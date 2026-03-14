Hansika Divorce: అదంతా ఫేక్ ప్రపంచం- హన్సిక విడాకులపై మాజీ వదిన షాకింగ్ పోస్ట్- కర్మ అంటూ రాసుకొచ్చిన నటి ముస్కాన్!
Muskaan Nancy James About Hansika Motwani Divorce: వ్యాపారవేత్త సోహైల్ ఖతురియాతో విడాకులు తీసుకున్న హీరోయిన్ హన్సిక మోత్వాని వ్యక్తిగత జీవితం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ క్రమంలో హన్సిక మాజీ వదిన ముస్కాన్ నాన్సీ చేసిన ఇన్డైరెక్ట్ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
టాలీవుడ్ 'దేశముదురు' భామ హన్సిక మోత్వానీ జీవితంలో ఇప్పుడు ఒక గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. తన భర్త సోహైల్ ఖతురియా నుంచి అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్న వార్త మరువక ముందే హన్సిక కుటుంబ కలహాలు మళ్లీ మొదటికొచ్చాయి. హన్సిక సోదరుడు ప్రశాంత్ మోత్వాని మాజీ భార్య, నటి ముస్కాన్ నాన్సీ జేమ్స్ తాజాగా చేసిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
"అదంతా ఫేక్.. కాలమే నిజం చెబుతుంది"
ఎవరి పేరును నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ హన్సికను ఉద్దేశించే ముస్కాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. "దయచేసి నన్ను వేరొకరి జీవిత డ్రామాల్లోకి లాగకండి. నాకు పెయిడ్ పీఆర్ (Paid PR) టీమ్స్ లేవు. ఎవరిదో 'అత్యంత నకిలీ ప్రపంచం'తో నన్ను ముడిపెట్టవద్దు. కాలమే అన్ని నిజాలను బయటపెడుతుంది.. అంతా సమయమే నిర్ణయిస్తుంది (సబ్ సమయ్ కా ఖేల్ హై). పీస్, లవ్ అండ్ కర్మ" అంటూ ముస్కాన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో రాసుకొచ్చారు.
ముదిరిన కుటుంబ కలహాలు
హన్సికకు, ఆమె వదిన ముస్కాన్కు మధ్య సంబంధాలు మొదటి నుంచీ అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. గతంలో హన్సిక, ఆమె తల్లి జ్యోతి తనను వేధించారని, కట్నం కోసం ఒత్తిడి చేశారని ముస్కాన్ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేశారు.
వీరిద్దరి జోక్యం వల్లే తన కాపురం కూలిపోయిందని, మానసిక ఒత్తిడి వల్ల తనకు 'బెల్స్ పాల్సీ' (ముఖ పక్షవాతం) వచ్చిందని హన్సిక మాజీ వదిన ముస్కాన్ గతంలో ఆరోపించారు. ఈ కేసును కొట్టివేయాలని హన్సిక వేసిన పిటిషన్ను గత సెప్టెంబర్లో బాంబే హైకోర్టు తిరస్కరించడం గమనార్హం.
మూడేళ్ల ముచ్చట.. విడాకులతో ముగింపు
మరోవైపు, హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ ఖతురియా నుంచి విడాకులు పొందారు. ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు పరస్పర అంగీకారంతో వీరికి విడాకులు మంజూరు చేసింది. జీవనభృతి (Alimony) గానీ, ఇతర ఆస్తులు గానీ తనకు వద్దని హన్సిక స్పష్టం చేశారు. కేవలం మనస్పర్థలు, జీవనశైలిలో తేడాల వల్లే విడిపోతున్నట్లు హన్సిక తరపు లాయర్ అద్నాన్ షేక్ తెలిపారు.
అత్యంత వైభవంగా
ఇదిలా ఉంటే, 2022 డిసెంబర్లో జైపూర్లోని మండోటా కోటలో అత్యంత వైభవంగా హన్సిక సోహైల్ ఖతురియా వివాహం జరిగింది. అంతేకాకుండా హన్సిక ఖతురాయి వివాహాన్ని అప్పట్లో ఒక రియాలిటీ షోగా కూడా ప్రసారం చేశారు.
ఈఫిల్ టవర్ ముందు లవ్ ప్రపోజ్
పారిస్లోని ఈఫిల్ టవర్ ముందు సోహైల్ ప్రపోజ్ చేసిన విజువల్స్ చూసి అందరూ అది ఒక 'ఫెయిరీ టేల్' అనుకున్నారు. కానీ, మూడేళ్లు తిరగకముందే ఆ బంధం ముగిసిపోవడం, అటు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఇలాంటి విమర్శలు రావడం హన్సిక అభిమానులను కలవరపెడుతోంది.