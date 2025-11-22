Edit Profile
crown
    8000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీతో ఒప్పో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​!

    ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో త్వరలోనే విడుదలకానుంది! ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5, 8000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్స్​తో అందుబాటులోకి వస్తుందని లీక్స్​ సూచిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Nov 22, 2025 6:40 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఒప్పో సంస్థ త్వరలో తమ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్​ని చైనాలో లాంచ్​ చేయనుంది. దాని పేరు. ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో. ఈ కే-సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు తాజాగా లీకయ్యాయి. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 6.78 ఇంచ్​ డిస్‌ప్లే, త్వరలో రాబోతున్న స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనాలు మొదలయ్యాయి.

    ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో.. (Representative Image)
    ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో.. (Representative Image)

    ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో గేమింగ్ దృష్టితో రూపొందించిన ఫోన్ అవ్వొచ్చు! గత జులైలో చైనాలో, ఆ తర్వాత నెల రోజులకే భారతదేశంలో విడుదలైన ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో కంటే ఇందులో బ్యాటరీ అప్​గ్రేడ్​ గణనీయంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)

    వీబోలో డిజిటల్ చాట్ స్టేషన్ అనే టిప్‌స్టర్.. ఇంకా విడుదల కాని ఒక మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన కీలక స్పెసిఫికేషన్లను లీక్ చేశారు. టిప్‌స్టర్ నేరుగా ఫోన్ పేరు చెప్పనప్పటికీ, ఆ పోస్ట్ కింద వచ్చిన కామెంట్లను బట్టి ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో అని తెలుస్తోంది. ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ ఉంటుందని సమాచారం.

    లీకైన వివరాలు ఇవే:

    స్క్రీన్: ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రోలో 1.5కే రిజల్యూషన్‌తో కూడిన 6.78 ఇంచ్​ ఎల్​టీపీఎస్​ ఫ్లాట్ స్క్రీన్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    డిజైన్: రౌండ్ కార్నర్స్​తో కూడిన కొత్త డిజైన్ ఇందులో ఉండవచ్చని అంచనా.

    కూలింగ్: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ వాటర్​ అండ్​ డస్ట్​ రెసిస్టెన్స్​ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఇందులో యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫీచర్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.

    బ్యాటరీ: ఒప్పో కే15 టర్బో ప్రో బ్యాటరీ సామర్థ్యం 8,000ఎంఏహెచ్​ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది నిజమైతే, 7,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ కలిగిన గత మోడల్ ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో కంటే ఇది గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్ అవుతుంది!

    ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో వివరాలు (పాత మోడల్)

    ఒప్పో కే13 టర్బో ప్రో ఈ ఏడాది ఆగస్టులో భారతదేశంలో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఒప్పో కే13 టర్బోతో పాటు వచ్చిన ఈ ప్రో మోడల్, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 37,999/- నుంచి ప్రారంభమైంది.

    ప్రాసెసర్: ఇందులో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8ఎస్​ జెన్ 4 ఎస్​ఓసీ ఉంది.

    డిస్‌ప్లే: 1.5కే రిజల్యూషన్‌తో 6.80 ఇంచ్​ అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.

    కెమెరాలు: వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన సెన్సార్, 2 మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ సెన్సార్‌తో డ్యూయల్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది. సెల్ఫీల కోసం 16 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

    కూలింగ్ అండ్​ ఛార్జింగ్: ఈ మోడల్‌లో యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్స్, 7,000 చదరపు మిల్లీమీటర్ల వేపర్ కూలింగ్ ఛాంబర్ ఉన్నాయి. ఇది 80డబ్ల్యూ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు బైపాస్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

    వాటర్ రెసిస్టెన్స్: ఈ ఫోన్‌కు ఐపీఎక్స్​6, ఐపీఎక్స్​8, ఐపీఎక్స్​9 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్‌లు ఉన్నాయి.

