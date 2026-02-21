Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Smartphone : 7000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో మోటోరోలా కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ ఫీచర్స్​ ఇవే!

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ స్మార్ట్​ఫోన్​.. ఇండియా లాంచ్​కు రెడీ అవుతోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ఇప్పటికే ఈ మోడల్​ వివరాలు లైవ్​ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​కి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 21, 2026 4:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మోటోరోలా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 2026 మొదటి 'ఎడ్జ్' సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్, మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ ఫ్లిప్‌కార్ట్​లో ఈ ఫోన్ పేరు, కలర్​ ఆప్షన్స్​ వంటి వివరాలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. అధికారిక లాంచ్ తేదీపై కంపెనీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వనప్పటికీ, లీకైన మార్కెటింగ్ చిత్రాలు, ఫ్లిప్‌కార్ట్ టీజర్లు ఈ ఫోన్ త్వరలోనే విడుదల కానుందని సూచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​పై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​.. (Representative image)
    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​.. (Representative image)

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​- ఫ్లిప్‌కార్ట్ టీజర్, డిజైన్ విశేషాలు..

    ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్‌లో కనిపిస్తున్న టీజర్ ప్రకారం.. ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ ఫోన్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఫిబ్రవరి 23న వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే ప్రధానంగా డిజైన్, భారీ బ్యాటరీపై కంపెనీ దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

    కలర్స్: లెదర్ ఫినిషింగ్‌తో కూడిన బ్లూ సర్ఫ్, కంట్రీ ఎయిర్, సిల్హౌట్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఈ ఫోన్ లభించనుంది. వీటికి అదనంగా ఓరియంట్ బ్లూ, స్పోర్టింగ్ గ్రీన్ రంగులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    కెమెరా ఫోకస్: "ఇతరులు మిస్ చేసే వాటిని కూడా క్యాప్చర్ చేసే లెన్స్" అంటూ ఇస్తున్న హింట్స్ చూస్తుంటే, ఇందులో ఉండే 50 మెగాపిక్సెల్ సోనీ లైటియా ప్రైమరీ కెమెరాకు పెద్ద పీట వేసినట్లు అర్థమవుతోంది.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్- స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)..

    లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ స్మార్ట్​ఫోన్ అత్యంత శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో రానుంది:

    ప్రాసెసర్ అండ్​ మెమరీ: ఈ ఫోన్ స్నాప్​డ్రాగన్​ 7ఎస్​ జెన్​ 4 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేయనుంది. ఇది 12 జీబీ ర్యామ్​, 8 జీబీ ర్యామ్​ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి రావచ్చు.

    డిస్‌ప్లే: 6.78- ఇంచ్​ క్వాడ్ కర్వ్డ్ ఓఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే, 144 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో ఈ మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7ఐ రక్షణ ఉంటుంది.

    కెమెరా: వెనుక వైపు మూడు కెమెరాల సెటప్ ఉంటుంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 32 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండవచ్చు.

    బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 7,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ. దీనికి 68డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండనుంది.

    ప్రొటెక్షన్​: ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌కు ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

    మోటోరోలా ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​- లుక్, స్టైల్..

    మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ చాలా స్లిమ్ ప్రొఫైల్‌తో, కర్వ్డ్ ఎడ్జెస్‌తో రానుంది. మెటాలిక్ ఫ్రేమ్, టెక్స్​ఛర్డ్ బ్యాక్ ప్యానెల్ దీనికి ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు కుడి వైపున ఉంటాయి. సెంటర్ హోల్-పంచ్ డిజైన్‌తో కూడిన కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

    ఈ గ్యాడ్జెట్​ లాంచ్​ డేట్​, పూర్తి ఫీచర్స్​, ధర వంటి వివరాలపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    recommendedIcon
    News/News/Smartphone : 7000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో మోటోరోలా కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ ఫీచర్స్​ ఇవే!
    News/News/Smartphone : 7000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో మోటోరోలా కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​- ఎడ్జ్​ 70 ఫ్యూజన్​ ఫీచర్స్​ ఇవే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes