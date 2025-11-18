ధనుష్ సర్ అడిగినా రావా.. సినిమా కావాలంటే కమిట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే అన్నాడు: తమిళ నటి సంచలన ఆరోపణలు

తమిళ టీవీ నటి మాన్యా ఆనంద్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో ధనుష్ మేనేజర్ అయిన శ్రేయస్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. కాస్టింగ్ కౌచ్ ద్వారా తనను లైంగికంగా వేధించడానికి ప్రయత్నించాడని ఆమె ఆరోపించింది. ఈ సంచలన ఆరోపణలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అది కూడా ధనుష్ లాంటి నటుడి పేరు రావడంతో మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ధనుష్ మేనేజర్పై కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆరోపణలు
తమిళ టీవీ నటి మాన్య ఆనంద్ ఇటీవల 'సినివులగం' (Cineulagam)కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. నటుడు ధనుష్ మేనేజర్ శ్రేయస్ తనను కాస్టింగ్ కౌచ్ ద్వారా వేధించడానికి ప్రయత్నించాడని ఆరోపించింది. శ్రేయస్ ఒక కొత్త సినిమా వివరాలతో తనను సంప్రదించి, అనుచితమైన ప్రతిపాదన చేశాడని ఆమె పేర్కొంది.
శ్రేయస్ తనతో "కొంత కమిట్మెంట్ (సర్దుబాటు) ఉంటుంది" అని చెప్పాడని మాన్య గుర్తు చేసుకుంది. అంటే వృత్తిపరమైన పరిధులను దాటి ఏదైనా ఆశించాడని ఆమె అర్థం చేసుకుంది. దానికి ఆమె స్పందిస్తూ.. "ఏమిటి కమిట్మెంట్? నేను ఎందుకు కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి?" అని ప్రశ్నించినట్లు చెప్పింది. అటువంటి వాటికి తాను కట్టుబడనని ఆమె స్పష్టంగా తిరస్కరించింది.
ధనుష్ పేరు చెప్పి..
తాను తిరస్కరించిన తర్వాత కూడా శ్రేయస్ తనను సంప్రదించాడని మాన్య చెప్పింది. "ధనుష్ సార్ కోసం అయితే కూడా మీరు ఒప్పుకోరా?" అని అడిగాడని ఆమె ఆరోపించింది. తాను స్పష్టంగా తిరస్కరించినప్పటికీ శ్రేయస్ అనేకసార్లు తనను సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించాడని మాన్య తెలిపింది. అతను ధనుష్ నిర్మాణ సంస్థ వండర్బార్ ఫిల్మ్స్ లొకేషన్ వివరాలను, ఆ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ను కూడా తనకు పంపాడని ఆమె పేర్కొంది. అయితే తాను స్క్రిప్ట్ను చదవలేదని, ఆ సినిమాలో నటించే ఉద్దేశం తనకు లేదని మాన్య స్పష్టం చేసింది.
అదే ప్రాజెక్ట్ కోసం మరొక మేనేజర్ కూడా తనను ఇదే విధమైన అనుచిత అభ్యర్థనతో సంప్రదించినట్లు మాన్య వెల్లడించింది. ఇది పరిశ్రమలో నెలకొన్న ఇబ్బందికరమైన ధోరణిని సూచిస్తుందని ఆమె అభిప్రాయపడింది. "మేము కళాకారులం. మేము ఇంకో పని చేస్తున్నాం. మీరు మా నుంచి పని తీసుకోండి. కానీ ప్రతిఫలంగా ఇంకేదో ఆశించవద్దు. మేము మీ డిమాండ్లకు కట్టుబడితే అప్పుడు మాకు ఇంకో పేరు వస్తుంది. అందరూ దీనిని గుర్తించి పరిష్కరిస్తే మంచిదని నేను భావిస్తున్నాను" అని ఆమె నొక్కి చెప్పింది.
మాన్య ఆనంద్ గురించి..
మాన్య ఆనంద్ తమిళ టెలివిజన్లో ముఖ్యంగా ప్రముఖ సీరియల్ ‘వనతై పోల’లో తన పాత్రకు గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇండస్ట్రీలోని ఇలాంటి ప్రవర్తన, ముఖ్యంగా యువ నటీమణులు కెరీర్ అవకాశాలను వెతుక్కునేటప్పుడు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను హైలైట్ చేసింది.
నటి మాన్య ఆనంద్ ఆరోపణలు చేసినప్పటికీ వీటిపై ధనుష్ లేదా శ్రేయస్ ఇంకా స్పందించలేదు. అయితే గతంలో శ్రేయస్ తన పేరును ఉపయోగించి మోసపూరిత కాస్టింగ్ కాల్స్ చేస్తున్న వారి గురించి ప్రజలను హెచ్చరించినట్లు కొన్ని వార్తా కథనాలు తెలిపాయి.
