చైల్డ్ సేఫ్టీ విభాగాల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించడమే కాకుండా, దేశంలో ఇప్పటివరకు పరీక్షించిన ఐసీఈ (ఇంధన) కార్లలోనే అత్యధిక స్కోరు సాధించిన వాహనంగా రికార్డు సృష్టించింది!

    Published on: Mar 31, 2026 10:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారతీయ వాహన విపణిలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కియా సెల్టోస్.. భద్రత విషయంలో తన సత్తా చాటింది. భారత్ న్యూ కార్ అసెస్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (బీఎన్​సీఏపీ) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో 2026 కియా సెల్టోస్​ ఎస్‌యూవీకి అద్భుతమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ లభించింది. అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 32 పాయింట్లకు గాను 31.70 పాయింట్లు, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో 49 పాయింట్లకు గాను 45 పాయింట్లు సాధించి మెరిసింది.

    2026 కియా సెల్టోస్..
    భారత్ ఎన్​సీఏపీ ఈ పరీక్షల కోసం కియా సెల్టోస్ డీజిల్-ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లయిన హెచ్​టీఈ (ఓ), జీటీఎక్స్​ వేరియంట్లను ఉపయోగించింది. అయితే, ఈ 5-స్టార్ రేటింగ్ సెల్టోస్‌లోని అన్ని వేరియంట్లకు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. విశేషమేమిటంటే, ఈ నెల ప్రారంభంలో పరీక్షించిన టాటా సియెర్రా కంటే సెల్టోస్ స్వల్పంగా మెరుగైన స్కోరు సాధించింది! అంతేకాకుండా, ఇప్పటివరకు భారత్ ఎన్​సీఏపీ పరీక్షించిన ఐసీఈ (ఇంధన శక్తితో నడిచే) వాహనాల్లో అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో ఇదే అత్యధిక స్కోరు కావడం గమనార్హం.

    2026 కియా సెల్టోస్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​- పెద్దల రక్షణ ఇలా..

    అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్ విభాగంలో సెల్టోస్ అసాధారణమైన పనితీరు కనబరిచింది:

    ఫ్రంటల్ ఆఫ్‌సెట్ టెస్ట్: ఇందులో 16 పాయింట్లకు గాను 15.70 పాయింట్లు సాధించింది.

    సైడ్ మూవబుల్ టెస్ట్: పక్క నుంచి జరిగే ప్రమాద పరీక్షల్లో 16కి 16 పాయింట్లు సాధించి 'పర్ఫెక్ట్' అనిపించుకుంది.

    రక్షణ తీరు: డ్రైవర్ తల, ఛాతీ, పెల్విస్, తొడలు, కుడి కాలి కింది భాగానికి (Tibia) 'గుడ్' (చాలా సురక్షితం) రక్షణ లభించింది. అయితే, రెండు పాదాలు, ఎడమ కాలి కింది భాగానికి 'అడెక్వేట్' (తగినంత) రక్షణ లభించింది. మరోవైపు, కో-డ్రైవర్ కి సంబంధించిన అన్ని కీలక భాగాలు పూర్తి సురక్షితంగా ('గుడ్') ఉన్నాయని ఫలితాలు వెల్లడించాయి.

    సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టులో కూడా డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్ల తల, ఛాతీ, ఉదరం, పెల్విస్ భాగాలకు పూర్తి రక్షణ లభించింది.

    2026 కియా సెల్టోస్​ సేఫ్టీ రేటింగ్- పిల్లల భద్రత ఇలా..

    చిన్నారుల భద్రత విషయంలోనూ సెల్టోస్ ఎస్​యూవీ 45 పాయింట్లతో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించింది:

    డైనమిక్ స్కోరు: 24 పాయింట్లకు 24 పాయింట్లు సాధించి రికార్డు సృష్టించింది.

    చైల్డ్ రిస్ట్రైంట్ సిస్టమ్ (సీఆర్​ఎస్​): ఇన్‌స్టాలేషన్ విభాగంలో 12కి 12 పూర్తి పాయింట్లు వచ్చాయి.

    వివరాలు: 18 నెలల, 3 ఏళ్ల వయస్సు గల చైల్డ్ డమ్మీలతో నిర్వహించిన ఫ్రంటల్ (8/8), సైడ్ (4/4) క్రాష్ టెస్టుల్లో సెల్టోస్ పూర్తి మార్కులు సాధించింది. అయితే, వెహికల్ అసెస్‌మెంట్ విభాగంలో 13 పాయింట్లకు గాను 9 పాయింట్లు మాత్రమే రావడంతో (4 పాయింట్లు తగ్గాయి), మొత్తం స్కోరు 45కి చేరింది.

    2026 కియా సెల్టోస్​ సేఫ్టీ రేటింగ్​- భద్రతా ఫీచర్లు ఇవే..

    కియా సెల్టోస్ బేస్ వేరియంట్ నుంచే పటిష్టమైన భద్రతా ప్యాకేజీని అందిస్తోంది:

    స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు: 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్‌వ్యూ కెమెరా, ఏబీఎస్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్.

    అదనపు ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్​సీ), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, డౌన్‌హిల్ బ్రేక్ కంట్రోల్, స్టెబిలిటీ కంట్రోల్.

    బ్రేకింగ్ అండ్ ఇతర: అన్ని చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్‌లు, రియర్ ఆక్యుపెంట్ అలర్ట్, ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.

    2026 కియ సెల్టోస్​ ఎస్​యూవీ- ధర, పోటీ..

    ఈ ఏడాది మొదట్లో లాంచ్​ అయిన 2026 కియా సెల్టోస్ ధర రూ. 10.99 లక్షల నుంచి రూ. 19.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. ఇది రెనాల్ట్ డస్టర్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, టాటా సియెర్రా, మారుతీ సుజుకీ గ్రాండ్ విటారా, హోండా ఎలివేట్, స్కోడా కుషాక్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగూన్ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. భారత్ ఎన్​సీఏపీలో ఒక కారుకు 5-స్టార్ రేటింగ్ రావాలంటే ఉండాల్సిన కనీస అర్హతలు ఏంటి?

    సమాధానం. భారత్ ఎన్‌క్యాప్ నిబంధనల ప్రకారం, ఒక కారు అత్యుత్తమ 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించాలంటే కేవలం క్రాష్ టెస్ట్ పాయింట్లు మాత్రమే సరిపోవు, మరికొన్ని అదనపు ఫీచర్లు తప్పనిసరి:

    స్కోరు: అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్​లో కనీసం 27/32 పాయింట్లు, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్​లో కనీసం 41/49 పాయింట్లు సాధించాలి.

    సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, సైడ్ కర్టెన్ ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఫ్రంట్ సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్‌లు స్టాండర్డ్ ఫీచర్లుగా ఉండాలి.

    పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్: పక్క నుంచి స్తంభాన్ని ఢీకొట్టే 'సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్' పరీక్షలో ఆ కారు కచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి.

    2. గ్లోబల్ ఎన్​సీఏపీకి, భారత్ ఎన్​సీఏపీకి మధ్య తేడా ఏంటి?

    ప్రధానమైన తేడా ఏంటంటే, గ్లోబల్ ఎన్​సీఏపీ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థ, కానీ భారత్ ఎన్‌సీఏపీ అనేది భారత ప్రభుత్వం స్వయంగా రూపొందించిన సొంత భద్రతా ప్రమాణం.

    వేగం: రెండింటిలోనూ ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్ట్ 64 కి.మీ/గం వేగంతోనే జరుగుతుంది.

    ప్రాముఖ్యత: భారత్ ఎన్‌సీఏపీ మన దేశ రోడ్డు పరిస్థితులు, ఇక్కడి వాహనాల రకాలు, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు తమ దేశంలో లభించే కార్ల భద్రతపై మరింత స్పష్టమైన అవగాహనను కల్పిస్తుంది.

      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

