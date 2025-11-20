Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నారని అన్నాను.. నా కామెంట్స్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు.. ఆ ఛానెల్స్ వల్లే: నటి మాన్యా

    ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ పై క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు చేసిన నటి మాన్యా ఆనంద్ ఇప్పుడు మాట మార్చింది. ఎవరో వ్యక్తి ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నాడని తాను చేసిన కామెంట్స్ ను పూర్తిగా మార్చేసి ఆరోపణలుగా చిత్రీకరించారని ఆమె అనడం గమనార్హం.

    Published on: Nov 20, 2025 1:52 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తమిళ నటి మాన్య ఆనంద్, నటుడు ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ చుట్టూ తిరుగుతున్న కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణల వివాదం మరో మలుపు తిరిగింది. వీటిపై శ్రేయస్ క్లారిటీ ఇవ్వగా.. అటు మాన్య కూడా మాట మార్చింది. ఎవరో నకిలీ వ్యక్తి ధనుష్ పేరును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే తాను చెప్పానని, కానీ అవి కాస్తా ధనుష్, అతని మేనేజర్ పై ఆరోపణలుగా మారాయని ఆమె అనడం గమనార్హం.

    ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నారని అన్నాను.. నా కామెంట్స్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు.. ఆ ఛానెల్స్ వల్లే: నటి మాన్యా
    ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నారని అన్నాను.. నా కామెంట్స్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు.. ఆ ఛానెల్స్ వల్లే: నటి మాన్యా

    అదంతా తప్పుడు సమాచారం

    'వనతై పోల' అనే టీవీ షో ద్వారా గుర్తింపు పొందిన నటి మాన్య ఆనంద్.. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ పై కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు చేసినట్లుగా ఒక వీడియో క్లిప్ వైరల్ అయ్యింది. ఈ వివాదంపై స్పందిస్తూ.. మాన్య, ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ బుధవారం (నవంబర్ 18) సాయంత్రం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనలు విడుదల చేశారు.

    మాన్య తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక ప్రకటనను విడుదల చేస్తూ.. వీడియోను ఇష్టానుసారం కట్ చేసి, ధనుష్ గురించి తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేస్తున్నారని స్పష్టం చేసింది. ఏదైనా నిర్ధారణకు వచ్చే ముందు పూర్తి 'సినివులగం' ఇంటర్వ్యూను చూడాలని ఆమె ప్రేక్షకులను కోరింది.

    తరువాత ఆమె ఒక వీడియో స్టేట్‌మెంట్‌ను కూడా విడుదల చేసింది. "నేను ఇటీవల కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు చేస్తూ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోని వీడియో వైరల్ అయింది. 'మాన్య ఆనంద్ ధనుష్ మేనేజర్‌పై ఆరోపణలు చేసింది' అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను ఇటీవల సినివులగంకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ధనుష్ సినిమా గురించి మాట్లాడటానికి నాకు ఎవరో నకిలీ వ్యక్తి కాల్ చేశారని, అది నకిలీ కాల్ కావచ్చునని, ఆ వ్యక్తి గురించి నాకు తెలియదని చెప్పాను. అది నకిలీదా లేక నిజమా అని నాకు తెలియదని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను" అని మాన్య తెలిపింది.

    ధనుష్ పేరు దుర్వినియోగం

    మాన్య తాను ఇంటర్వ్యూలో ధనుష్ పేరును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని మాత్రమే చెప్పానని, కానీ తన ప్రకటనను వక్రీకరించారని తెలిపింది. "ధనుష్ సర్ పేరును దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని నేను చెప్పాను. నేను అందించిన ఫుటేజ్ ఒక అవగాహన వీడియో. కానీ అది ఇప్పుడు దుర్వినియోగం అవుతోంది.

    ఆ అవగాహన వీడియో ఇప్పుడు ఆరోపణ వీడియోగా మారింది. నా పేరును ఉపయోగించి మరొకరిని అపఖ్యాతి పాలు చేయడం బాధాకరం. యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ వారి వ్యూస్ కోసం తప్పుగా వీడియోలను ఎడిట్ చేస్తున్నాయి" అని నటి ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. మాన్య తన ఇంటర్వ్యూలో శ్రేయస్ అని చెప్పుకున్న ఒక వ్యక్తి ధనుష్ సినిమాలో పాత్ర కోసం 'కమిట్‌మెంట్' ఇవ్వాలని కోరాడని, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్‌లో కలవమని కూడా అడిగాడని పేర్కొంది.

    ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ ప్రకటన

    ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ కూడా తన సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "నేను ఇప్పటికే జనవరి 31, 2024 నాడు, మళ్లీ ఫిబ్రవరి 19, 2025 నాడు నా అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో స్పష్టం చేసినట్లుగా.. నా పేరు మీద లేదా వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు మీద వచ్చే ఏవైనా కాస్టింగ్ కాల్స్, మెసేజ్‌లు లేదా ఆఫర్‌లు పూర్తిగా నకిలీవి, నిరాధారమైనవి అని నేను మరోసారి చెబుతున్నాను" అని శ్రేయస్ అన్నాడు. తన పేరిట వాడుతున్న రెండు మొబైల్ నంబర్స్ ను కూడా అతడు ఇచ్చాడు. అవి తన నంబర్లు కావని, పోలీసులకు ఇప్పటికే ఈ విషయంలో ఫిర్యాదు చేశానని తెలిపాడు.

    News/Entertainment/ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నారని అన్నాను.. నా కామెంట్స్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు.. ఆ ఛానెల్స్ వల్లే: నటి మాన్యా
    News/Entertainment/ధనుష్ సర్ పేరును తప్పుగా వాడుతున్నారని అన్నాను.. నా కామెంట్స్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు.. ఆ ఛానెల్స్ వల్లే: నటి మాన్యా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes