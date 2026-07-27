Adarsha Kutumbam Glimpse: చిట్టిబాబును పరిచయం చేసిన త్రివిక్రమ్.. ఆదర్శ కుటుంబం నుంచి వెంకటేశ్ ఫన్నీ గ్లింప్స్ రిలీజ్
Adarsha Kutumbam Glimpse: ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ నుంచి వెంకటేశ్ చిట్టి బాబు పాత్రను పరిచయం చేశాడు దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్. ఓ ఫన్నీ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అక్టోబర్ 2న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.
Adarsha Kutumbam Glimpse: విక్టరీ వెంకటేశ్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం. 47' (AK47) నుంచి మేకర్స్ అదిరిపోయే స్పెషల్ గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో 'చిట్టిబాబు' అనే సరదా క్యారెక్టర్లో వెంకీ మామ కనిపించబోతుండగా, ఆయన వింటేజ్ కామెడీ టైమింగ్తో అభిమానులను ఖుషీ చేశారు.
వంటగదిలో వెంకీ మామ రచ్చ.. స్వర్ణగా శ్రీనిధి శెట్టి!
సోమవారం (జులై 27) ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ గ్లింప్స్లో హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి (స్వర్ణ) ఒక మోడరన్ ఇంట్లో తిరుగుతూ కనిపిస్తుంది. ఇంటి పనులు చేయడం, వంట వండడంలో తన భర్త చిట్టిబాబు (వెంకటేష్) ఎంత పర్ఫెక్టో సరదాగా ఆటపట్టిస్తూ టీజ్ చేస్తుంది. ఒక ఊహించని ట్విస్ట్తో 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది హౌస్'గా వెంకటేష్ క్యారెక్టర్ను పరిచయం చేసిన తీరు సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది.
ఈ గ్లింప్స్ చివర్లో యంగ్ హీరో నారా రోహిత్ అనుకోని ఎంట్రీ ఇచ్చి సర్ప్రైజ్ చేశారు. వెంకటేశ్, శ్రీనిధి శెట్టి జంటను చూస్తూ "ఇదిగోండి మన ఆదర్శ కుటుంబం" అని నారా రోహిత్ చెప్పే డైలాగ్ గ్లింప్స్కు మెయిన్ హైలైట్గా నిలిచింది.
మ్యాజికల్ కాంబో రిపీట్.. రెండు దశాబ్దాల కల నెరవేరింది
వెంకటేశ్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్కు టాలీవుడ్లో ఎంతటి క్రేజ్ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. గతంలో 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్', 'మల్లీశ్వరి' లాంటి ఆల్-టైమ్ క్లాసిక్స్ సినిమాలకు త్రివిక్రమ్ అందించిన కథ, మాటలు ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్. వీరిద్దరి కాంబోలో పూర్తిస్థాయి సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందా అని తెలుగు ప్రేక్షకులు గత 20 ఏళ్లుగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇటీవలే 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ వసూళ్లు సాధించి విక్టరీ వెంకటేష్ తన సత్తా చాటారు. ఇప్పుడు త్రివిక్రమ్ మార్క్ పంచు డైలాగులు, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ తో రాబోతున్న ఈ సినిమా మరో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్బస్టర్ అవ్వడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.
భారీ తారగణం.. దసరా కానుకగా అక్టోబర్ 2న రిలీజ్!
ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లో నివేథా పేతురాజ్, యువినా, రాజ్ ప్రజ్వల్, రావు రమేష్, సత్య, బ్రహ్మాజీ, ఉదయ్బీర్ సంధు, వెన్నెల కిషోర్, రఘుబాబు ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఎస్ ఈ సినిమాకు డిఫరెంట్ ట్యూన్స్, అదిరిపోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తున్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని ఈ వినోదాత్మక చిత్రం దసరా కానుకగా 2026 అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More