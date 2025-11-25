రూ. 75000 స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 40వేలకు! ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ గ్యాడ్జెట్స్పై అదిరే డిస్కౌంట్లు..
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ డిస్కౌంట్స్ లభిస్తున్నాయి. ఫలితంగా అధిక ధరలున్న గ్యాడ్జెట్స్ కూడా కాస్త తక్కువ ప్రైజ్కి కొనుగోలు చేసే అవకాశం దక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఫ్లిప్కార్ట్లో టాప్ 5 డీల్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందడి కొనసాగుతోంది. ఈ సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులపై, ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్లపై, వినియోగదారులకు భారీ డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. శాంసంగ్, యాపిల్, గూగుల్ వంటి టాప్ బ్రాండ్ల స్మార్ట్ఫోన్లపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందిస్తున్నారు. బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ప్రస్తుతం తగ్గింపు ధరలకు అందుబాటులో ఉన్న ఉత్తమ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్ను ఇక్కడ చూడండి.
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో టాప్ 5 స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్..
1. గూగుల్ పిక్సెల్ 10
మీరు ఫ్లాగ్షిప్ (అత్యుత్తమ శ్రేణి) స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 అద్భుతమైన ఎంపిక కావచ్చు.
అసలు ధర: 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 79,999.
సేల్ ఆఫర్: ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో, కొనుగోలుదారులు ఈ ఫోన్ను మరింత తక్కువ ధరకు పొందవచ్చు. ప్రస్తుతం, హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు లావాదేవీలపై రూ. 7,000 తక్షణ తగ్గింపును ఫ్లిప్కార్ట్ అందిస్తోంది.
2. శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్24
ఈ సేల్ సమయంలో పరిగణించదగిన మరో స్మార్ట్ఫోన్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్24. ఇది ఇటీవల శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 3 ప్రాసెసర్తో మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది.
అసలు ధర: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 74,999.
సేల్ ఆఫర్: అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ సందర్భంగా, వినియోగదారులు దీనిని రూ. 40,999 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరం ఇది ఒక అద్భుతమైన, లాభదాయకమైన డీల్గా చెప్పవచ్చు.
3. వివో వీ60 5జీ..
మీరు కెమెరాకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే స్మార్ట్ఫోన్ కోసం వెతుకుతున్నట్లయితే, వివో వీ60 5జీ సరైన ఎంపిక.
కెమెరా ప్రత్యేకతలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 50ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్, 8ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇవి వివరంగా, స్పష్టంగా ఉండే చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తాయి.
సేల్ ధర: వివో వీ60 5జీ ప్రస్తుతం తగ్గింపు ధర రూ. 38,999 వద్ద అందుబాటులో ఉంది.
4. గూగుల్ పిక్సెల్ 9
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో పరిగణించదగిన మరో ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ గూగుల్ పిక్సెల్ 9. ఇది గత సంవత్సరం లాంచ్ అయినప్పటికీ, దీని పనితీరు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), కెమెరా సామర్థ్యాలు ఇప్పటికీ అద్భుతంగా ఉన్నాయి.
అసలు ధర: రూ. 79,999.
సేల్ ఆఫర్: ప్రస్తుతం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 54,999 తగ్గింపు ధరకు లభిస్తోంది. అంటే, కొనుగోలుదారులు ఏకంగా 31% డిస్కౌంట్ పొందుతున్నారు.
5. ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ
చివరగా, మీ జాబితాలో ఉండాల్సిన మరో స్మార్ట్ఫోన్ ఒప్పో రెనో 14 ప్రో 5జీ. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో లాంచ్ అయిన ఈ ఫోన్, దాని కెమెరా సామర్థ్యాలు, మెరుగైన పనితీరు కారణంగా ఆల్ రౌండర్ ఫోన్గా పేరుగాంచింది.
సేల్ ధర: ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రూ. 56,999 తగ్గింపు ధరకు అందుబాటులో ఉంది.
