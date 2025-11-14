Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- ఈ రెండు ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్స్​లో ఏది కొనాలి?

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17: ప్రీమియం మార్కెట్‌లో రారాజు ఎవరు? ఈ రెండింటి స్పెసిఫికేషన్లు, ధరలను పోల్చి ఏది కొంటే బెటర్​? అన్నది ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 14, 2025 10:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వన్‌ప్లస్ 15 ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను వన్‌ప్లస్ సంస్థ తాజాగా భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త డివైజ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది వన్‌ప్లస్ 13కి సక్సెసర్​గా వచ్చింది. చైనా టెక్ దిగ్గజం నుంచి వచ్చిన ఈ ఫోన్.. ప్రీమియం ధరల సెగ్మెంట్‌లో ఉన్న అనేక ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది. ఈ కథనంలో, ఐఫోన్ 17, వన్‌ప్లస్ 15ల ధరలు, స్పెసిఫికేషన్లను వివరంగా పోల్చి చూద్దాం.

    వన్‌ప్లస్ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​.. (OnePlus)
    వన్‌ప్లస్ 15 స్మార్ట్​ఫోన్​.. (OnePlus)

    వన్​ప్లస్​ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్​ 17- ధరలు, కలర్​ ఆప్షన్స్​..

    వన్‌ప్లస్ 15 బేస్ మోడల్ (12GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 72,999. కాగా, 16GB ర్యామ్ + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 75,999 కి లభిస్తుంది. అల్ట్రా వయొలెట్, సాండ్ స్టోర్మ్, ఇన్‌ఫినిట్ బ్లాక్ వంటి కలర్​ ఆప్షన్స్​ ఉన్నాయి.

    ఇక ఐఫోన్ 17 బేస్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 82,900గా ఉంది. 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 1,02,900 గా ఉంది. వైట్, బ్లాక్, సేజ్, మిస్ట్ బ్లూ కలర్​ ఆప్షన్స్​ దీని సొంతం.

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17: డిస్‌ప్లే- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్..

    వన్‌ప్లస్ 15: ఇది 6.78-అంగుళాల క్యూహెచ్​డీ+ (1272x2772 పిక్సెల్స్) అమోఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ను కలిగి ఉంది. దీని రిఫ్రెష్ రేట్ 165హెచ్​జెడ్​ వరకు ఉంటుంది. ఇది 1800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్సీజెన్​ఓఎస్​ 16 (ఆండ్రాయిడ్ ఆధారితం) పై నడుస్తుంది.

    ఐఫోన్ 17: ఇందులో 6.3-అంగుళాల సూపర్ రెటీనా ఎక్స్​డీఆర్​ ఓఎల్​ఈడీ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీనికి సెరామిక్ షీల్డ్ 2 రక్షణ లభిస్తుంది. ఈ ఐఫోన్ ఐఓఎస్​ 26 పై పనిచేస్తుంది, కానీ దీని రిఫ్రెష్ రేట్ 1హెచ్​జెడ్​ నుంచి 120హెచ్​జెడ్​ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది.

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్..

    వన్‌ప్లస్ 15 లో భారీ 7300ఎంఏహెచ్​ సామర్థ్యం గల సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని అందించారు. ఈ డివైజ్ 120డబ్ల్యూ సూపర్​వూక్​ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు, 50డబ్ల్యూ ఎయిర్​వీవూక్​ వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫీచర్లు ఫోన్‌ను అత్యంత వేగంగా ఛార్జ్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి.

    ఇక యాపిల్ సంస్థ తమ బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని నేరుగా వెల్లడించదు. అయినప్పటికీ, ఐఫోన్ 17 30 గంటల వరకు వీడియో సపోర్ట్‌ను, 27 గంటల స్ట్రీమింగ్‌ను అందించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది క్యూఐ, క్యూఐ2 వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం 20డబ్ల్యూ నుంచి 40డబ్ల్యూ వరకు ఉన్న అడాప్టర్‌లను ఉపయోగించవచ్చు. అయితే ఈ అడాప్టర్ విడిగా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- ప్రాసెసర్..

    వన్‌ప్లస్ 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ క్వాల్కమ్ అత్యాధునిక స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్‌లో రెండు పర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, ఆరు ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు కలిగిన ఆక్టా-కోర్ సెటప్ ఉంటుంది. ఇది అత్యద్భుతమైన గేమింగ్ సామర్థ్యాలను, వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.

    ఐఫోన్ 17లో యాపిల్ సంస్థ సొంతంగా రూపొందించిన లేటెస్ట్ ఏ19 బయోనిక్ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఈ ప్రాసెసర్ అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా, సమర్థవంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. సున్నితమైన యూజర్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- కెమెరా..

    వన్​ప్లస్​ 15-

    వన్‌ప్లస్ 15 వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.

    ప్రధాన కెమెరా: 24 ఫోకల్ లెన్త్​తో కూడిన 50ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్​906 సెన్సార్.

    టెలిఫోటో కెమెరా: 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్​ని అందించే 50ఎంపీ శాంసంగ్ జేఎన్​5 సెన్సార్.

    అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా: 116-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ తో 50ఎంపీ ఓవీ50డీ సెన్సార్.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 32ఎంపీ సోనీ ఐఎంఎక్స్​709 సెన్సార్ ఉంది.

    ఐఫోన్ 17-

    ఐఫోన్ 17 వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.

    ప్రైమరీ లెన్స్: 48ఎంపీ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రధాన కెమెరా.

    అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా: 48ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా సెన్సార్.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ముందు భాగంలో 18ఎంపీ సెన్సార్ ను కలిగి ఉంది.

    వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- ఏది కొనాలి?

    రెండు ఫ్లాగ్‌షిప్‌లు కూడా అద్భుతమైన యూజర్ అనుభవాన్ని, వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తాయి. ఈ రెండింటిలో దేనిని ఎంచుకోవాలనే తుది నిర్ణయం ప్రధానంగా మీ బడ్జెట్, మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై (ఆండ్రాయిడ్ లేదా ఐఓఎస్​) ఆధారపడి ఉంటుంది.

    వన్‌ప్లస్ 15: పెద్ద బ్యాటరీ లైఫ్, వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, ఫాస్ట్ రిఫ్రెష్ రేట్, మెరుగైన ధర కావాలనుకునే ఆండ్రాయిడ్ అభిమానులకు ఇది ఉత్తమ ఎంపిక!

    ఐఫోన్ 17: సన్నని డిజైన్, విశ్వసనీయమైన కెమెరా పనితీరు, డేటా గోప్యత, నిరంతర ఐఓఎస్​ అనుభవం కోరుకునే యాపిల్ లవర్స్​కి గొప్ప విలువను అందిస్తుంది.

    మీరు ఈ రెండు ఫ్లాగ్‌షిప్‌లలో దేనిని ఎంచుకుంటారు?

    News/News/వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- ఈ రెండు ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్స్​లో ఏది కొనాలి?
    News/News/వన్‌ప్లస్ 15 వర్సెస్​ ఐఫోన్ 17- ఈ రెండు ప్రీమియం స్మార్ట్​ఫోన్స్​లో ఏది కొనాలి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes