    5520ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 20ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరాతో Poco M8 5G- ధర కూడా తక్కువే..

    5520ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 20ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా, 50ఎంపీ డ్యూయెల్​ రేర్​ కెమెరాతో కూడిన పోకో ఎం8 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ని సంస్థ లేటెస్ట్​గా లాంచ్​ చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర కూడా తక్కువగానే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్​ ఫీచర్లు సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 09, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    తన “ఎం” సిరీస్​లో మరో స్మార్ట్​ఫోన్​ని ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చింది ప్రముఖ టెక్​ సంస్థ పోకో. అదే పోకో ఎం8 5జీ. ఇందులో ఆక్టా-కోర్​ చిప్​సెట్​, 4ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్​ అప్డేట్స్​ వంటి ఫీచర్స్​ ఉన్నాయి. పెద్ద డిస్​ప్లే, 50ఎంపీ డ్యూయెల్​ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు కూడా దీని సొంతం. అంతేకాదు, ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ తన సెగ్మెంట్​లోనే చాలా స్లిమ్​ (7.35ఎంఎం). దీని బరువు 178గ్రాములు.

    పోకో ఎం8 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​.. (Shaurya Sharma/HT)
    పోకో ఎం8 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​.. (Shaurya Sharma/HT)

    మీరు ఒకవేళ పోకో ఎం8 కొనాలని ప్లాన్​ చేస్తుంటే ఈ గ్యాడ్జెట్​ ఫీచర్లు, ధర వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    పోకో ఎం8 5జీ- ఫీచర్లు..

    పోకో ఎం8 5జీలో స్నాప్​డ్రాగన్​ 6 జెన్​ 3 ప్రాసెసర్​ ఉంటుంది. ఈ చిప్​సెట్​లో 4 కోర్టెక్స్​- ఏ78 కోర్స్​, 4 కోర్టెక్స్​-ఏ55 కోర్స్​ ఉంటాయి. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ 8జీబీ ఎల్​పీడీడీఆర్​4ఎక్స్​ ర్యామ్​, 256జీబీ యూఎఫ్​ఎస్​ 2.2 స్టోరేజ్​తో కనెక్ట్​ చేసి ఉంది.

    ఇక ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.77 ఇంచ్​ కర్వ్​డ్​ అమోఎల్​ఈడీ డిస్​ప్లే ఉంటుంది. 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్​ రేట్​, 240హెచ్​జెడ్​ టచ్​ శాంప్లింగ్​ రేట్​ వంటివి దీని సొంతం. 3200 పీక్​ బ్రైట్​నెస్​తో వస్తున్న ఈ పోకో ఎం8 5జీలో కళ్ల రక్షణ కోసం ట్రిపుల్​ టీయూవీ రెయిన్​ల్యాండ్​ సర్టిఫికేషన్​, లో- బ్లూ లైట్​ సపోర్ట్​ వంటివి ఉన్నాయి.

    • ఈ 2026లో బడ్జెట్​ ఫ్రెండ్లీ స్మార్ట్​ఫోన్​ కొనాలా? రూ. 10వేల ధరలోపు ఇవి బెస్ట్​ గ్యాడ్జెట్స్​ వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఈ పోకో ఎం8 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 5,520ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ ఉంటుంది. దీనికి 45డబ్ల్యూ ఫాస్ట్​ ఛార్జింగ్​ సపోర్ట్​ లభిస్తోంది. 18డబ్ల్యూ రివర్స్​ ఛార్జింగ్​ ఫీచర్​ కూడా ఇందులో ఉంది.

    ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 50ఎంపీ డ్యూయెల్​ రేర్​ కెమెరా ఉంటుంది. సెల్ఫీ, వీడియో కాల్స్​ కోసం ఇందులో 20ఎంపీ ఫ్రెంట్​ కెమెరా లభిస్తోంది.

    వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ కోసం ఇందులో ఐపీ65- ఐపీ66 రేటింగ్​ కూడా లభిస్తోంది.

    పోకో ఎం8 5జీ- ధర, లభ్యత..

    పోకో ఎం8 స్మార్ట్​ఫోన్​ 6జీబీ+128జీబీ వేరియంట్​ ర రూ. 18,999గాను, 8జీబీ+128జీబీ వేరియంట్​ ధర రూ. 19,999గాను, 8జీబీ+256జీబీ వేరియంట్​ ధర రూ. 21,999గాను ఉన్నాయి.

    ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ఈ గ్యాడ్జెట్​ని జనవరి 13 మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి కొనుగోలు చేయవచ్చు. కార్బన్​ బ్లాక్​, ఫ్రాస్ట్​ సిల్వర్​, గ్రేషియల్​ బ్లూ రంగుల్లో ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది.

    మరి మీరు ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ కొంటారా?

