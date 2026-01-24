Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Motorola Signature : 50ఎంపీ కెమెరాతో మోటోరోలా ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్​- సిగ్నేచర్​ ధర, ఫీచర్లు..

    మోటొరోలా తన మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ 'సిగ్నేచర్'ను భారత్‌లో విడుదల చేసింది. అత్యాధునిక ఫీచర్లు, అదిరిపోయే డిజైన్‌తో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర, సేల్ సహా పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 24, 2026 9:11 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    టెక్ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మోటొరోలా 'సిగ్నేచర్' స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎట్టకేలకు భారత మార్కెట్​లోకి అడుగుపెట్టింది. ముంబైలో శుక్రవారం జరిగిన స్పెషల్​ ఈవెంట్​లో కంపెనీ ఈ గ్యాడ్జెట్​ని ఆవిష్కరించింది. కేవలం శక్తివంతమైన ఫీచర్లే కాకుండా, గూగుల్ అసిస్టెంట్ తరహాలో ప్రత్యేకమైన సిగ్నేచర్ క్లబ్' లైవ్ ఏజెంట్ సపోర్ట్‌ను కూడా ఈ ఫోన్ ద్వారా కంపెనీ పరిచయం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ధర, ఫీచర్లు వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మోటోరోలా సిగ్నేచర్​..
    మోటోరోలా సిగ్నేచర్​..

    మోటోరోలా సిగ్నేచర్​- ధర, లభ్యత..

    భారత్‌లో మోటొరోలా సిగ్నేచర్ మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అవి..

    12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 59,999

    16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 64,999

    16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ (టాప్ ఎండ్) ధర: రూ. 69,999

    ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్ జనవరి 30 నుంచి ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అమ్మకానికి రానుంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 5,000 ఇన్​స్టెంట్​ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఒకవేళ పాత ఫోన్‌ను ఎక్స్​ఛేంజ్​ చేయాలనుకుంటే రూ. 5,000 వరకు అదనపు బోనస్ కూడా పొందవచ్చు.

    మోటొరోలా సిగ్నేచర్​- ముఖ్యమైన ఫీచర్లు..

    ఈ మోటొరోలా సిగ్నేచర్​ స్మార్ట్‌ఫోన్ పాంటోన్ కార్బన్, పాంటోన్ మార్టిని ఆలివ్ అనే రెండు విలక్షణమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. దీని వెనుక భాగం లినెన్, ట్విల్ తరహా ఫినిషింగ్‌తో ఎంతో ప్రీమియంగా ఉంటుంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.8 ఇంచ్​ సూపర్ హెచ్‌డీ ఎల్టీపీఓ ఎక్స్‌ట్రీమ్ అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేను ఇందులో అమర్చారు. 165హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, ఏకంగా 6,200 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో వెలుతురులో కూడా స్క్రీన్ ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    తడి వేళ్లతో కూడా ఫోన్‌ను ఆపరేట్ చేసేలా 'స్మార్ట్ వాటర్ టచ్' టెక్నాలజీని ఇందులో అందించింది మోటోరోలా సంస్థ.

    పర్ఫార్మెన్స్: క్వాల్కమ్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత వేగవంతమైన ‘స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5’ ప్రాసెసర్‌తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 వెర్షన్‌తో వస్తోంది. ఫోన్ మన్నిక కోసం గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్​, మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్ (MIL-STD 810H) కూడా ఉన్నాయి.

    కెమెరా: ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో వెనుక వైపు మూడు 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను ఇచ్చారు.

    50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా (సోనీ ఎల్​వైటీ 828, OIS సపోర్ట్‌తో)

    50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా

    50ఎంపీ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరా (3ఎక్స్​ ఆప్టికల్ జూమ్, 100ఎక్స్​ హైబ్రిడ్ జూమ్)

    ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్​ కోసం ముందు భాగంలో కూడా 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండటం విశేషం.

    మోటొరోలా సిగ్నేచర్​- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..

    5,200ఎంఏహెచ్​ సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో వస్తున్న ఈ మోటొరోలా సిగ్నేచర్​ స్మార్ట్​ఫోన్​ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 41 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. 90డబ్ల్యూ వైర్డ్, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    మొత్తానికి, ప్రీమియం విభాగంలో యాపిల్, శాంసంగ్‌లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చేలా మోటొరోలా ఈ 'సిగ్నేచర్'ను తీర్చిదిద్దింది.

    recommendedIcon
    News/News/Motorola Signature : 50ఎంపీ కెమెరాతో మోటోరోలా ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్​- సిగ్నేచర్​ ధర, ఫీచర్లు..
    News/News/Motorola Signature : 50ఎంపీ కెమెరాతో మోటోరోలా ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్​- సిగ్నేచర్​ ధర, ఫీచర్లు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes