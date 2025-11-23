Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    పవర్​ఫుల్​ ఫ్లాగ్​షిప్​ స్మార్ట్​ఫోన్​గా Xiaomi 17 Pro Max- ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు? ధర ఎంత?

    షావోమి 17 ప్రో మ్యాక్స్: ఇండియాలో లాంచ్ ఎప్పుడో తెలుసా? ధర, ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే! ప్రీమియం విభాగంలోకి దూసుకురానున్న షావోమి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్; పవర్‌ఫుల్ ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీ దీని ప్రత్యేకతలు.

    Published on: Nov 23, 2025 6:00 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    షావోమీ సంస్థకు చెందిన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​ 2026 ప్రారంభంలో ఇండియాలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ని హై-పెర్ఫార్మెన్స్, పెద్ద బ్యాటరీ, వినూత్న డిజైన్‌తో కూడిన 'శక్తివంతమైన, తెలివైన పరికరం'గా కంపెనీ అభివర్ణించింది. అగ్రశ్రేణి ఫీచర్లు, అత్యుత్తమ పనితీరు, ప్రీమియం అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారుల కోసం ఈ ఫోన్‌ను తీసుకొచ్చినట్టు వివరించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ గ్యాడ్జెట్​కి చెందిన వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాము..

    షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​..
    షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​..

    షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​- ధర, లభ్యత..

    భారతదేశంలో షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్ స్మార్ట్​ఫోన్​​ ధర సుమారు రూ. 73,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుందని అంచనా. ఈ ధర 12 జీబీ ర్యామ్​ + 512 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు సంబంధించినది.

    చైనాలో ధరలు: చైనాలో బేస్ మోడల్ (12 జీబీ + 512 జీబీ) ధర 5,999 యువాన్​గా ఉంది. ఇక 16 జీబీ ర్యామ్​, 1 టీబీ స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్-ఎండ్ మోడల్ ధర 6,999 యువాన్​గా నిర్ణయించారు.

    ఇండియా లాంచ్: 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో ఈ ఫోన్‌ను భారతదేశానికి తీసుకురావాలని యోచిస్తున్నట్లు షావోమీ ధృవీకరించింది.

    ఈ ధరతో ఇది ప్రీమియం విభాగంలోకి రానుంది. కాగా ఇతర పోటీదారుల కంటే కొంచెం తక్కువ ధరకే హై-ఎండ్ ఫీచర్లను అందించడంలో షావోమీకి మంచి పేరున్న విషయం తెలిసిందే. భారీ బ్యాటరీ, అధునాతన కెమెరా వంటి ఫీచర్ల కారణంగా, టెక్ ప్రియులు పవర్ యూజర్లకు ఈ ఫోన్ బాగా నచ్చే అవకాశం ఉంది.

    షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​- ముఖ్యమైన ఫీచర్స్​..

    హై-ఎండ్ పనులను సైతం సజావుగా నిర్వహించడానికి వీలుగా, షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​ అత్యంత ఆకట్టుకునే స్పెసిఫికేషన్లతో వస్తుంది:

    ప్రాసెసర్- అత్యంత వేగవంతమైన వాటిలో ఒకటైన స్నాప్​డ్రాగన్​ 8 ఇలైట్​ జెన్​ 5 ప్రాసెసర్​ పనిచేస్తుంది.

    ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్- ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా పనిచేసే హైపర్​ఓఎస్​ 3 ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇది సున్నితమైన పనితీరును అందిస్తుంది.

    ప్రధాన డిస్‌ప్లే- 120 హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.9-ఇంచ్​ ఎల్​టీపీఓ అమోఎల్​ఈడీ ప్యానెల్ ఉంది. ఇది స్పష్టమైన, శక్తివంతమైన విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది.

    సెకండరీ స్క్రీన్- కెమెరా ప్రాంతంలో వెనుకవైపు 2.9-ఇంచ్​ చిన్న స్క్రీన్ ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్లు, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ లేదా సెల్ఫీల కోసం వ్యూఫైండర్‌గా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు!

    ర్యామ్ అండ్​ స్టోరేజ్- 12 జీబీ లేదా 16 జీబీ ర్యామ్​ ఆప్షన్స్​; 512 జీబీ లేదా 1 టీబీ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్​ ఉంటాయి.

    కెమెరాలు- ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక్కొక్కటి 50 ఎంపీ లెన్స్‌లు ఉంటాయి. ఇవి వైడ్, అల్ట్రా-వైడ్, పెరిస్కోప్ ఆప్షన్‌లతో ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఫ్రంట్ కెమెరా- అధిక-నాణ్యత సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 50 MP ఫ్రంట్ కెమెరా లభిస్తుంది.

    బ్యాటరీ అండ్​ ఛార్జింగ్- 7500ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీతో ఎక్కువ కాలం పాటు వినియోగించుకోవచ్చు. 100డబ్ల్యూ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

    2026లో ఇండియాలోకి రానున్న షావోమీ 17 ప్రో మ్యాక్స్​ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటిగా నిలిచే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, భారీ బ్యాటరీ, అధునాతన కెమెరాలు, ప్రత్యేకమైన సెకండరీ స్క్రీన్‌తో ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందించగలదు!

    News/News/పవర్​ఫుల్​ ఫ్లాగ్​షిప్​ స్మార్ట్​ఫోన్​గా Xiaomi 17 Pro Max- ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు? ధర ఎంత?
    News/News/పవర్​ఫుల్​ ఫ్లాగ్​షిప్​ స్మార్ట్​ఫోన్​గా Xiaomi 17 Pro Max- ఇండియాలో లాంచ్​ ఎప్పుడు? ధర ఎంత?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes