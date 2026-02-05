Edit Profile
    రణ్‌వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2 మూవీలో ఆ సెన్సేషనల్ సాంగ్- గ్రామీ అవార్డ్ పాటతో అదిరిపోయే యాక్షన్- బీజీఎమ్‌గా వాడకం!

    బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ‘ధురంధర్’ సీక్వెల్ ‘ధురంధర్ 2’ టీజర్ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. ఈ టీజర్‌లో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌గా వాడిన గ్రామీ అవార్డు విజేత డోజా క్యాట్ సాంగ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మార్చి 19న విడుదల కానుంది.

    Published on: Feb 05, 2026 6:46 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన ‘ధురంధర్’ (Dhurandhar) సీక్వెల్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. రణ్‌వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమా రెండో భాగం ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ (Dhurandhar: The Revenge) టీజర్ ఈ వారమే విడుదలై ఇంటర్నెట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. అయితే, ఈ టీజర్ చూసిన నెటిజన్లను ఒక ఆసక్తికర విషయం అమితంగా ఆకర్షించింది.

    రణ్‌వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2 మూవీలో ఆ సెన్సేషనల్ సాంగ్- గ్రామీ అవార్డ్ పాటతో అదిరిపోయే యాక్షన్- బీజీఎమ్‌గా వాడకం!
    రణ్‌వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2 మూవీలో ఆ సెన్సేషనల్ సాంగ్- గ్రామీ అవార్డ్ పాటతో అదిరిపోయే యాక్షన్- బీజీఎమ్‌గా వాడకం!

    హాలీవుడ్ సింగర్ పాటతో అదిరిపోయిన బీజీఎం!

    ధురంధర్ 2 టీజర్‌లో వినిపిస్తున్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ప్రముఖ హాలీవుడ్ సింగర్, గ్రామీ అవార్డు గ్రహీత డోజా క్యాట్ (Doja Cat) పాడిన పాటకు చాలా దగ్గరగా ఉందని అభిమానులు గుర్తించారు. దీనిపై వస్తున్న వార్తలు నిజమేనని మేకర్స్ కూడా ధృవీకరించారు. డోజా క్యాట్ కొత్త ఆల్బమ్ 'Vie'లోని ‘AAAHH MEN!’ అనే పాటను ఈ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ టీజర్ అంతటా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌గా ఉపయోగించారు.

    ఈ హాలీవుడ్ ట్రాక్ కూడా

    యూట్యూబ్‌లో టీజర్ డిస్క్రిప్షన్‌లో కూడా మేకర్స్ ఈ పాటకు సంబంధించిన క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు. గతంలో మొదటి భాగంలో బెహ్రెయిన్ రాపర్ ఫ్లిప్పరాచీ పాడిన 'FA9LA' పాట ఎలాగైతే వైరల్ అయిందో, ఇప్పుడు ఈ హాలీవుడ్ ట్రాక్ కూడా అదే స్థాయిలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

    యాక్షన్ మోడ్‌లో రణ్‌వీర్..

    ధురంధర్ ది రివేంజ్ టీజర్‌లో రణ్‌వీర్ సింగ్ 'హంజా'గా తన విశ్వరూపం చూపించారు. గతాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూనే శత్రువులపై విరుచుకుపడే సన్నివేశాలు కంటిరెప్ప వేయనివ్వవు. రణ్‌వీర్‌తో పాటు అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ కూడా ఈ సీక్వెల్‌లో తమ పాత్రలను కొనసాగిస్తున్నారు.

    బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల సునామీ

    ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన 'ధురంధర్' డిసెంబర్ 5న విడుదలై ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది. ఒక ఇండియన్ స్పై పాకిస్థాన్‌లోని కరాచీ అండర్ వరల్డ్‌లోకి ప్రవేశించి టెర్రర్ నెట్‌వర్క్‌ను ఎలా కూల్చాడు అనే కథాంశం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.

    మార్చి 19న విడుదల

    ఇకపోతే ధురంధర్ 2 మూవీ మార్చి 19న విడుదల కానుంది. ఐదు భాషల్లో (హిందీ, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) ఈ సినిమాను భారీ ఎత్తున విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

