షావోమీ సంస్థకు చెందిన కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్ 2026 ప్రారంభంలో ఇండియాలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ని హై-పెర్ఫార్మెన్స్, పెద్ద బ్యాటరీ, వినూత్న డిజైన్తో కూడిన 'శక్తివంతమైన, తెలివైన పరికరం'గా కంపెనీ అభివర్ణించింది. అగ్రశ్రేణి ఫీచర్లు, అత్యుత్తమ పనితీరు, ప్రీమియం అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్ను తీసుకొచ్చినట్టు వివరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్కి చెందిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..
షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్- ధర, లభ్యత..
భారతదేశంలో షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ ధర సుమారు రూ. 73,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని అంచనా. ఈ ధర 12 జీబీ ర్యామ్ + 512 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్కు సంబంధించినది.
చైనాలో ధరలు: చైనాలో బేస్ మోడల్ (12 జీబీ + 512 జీబీ) ధర 5,999 యువాన్గా ఉంది. ఇక 16 జీబీ ర్యామ్, 1 టీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఎండ్ మోడల్ ధర 6,999 యువాన్గా నిర్ణయించారు.
ఇండియా లాంచ్: 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ఈ ఫోన్ను భారతదేశానికి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు షావోమీ ధృవీకరించింది.
ఈ ధరతో ఇది ప్రీమియం విభాగంలోకి రానుంది. కాగా ఇతర పోటీదారుల కంటే కొంచెం తక్కువ ధరకే హై-ఎండ్ ఫీచర్లను అందించడంలో షావోమీకి మంచి పేరున్న విషయం తెలిసిందే. భారీ బ్యాటరీ, అధునాతన కెమెరా వంటి ఫీచర్ల కారణంగా, టెక్ ప్రియులు పవర్ యూజర్లకు ఈ ఫోన్ బాగా నచ్చే అవకాశం ఉంది.
షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్- ముఖ్యమైన ఫీచర్స్..
హై-ఎండ్ పనులను సైతం సజావుగా నిర్వహించడానికి వీలుగా, షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్ అత్యంత ఆకట్టుకునే స్పెసిఫికేషన్లతో వస్తుంది:
ప్రాసెసర్- అత్యంత వేగవంతమైన వాటిలో ఒకటైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఇలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్ పనిచేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే హైపర్ఓఎస్ 3 ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇది సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
ప్రధాన డిస్ప్లే- 120 హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-ఇంచ్ ఎల్టీపీఓ అమోఎల్ఈడీ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది స్పష్టమైన, శక్తివంతమైన విజువల్స్ను అందిస్తుంది.
సెకండరీ స్క్రీన్- కెమెరా ప్రాంతంలో వెనుకవైపు 2.9-ఇంచ్ చిన్న స్క్రీన్ ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్లు, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ లేదా సెల్ఫీల కోసం వ్యూఫైండర్గా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు!
ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్- 12 జీబీ లేదా 16 జీబీ ర్యామ్ ఆప్షన్స్; 512 జీబీ లేదా 1 టీబీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
కెమెరాలు- ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక్కొక్కటి 50 ఎంపీ లెన్స్లు ఉంటాయి. ఇవి వైడ్, అల్ట్రా-వైడ్, పెరిస్కోప్ ఆప్షన్లతో ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఫ్రంట్ కెమెరా- అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తుంది.
బ్యాటరీ అండ్ ఛార్జింగ్- 7500ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీతో ఎక్కువ కాలం పాటు వినియోగించుకోవచ్చు. 100డబ్ల్యూ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50డబ్ల్యూ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
2026లో ఇండియాలోకి రానున్న షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన స్మార్ట్ఫోన్లలో ఒకటిగా నిలిచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీ, అధునాతన కెమెరాలు, ప్రత్యేకమైన సెకండరీ స్క్రీన్తో ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించగలదు!
