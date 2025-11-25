Edit Profile
    రూ. 75000 స్మార్ట్​ఫోన్​ రూ. 40వేలకు! ఫ్లిప్​కార్ట్​లో ఈ గ్యాడ్జెట్స్​పై అదిరే డిస్కౌంట్లు..

    ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్​లో స్మార్ట్‌ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్​ లభిస్తున్నాయి. ఫలితంగా అధిక ధరలున్న గ్యాడ్జెట్స్​ కూడా కాస్త తక్కువ ప్రైజ్​కి కొనుగోలు చేసే అవకాశం దక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లిప్​కార్ట్​లో టాప్ 5 డీల్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 25, 2025 11:24 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందడి కొనసాగుతోంది. ఈ సేల్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై, ముఖ్యంగా స్మార్ట్‌ఫోన్లపై, వినియోగదారులకు భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. శాంసంగ్​, యాపిల్​, గూగుల్​ వంటి టాప్ బ్రాండ్ల స్మార్ట్‌ఫోన్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు. బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో ప్రస్తుతం తగ్గింపు ధరలకు అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ స్మార్ట్‌ఫోన్ డీల్స్‌ను ఇక్కడ చూడండి.

    ఫ్లిప్​కార్ట్​ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​ డీల్స్​.. (Google)
    ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో టాప్ 5 స్మార్ట్‌ఫోన్ డీల్స్..

    1. గూగుల్​ పిక్సెల్​ 10

    మీరు ఫ్లాగ్‌షిప్ (అత్యుత్తమ శ్రేణి) స్మార్ట్‌ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 అద్భుతమైన ఎంపిక కావచ్చు.

    అసలు ధర: 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 79,999.

    సేల్ ఆఫర్: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో, కొనుగోలుదారులు ఈ ఫోన్‌ను మరింత తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలపై రూ. 7,000 తక్షణ తగ్గింపును ఫ్లిప్‌కార్ట్ అందిస్తోంది.

    2. శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​24

    ఈ సేల్ సమయంలో పరిగణించదగిన మరో స్మార్ట్‌ఫోన్ శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఎస్​24. ఇది ఇటీవల శక్తివంతమైన స్నాప్​డ్రాగన్​ 8 జెన్​ 3 ప్రాసెసర్‌తో మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది.

    అసలు ధర: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ధర రూ. 74,999.

    సేల్ ఆఫర్: అయితే, ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్ సందర్భంగా, వినియోగదారులు దీనిని రూ. 40,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరం ఇది ఒక అద్భుతమైన, లాభదాయకమైన డీల్‌గా చెప్పవచ్చు.

    3. వివో వీ60 5జీ..

    మీరు కెమెరాకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే, వివో వీ60 5జీ సరైన ఎంపిక.

    కెమెరా ప్రత్యేకతలు: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 50ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇవి వివరంగా, స్పష్టంగా ఉండే చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తాయి.

    సేల్ ధర: వివో వీ60 5జీ ప్రస్తుతం తగ్గింపు ధర రూ. 38,999 వద్ద అందుబాటులో ఉంది.

    4. గూగుల్​ పిక్సెల్​ 9

    ఫ్లిప్​కార్ట్​ బ్లాక్​ ఫ్రైడే సేల్​లో పరిగణించదగిన మరో ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ గూగుల్​ పిక్సెల్​ 9. ఇది గత సంవత్సరం లాంచ్ అయినప్పటికీ, దీని పనితీరు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), కెమెరా సామర్థ్యాలు ఇప్పటికీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి.

    అసలు ధర: రూ. 79,999.

    సేల్ ఆఫర్: ప్రస్తుతం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ రూ. 54,999 తగ్గింపు ధరకు లభిస్తోంది. అంటే, కొనుగోలుదారులు ఏకంగా 31% డిస్కౌంట్ పొందుతున్నారు.

    5. ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ

    చివరగా, మీ జాబితాలో ఉండాల్సిన మరో స్మార్ట్‌ఫోన్ ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్, దాని కెమెరా సామర్థ్యాలు, మెరుగైన పనితీరు కారణంగా ఆల్ రౌండర్ ఫోన్‌గా పేరుగాంచింది.

    సేల్ ధర: ఫ్లిప్‌కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ రూ. 56,999 తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉంది.

