200ఎంపీ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో Realme 16 Pro సిరీస్- ధర ఎంతంటే..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ రియల్ మీ, భారత మార్కెట్లోకి రియల్ మీ 16 ప్రో 5G మరియు 16 ప్రో ప్లస్ 5G మోడళ్లను విడుదల చేసింది. అద్భుతమైన కెమెరా, పవర్ ఫుల్ ప్రాసెసర్ మరియు భారీ బ్యాటరీతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ల పూర్తి సమాచారం మీకోసం.
టెక్ ప్రియులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న రియల్ మీ 16 ప్రో సిరీస్ భారత్లో అడుగుపెట్టింది. మంగళవారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో రియల్మీ సంస్థ 16 ప్రో 5జీ, రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5జీ మోడళ్లను లాంచ్ చేసింది. మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ప్రీమియం ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్లు మాస్టర్ గోల్డ్, మాస్టర్ గ్రే రంగులతో పాటు భారత వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా కెమెలియా పింక్, ఆర్చిడ్ పర్పుల్ కలర్స్లో కూడా లభించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటి ధరలు, ఫీచర్స్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్- ధర, లభ్యత..
రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
- 8GB + 128GB వేరియంట్: రూ. 39,999
- 8GB + 256GB వేరియంట్: రూ. 41,999
- 12GB + 256GB వేరియంట్: రూ. 44,999
రియల్మీ 16 ప్రో 5జీ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
- 8GB + 128GB వేరియంట్: రూ. 31,999
- 8GB + 256GB వేరియంట్: రూ. 33,999
- 12GB + 256GB వేరియంట్: రూ. 36,999
- ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ జనవరి 9 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయ.
రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5జీ- ఫీచర్స్..
ఈ రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 6.8 ఇంచ్ 1.5కే హైపర్గ్లో 4డీ కర్వ్డ్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇందులో 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, ఏకంగా 6500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం విశేషం. స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్లో రాకెట్ LPDDR5X ర్యామ్ను అమర్చారు.
ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 200 ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 3.5ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 50 ఎంపీ టెలిఫోటో కెమెరా, 8 ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం 50 ఎంపీ ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు.
ఈ ఫోన్లో 7,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీ ఉండటమే కాకుండా, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ యూఐ 7.0 పై ఇది పనిచేస్తుంది.
రియల్మీ 16 ప్రో 5జీ- ఫీచర్స్..
ఈ రియల్మీ 16 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్లో 6.78 ఇంచ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ 5జీ చిప్సెట్తో ఈ ఫోన్ రూపొందింది. ఇందులో కూడా 200 ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా, 50 ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లు కూడా దుమ్ము- నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ66/68/69 రేటింగ్స్తో వస్తున్నాయి.
ఇందులో కూడా 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, 80డబ్ల్యూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ వంటివి ఉన్నాయి.
సాఫ్ట్వేర్ పరంగా మూడు ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్డేట్స్, నాలుగేళ్ల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అందిస్తామని రియల్మీ సంస్థ హామీ ఇచ్చింది.