200ఎంపీ రేర్ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ- Realme GT 8 Pro ధర ఎంతంటే..
200ఎంపీతో కూడిన ట్రిపుల్ రేర్ కెమెరా, 7000ఎంఏహెచ్ బడా బ్యాటరీతో రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ భారత్లో విడుదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర, లభ్యత సహా ఇతర ఫీచర్స్కి చెందిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
జీటీ సిరీస్లో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ని ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చింది రియల్మీ సంస్థ. దాని పేరు రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో. ఇదొక 5జీ గ్యాడ్జెట్. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన స్విచ్చబుల్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్, ఫ్లాగ్షిప్ స్థాయి పనితీర, రికో జీఆర్ ట్యూన్డ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ వంటి క్రేజీ ఫీచర్స్తో లాంచ్ అయ్యింది.
సరికొత్త రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మార్కెట్లో వన్ప్లస్ 15, ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్, ఐఫోన్ 17తో పాటు అదే ధర పరిధిలోని ఇతర ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే కొత్త ప్రత్యర్థిగా నిలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కొత్త రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ అందించే ఫీచర్లను వివరంగా తెలుసుకోండి..
రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ: ధర, లభ్యత..
రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ డైరీ వైట్, అర్బన్ బ్లూ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 72,999.
16GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 78,999.
అదనంగా, ఆస్టన్ మార్టిన్ ఎఫ్1 టీమ్తో కలిసి రూపొందించిన రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్ మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ డ్రీమ్ ఎడిషన్ (16GB+512GB) ధర రూ. 79,999గా నిర్ణయించారు.
ఈ రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ నవంబర్ 25వ తేదీ నుంచి రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ: స్పెసిఫికేషన్లు, ముఖ్య ఫీచర్లు
డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్, కూలింగ్:
రియల్మీ జీటీ 8 ప్రో 5జీ మొబైల్ 6.78-ఇంచ్ QHD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.ఈ డిస్ప్లే 144హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 2కే రిజల్యూషన్, గరిష్టంగా 4,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ని అందిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ సరికొత్త స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. దీనికి రియల్మీ ఆర్1 గ్రాఫిక్స్ చిప్, హైపర్ విజన్ ఏఐ చిప్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి.
మల్టీటాస్కింగ్ సులభతరం చేయడానికి, హీటింగ్ని నియంత్రించడానికి, ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 7000 చదరపు మిల్లీమీటర్ల విస్తీర్ణం గల వేపర్ చాంబర్ (వీసీ) కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది.