Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయ్యిందా? వెంటనే ఇలా రికవర్​ చేసుకోండి..

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిందా? ఆందోళన వద్దు! రికవరీ చేయడానికి కింద ఇచ్చిన సులభమైన స్టెప్స్​ని ఫాలో అవ్వండి. అంతేకాదు సెక్యూరిటీని పెంచుకునే విధానాన్ని కూడా తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 17, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇటీవలి కాలంలో సోషల్​ మీడియా అకౌంట్స్​కి ‘హ్యాకింగ్​’ బెడద విపరీతంగా పెరుగుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్స్​ హ్యాక్​ అవ్వడం గురించి రోజూ వింటూనే ఉంటున్నాము. అయితే అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయినప్పటికీ, ఆండ్రాయిడ్​ డివైజ్​లలో కొన్ని స్టెప్స్​ ఫాలో అయ్యి దానిని రికవర్​ చేయవచ్చు. సెక్యూరిటీ ఈమెయిల్, లాగిన్ స్క్రీన్ ద్వారా రికవరీ ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చు. అంతేకాదు, భవిష్యత్తులో హ్యాకింగ్‌ను నివారించడానికి టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్‌ను ఆన్ చేయడం అత్యవసరం. ఈ నేపథ్యంలో ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్​లో అకౌంట్​ రికవరీతో పాటు సెక్యూరిటీని ఎలా పెంచుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయ్యిందా? (REUTERS)
    మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయ్యిందా? (REUTERS)

    ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సెక్యూరిటీ ఈమెయిల్ చెక్ చేయండి

    మీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్‌ను ఎవరైనా మార్చడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సాధారణంగా security@mail.instagram.com నుంచి ఒక మెసేజ్‌ను పంపుతుంది.

    ఈ నోటిఫికేషన్‌లో 'Secure My Account' ఆప్షన్​ని ఎంచుకోవడం ద్వారా మీరు చేయని మార్పులను తిరిగి సరిచేయవచ్చు.

    ఈ మెసేజ్‌లో మీ అకౌంట్‌ను సురక్షితం చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది మునుపటి వివరాలను పునరుద్ధరిస్తుంది.

    హ్యాకర్ మీ పాస్‌వర్డ్ లేదా ఇతర సమాచారాన్ని కూడా మార్చినట్లయితే, మీ ఈమెయిల్‌ను అప్‌డేట్ చేయలేకపోతే, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్​బిల్ట్​ రికవరీ టూల్స్‌తో ముందుకు సాగండి.

    లాగిన్ స్క్రీన్ నుంచి రికవరీని ప్రారంభించండి

    మీ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను ఓపెన్ చేసి, లాగిన్ పేజీలో ఉండండి.

    'Get help logging in' (లాగిన్ చేయడంలో సహాయం పొందండి) అనే ఆప్షన్‌పై నొక్కండి.

    అనధికారిక మార్పుల కారణంగా మీరు సైన్ ఇన్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఈ చర్య రికవరీ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది.

    లాగిన్ లింక్ కోసం అభ్యర్థించండి

    మీ యూజర్‌నేమ్, రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ లేదా ఫోన్ నంబర్‌ను టైప్ చేసి, ఆ తర్వాత 'Send login link' (లాగిన్ లింక్‌ను పంపండి)పై నొక్కండి.

    మీ అభ్యర్థనను ధృవీకరించడానికి మీరు క్యాప్చా కోడ్​ని ఎంటర్​ చేయాలి.

    ఆ తర్వాత ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మీ ఈమెయిల్ లేదా ఫోన్‌కు ఒక లింక్‌ను పంపుతుంది. ఆ లింక్‌ను ఉపయోగించి ఆన్-స్క్రీన్ సూచనలను అనుసరించి, లాగిన్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

    ఒకవేళ మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్న కాంటాక్ట్ వివరాలను యాక్సెస్ చేయలేకపోతే, ప్రత్యామ్నాయ రికవరీ దశల కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ సపోర్ట్​ పజ్​ ద్వారా కొనసాగించండి.

    సెక్యూరిటీ కోడ్ కోసం అభ్యర్థించండి

    లాగిన్ లింక్ కనిపించకపోయినా లేదా పనిచేయకపోయినా, మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను సెక్యూరిటీ కోడ్ పంపమని అభ్యర్థించవచ్చు.

    మీరు ప్రస్తుతం యాక్సెస్ చేయగలిగే ఒక క్రియాశీల ఈమెయిల్ చిరునామాను నమోదు చేయండి.

    రికవరీని కొనసాగించడానికి అవసరమైన తదుపరి దశలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపుతుంది.

    ఓనర్ వెరిఫికేషన్..​

    వ్యక్తిగత ఫోటోలు లేని అకౌంట్ల కోసం:

    వ్యక్తిగత చిత్రాలు లేని అకౌంట్ల కోసం, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మొదట సైన్-అప్ చేసిన ఈమెయిల్ లేదా ఫోన్ నంబర్, రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఉపయోగించిన పరికర రకం వంటి వివరాలను అడగవచ్చు. సరైన సమాచారాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా ధృవీకరణ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది.

    వ్యక్తిగత ఫోటోలు ఉన్న అకౌంట్ల కోసం:

    మీ అకౌంట్‌లో వ్యక్తిగత ఫోటోలు ఉంటే, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఒక చిన్న సెల్ఫీ వీడియోను అభ్యర్థించవచ్చు.

    అకౌంట్ యజమాని మీరేనని నిర్ధారించుకోవడానికి మీరు మీ తలని వివిధ దిశలలో కదపాలి.

    ఈ వీడియో కేవలం ధృవీకరణ కోసం మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. 30 రోజుల్లోపు డిలీట్​ అవుతుంది.

    భవిష్యత్తులో హ్యాకింగ్‌ను నివారించడానికి

    మీరు అకౌంట్‌ను తిరిగి పొందిన తర్వాత, భవిష్యత్తులో అనధికారిక కార్యకలాపాలను నివారించడానికి ఈ చర్యలు తీసుకోండి:

    • బలమైన కొత్త పాస్‌వర్డ్‌ను సెట్ చేయండి.
    • టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్​ని ఎనేబుల్ చేయండి.
    • లింక్ చేసిన అకౌంట్లు, అనుమానాస్పద థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లను సమీక్షించి, అనవసరమైన వాటిని తొలగించండి.
    • మీ కాంటాక్ట్ వివరాలను ఎల్లప్పుడూ అప్‌డేట్‌గా ఉంచడం భవిష్యత్తులో అనధికారిక యాక్సెస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
    News/News/మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయ్యిందా? వెంటనే ఇలా రికవర్​ చేసుకోండి..
    News/News/మీ ఇన్​స్టాగ్రామ్​ అకౌంట్​ హ్యాక్​ అయ్యిందా? వెంటనే ఇలా రికవర్​ చేసుకోండి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes