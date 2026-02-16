మహా శివరాత్రి వేళ తమన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి, సారా అర్జున్ డ్యాన్స్- ఇషా ఫౌండేషన్లో స్టార్ హీరోయిన్ల సందడి! (వీడియోలు)
ఇషా ఫౌండేషన్ వేడుకల్లో సినీ ప్రముఖులు ఆధ్యాత్మిక భక్తిలో మునిగిపోయారు. తమన్నా భాటియా, సారా అర్జున్, శ్రీనిధి శెట్టి వంటి స్టార్ హీరోయిన్లు సద్గురు సమక్షంలో డ్యాన్స్ చేస్తూ శివరాత్రి ఉత్సాహాన్ని మరింత రెట్టింపు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
మహా శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కోయంబత్తూరులోని ఇషా ఫౌండేషన్లో వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. సద్గురు సమక్షంలో జరిగిన ఈ భారీ ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవానికి వెండితెర తారలు తరలివచ్చారు. భక్తి, సంస్కృతి మేళవింపుగా సాగిన ఈ వేడుకల్లో తమన్నా భాటియా, సారా అర్జున్, శ్రీనిధి శెట్టి, మౌనీ రాయ్ వంటి హీరోయిన్స్ పాల్గొని ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు.
ఆధ్యాత్మిక హోరు.. తారల జోరు!
శివనామ స్మరణ, సంగీత విభావరితో మార్మోగిన ఆ రాత్రి.. స్టార్ హీరోయిన్ తమన్నా, కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి, ధురంధర్ భామ సారా అర్జున్ డ్యాన్స్ ఫ్లోర్పై ఉత్సాహంగా చిందులు వేయడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ఆస్వాదిస్తూ, ఎంతో వినమ్రంగా వారు డ్యాన్స్ చేయడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.
తండ్రితో కలిసి
ఒక వీడియోలో 'ధురంధర్' స్టార్ సారా అర్జున్ తన తండ్రి రాజ్ అర్జున్తో కలిసి ప్రదర్శనలను తిలకిస్తూ కనిపించింది. ఆమె సరిగ్గా తమన్నా వెనుక సీటులో కూర్చుని ఉండగా, తమన్నా ఎవరితోనో సంభాషణలో నిమగ్నమై ఉంది.
తమన్నా డ్యాన్స్ గమనించిన సారా
మరో క్లిప్లో తమన్నా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే సారా అర్జున్ ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది. ఇంకో వీడియోలో సారా అర్జున్,'కేజీఎఫ్' ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ సందడి చేశారు. నాగిని బ్యూటీ మౌనీ రాయ్ సైతం తన స్నేహితులతో కలిసి దిగిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచింది.
ఎంతో ధన్యురాలిని
ఈ వేడుకల సందర్భంగా ఇషా ఫౌండేషన్ పంచుకున్న వీడియోలో సారా అర్జున్ తన అనుభూతిని పంచుకుంది. "అందరికీ మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ అద్భుతమైన సమయాన్ని గడుపుతున్నాను. ఇంతటి గొప్ప ప్రదర్శనలను ప్రత్యక్షంగా చూడటం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో డ్యాన్స్ చేసే క్షణాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను" అని సారా అర్జున్ పేర్కొంది.
తమన్నా అప్కమింగ్ మూవీ
ఆధ్యాత్మిక విరామం తర్వాత ఈ భామలు తమ తదుపరి చిత్రాలతో బిజీ కానున్నారు. తమన్నా భాటియా: సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రాతో కలిసి ‘వ్యాన్: ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్’ అనే ఫోక్ థ్రిల్లర్లో నటిస్తోంది తమన్నా భాటియా. ఈ సినిమా 2026, మే 15న విడుదల కానుంది.
సారా అర్జున్ మూవీ
రణ్వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్ వంటి భారీ తారాగణంతో రూపొందుతున్న ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’లో నటిస్తోంది బ్యూటిఫుల్ సారా అర్జున్. ఈ సినిమా 2026, మార్చి 19న తెరపైకి రానుంది.
శ్రీనిధి శెట్టి, మౌనీ రాయ్
విక్టరీ వెంకటేష్ - డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం 47’లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది శ్రీనిధి శెట్టి. ఇక హాట్ బ్యూటీ మౌనీ రాయ్ డేవిడ్ ధావన్ దర్శకత్వంలో వరుణ్ ధావన్తో కలిసి ‘హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై’ చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా జూన్ 5, 2026న ఇది విడుదల కానుంది.