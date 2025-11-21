Edit Profile
    200ఎంపీ రేర్​ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ- Realme GT 8 Pro ధర ఎంతంటే..

    200ఎంపీతో కూడిన ట్రిపుల్​ రేర్​ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్​ బడా బ్యాటరీతో రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ భారత్‌లో విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ ధర, లభ్యత సహా ఇతర ఫీచర్స్​కి చెందిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 21, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    జీటీ సిరీస్​లో సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ని ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చింది రియల్​మీ సంస్థ. దాని పేరు రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్​. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రత్యేకమైన స్విచ్చబుల్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్, ఫ్లాగ్‌షిప్ స్థాయి పనితీర, రికో జీఆర్ ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ వంటి క్రేజీ ఫీచర్స్​తో లాంచ్​ అయ్యింది.

    రియల్​మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ.. (Realme)
    రియల్​మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ.. (Realme)

    సరికొత్త రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మార్కెట్‌లో వన్‌ప్లస్ 15, ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్, ఐఫోన్ 17తో పాటు అదే ధర పరిధిలోని ఇతర ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు గట్టి పోటీనిచ్చే కొత్త ప్రత్యర్థిగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ అందించే ఫీచర్లను వివరంగా తెలుసుకోండి..

    రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ: ధర, లభ్యత..

    రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ స్మార్ట్‌ఫోన్ డైరీ వైట్, అర్బన్ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది.

    12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 72,999.

    16GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 78,999.

    అదనంగా, ఆస్టన్ మార్టిన్ ఎఫ్1 టీమ్‌తో కలిసి రూపొందించిన రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్ మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

    ఈ డ్రీమ్ ఎడిషన్ (16GB+512GB) ధర రూ. 79,999గా నిర్ణయించారు.

    రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ నవంబర్ 25వ తేదీ నుంచి రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

    రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ముఖ్య ఫీచర్లు

    డిస్‌ప్లే, ప్రాసెసర్, కూలింగ్:

    రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ 6.78-ఇంచ్​ QHD+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.ఈ డిస్‌ప్లే 144హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 2కే రిజల్యూషన్, గరిష్టంగా 4,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ని అందిస్తుంది.

    ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ క్వాల్కమ్ సరికొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. దీనికి రియల్‌మీ ఆర్1 గ్రాఫిక్స్ చిప్, హైపర్ విజన్ ఏఐ చిప్ కనెక్ట్​ చేసి ఉంటాయి.

    మల్టీటాస్కింగ్ సులభతరం చేయడానికి, హీటింగ్​ని నియంత్రించడానికి, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 7000 చదరపు మిల్లీమీటర్ల విస్తీర్ణం గల వేపర్ చాంబర్ (వీసీ) కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.

    కెమెరాలు, బ్యాటరీ:

    ఈ రియల్‌మీ జీటీ 8 ప్రో రేర్​ కెమెరా సెటఫ్​..

    • 50ఎంపీ ప్రధాన కెమెరా (రికో జీఆర్ మోడ్‌తో)
    • 200MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3ఎక్స్​ ఆప్టికల్ జూమ్‌తో)
    • 50MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా

    సెల్ఫీ, వీడియో కాల్స్​ కోసం ఇందులో 32ఎంపీ ఫ్రెంట్​ కెమెరా ఉంది.

    అంతేకాకుండా, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ బలమైన 7,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ మద్దతుతో వస్తుంది. ఇది 120డబ్ల్యూ వైర్డ్, 50డబ్ల్యూ వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

    News/News/200ఎంపీ రేర్​ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ- Realme GT 8 Pro ధర ఎంతంటే..
