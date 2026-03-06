Edit Profile
    Smartphone : 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, ఫ్రీ గూగుల్​ జెమినీ ప్రో- Motorola Edge 70 Fusion సేల్​ షురూ..

    Motorola Edge 70 Fusion price : మోటోరోలా తన సరికొత్త మిడ్-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్'ను భారత మార్కెట్​లోకి విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్​ సేల్​ తాజాగా ప్రారంభమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 06, 2026 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్​లో మోటోరోలా తన పట్టును మరింత పెంచుకునేందుకు ‘ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్’ను లాంచ్ చేసింది. రూ. 30,000 లోపు బడ్జెట్‌లో పవర్‌ఫుల్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ ఫోన్‌ను రూపొందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఫీచర్స్​, ధర, సేల్​ వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్​గా తెలుసుకోండి.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ అప్డేట్స్​..
    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ అప్డేట్స్​..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​- ధర, ఆఫర్లు..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది:

    8 జీబీ/128 జీబీ: రూ. 26,999

    8 జీబీ/256 జీబీ: రూ. 29,999

    12 జీబీ/256 జీబీ: రూ. 32,999

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్- సేల్, ఆఫర్స్​ వివరాలు..

    లాంచ్ ఆఫర్: హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డ్స్‌పై రూ. 2,000 ఇన్‌స్టంట్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 2,000 ఎక్స్​ఛేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీనివల్ల ప్రారంభ ధర రూ. 24,999 కే అందుబాటులోకి వస్తుంది.

    అదనంగా, రూ. 35,100 విలువైన గూగుల్ జెమినీ ప్రో ప్లాన్ 18 నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది.

    సేల్​: మార్చి 12వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్, మోటోరోలా వెబ్‌సైట్‌లో అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి.

    VariantLaunch PriceFirst Sale OffersNet Effective Price
    8GB + 128GB 26,999 2,000 Bank/Exchange Discount + No Cost EMI + Free Gemini Pro Plan (18 months) 24,999
    8GB + 256GB 29,999 2,000 Bank/Exchange Discount + No Cost EMI + Free Gemini Pro Plan (18 months) 27,999
    12GB + 256GB 32,999 2,000 Bank/Exchange Discount + No Cost EMI + Free Gemini Pro Plan (18 months) 30,999

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ సేల్- కీలక స్పెసిఫికేషన్లు..

    డిస్‌ప్లే: ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.78-ఇంచ్​ 1.5K ఎక్స్‌ట్రీమ్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లే.

    ఇది 144 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 5,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. దీనికి గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ రక్షణ ఉంది.

    బాడీ అండ్​ డిజైన్: ఇది కేవలం 7.99 ఎంఎం మందం, 193 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్‌తో నీరు, డస్ట్​ నుంచి పూర్తి రక్షణ ఇస్తుంది. అలాగే 16 రకాల మిలిటరీ గ్రేడ్ (MIL-STD-810H) పరీక్షల్లో ఇది ఉత్తీర్ణత సాధించింది.

    ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 7ఎస్​ జెన్ 4 చిప్‌సెట్.

    మెరుగైన కూలింగ్ కోసం 4473ఎంఎం² వేపర్ ఛాంబర్‌ను అమర్చారు.సాఫ్ట్‌వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ‘హలో యూఐ’. 3 ఓఎస్ అప్‌గ్రేడ్లు, 5 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్ల హామీ ఉంది.

    బ్యాటరీ: ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ గ్యాడ్జెట్​లో భారీ 7000 ఎంఏహెచ్​ సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. దీనికి 68డబ్ల్యూ టర్బో పవర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్
    Display

    6.78-inch Super HD AMOLED (2772 x 1272), 144Hz, HDR10+

    Rear Camera

    50MP primary (Sony LYTIA 710, OIS) + 13MP ultra-wide/macro

    Front Camera

    32MP

    Battery & Charging

    7000mAh, 68W wired fast charging

    Software

    Android 16 (Hello UI)

    Durability

    IP68, IP69, MIL-STD-810H

    Weight

    193g

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్- కెమెరా పనితీరు..

    రేర్ కెమెరా: 50 ఎంపీ సోనీ LYTIA 710 ప్రైమరీ సెన్సార్ (ఓఐఎస్​ సపోర్ట్‌తో) + 13 ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ (ఇది మాక్రో లెన్స్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది).

    సెల్ఫీ: 32 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరా.

    వీడియో: ముందు, వెనుక కెమెరాల నుంచి 4కే 30 ఎఫ్​పీఎస్​ వీడియో రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు.

    ఇతర ఫీచర్లు: డాల్బీ అట్మాస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, ఎన్​ఎఫ్​సీ, వై-ఫై 6ఈ, బ్లూటూత్ 6.0, 16 రకాల 5జీ బ్యాండ్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    మరి మీరు ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్​ఫోన్​ని కొంటున్నారా?

