    షాకింగ్​- ప్యాంటు జేబులో పేలిన స్మార్ట్​ఫోన్​.. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది?

    స్మార్ట్​ఫోన్స్​ని ప్యాంటు జేబులో పెట్టే అలవాటు మనలో చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ జేబులోనో ఫోన్​ పేలితే? ఊహించుకోవడానికి భయంకరంగా ఉంది కదూ! కానీ ఇది నిజంగా జరిగింది. ఓ వ్యక్తి జేబులో ఫోన్​ పేలి మంటలు వచ్చాయి.

    Published on: Jan 02, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    అది ఒక మామూలు రోజు.. కానీ ఆ వ్యక్తికి మాత్రం ఊహించని షాక్ తగిలింది! తన జేబులో ఉన్న మోటోరోలా స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒక్కసారిగా పేలింది. ఆ వెంటనే మంటలు చెలరేగడంతో ఆ వ్యక్తి తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

    ప్యాంటు జేబులో పేలిన ఫోన్​.. (Motorola )
    ప్యాంటు జేబులో పేలిన ఫోన్​.. (Motorola )

    అభిషేక్ యాదవ్ అనే ఎక్స్ వినియోగదారుడు షేర్ చేసిన ఈ వీడియో సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిజానికి ఈ వీడియోను 'shubhxr_369' అనే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి సేకరించారు. ఆ వీడియోలో బ్లూ కలర్​లో ఉన్న ఓ మోటోరోలా జీ-సిరీస్ ఫోన్ పూర్తిగా కాలిపోయి కనిపిస్తోంది. ఫోన్ వెనుక భాగం కరిగిపోగా, డిస్​ప్లే పగిలిపోయి, నల్లటి మచ్చలతో భయంకరంగా తయారైంది. ఆ ఫోన్ డిజైన్, రంగును బట్టి అది 'మోటో జీ54' మోడల్ అయి ఉండవచ్చని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

    అయితే దీనిపై కంపెనీ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పష్టత రాలేదు.

    తాను ఫోన్‌ను వాడుతున్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరగలేదని, అది జేబులో ఉండగానే మంటలు వచ్చాయని ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో నివాసముంటున్న బాధితుడు వివరించాడు. ఆ మంటల ధాటికి తన జీన్స్ ప్యాంటుకు పెద్ద రంధ్రం పడినట్లు కూడా అతను వీడియోలో చూపించాడు.

    అదృష్టవశాత్తూ అతనికి ఎటువంటి తీవ్ర గాయాలు కాలేదు. ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా రాలేదని సమాచారం.

    స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్యాటరీలపై పెరుగుతున్న ఆందోళన..

    ఈ ఘటనతో స్మార్ట్‌ఫోన్లలో వాడే లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీల భద్రతపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. నేటి తరం ఫోన్ల స్లిమ్ డిజైన్ కోసం ఈ బ్యాటరీలనే వాడుతున్నారు. అయితే వీటిలోని రసాయన సమతుల్యత దెబ్బతింటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

    "టెక్నికల్ పరిశీలన లేకుండా ఈ ప్రమాదానికి ఖచ్చితమైన కారణం చెప్పలేం. ఫోన్ తయారీ లోపమా? లేక మరే కారణంగానైనా జరిగిందా? అనేది కంపెనీ విచారణలో తేలాల్సి ఉంది," అని టెక్​ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    సాధారణంగా బ్యాటరీలో వేడి విపరీతంగా పెరిగిపోయి 'థర్మల్ రన్‌అవే' అనే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఇలా మంటలు వస్తుంటాయి.

    బ్యాటరీ ఎందుకు వేడెక్కుతుంది?

    ఫోన్ బ్యాటరీ వేడెక్కడానికి రకరకాల కారణాలు ఉండవచ్చు:

    • ఫోన్ కింద పడటం వల్ల లేదా దానిపై ఒత్తిడి పడటం వల్ల అంతర్గత భాగాలు దెబ్బతినవచ్చు.
    • నేరుగా ఎండలో లేదా ఎక్కువ వేడి ఉన్న చోట ఫోన్‌ను ఉంచడం.
    • నాణ్యత లేని ఛార్జర్లు, కేబుల్స్ వాడటం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగడం.
    • కొన్నిసార్లు హానికరమైన సాఫ్ట్‌వేర్ వల్ల ప్రాసెసర్ నిరంతరం పనిచేస్తూ లోపల వేడిని పెంచడం.

    ప్రస్తుతానికి ఈ మోటోరోలా ఫోన్ ఘటనపై కంపెనీ స్పందన కోసం అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ అతిగా వేడెక్కుతున్నా లేదా బ్యాటరీ ఉబ్బినట్లు అనిపించినా వెంటనే అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఈ ఘటన మనల్ని హెచ్చరిస్తోంది.

