Adarsha Kutumbam: ఆదర్శ కుటుంబం కొత్త రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.. వెంకీ, త్రివిక్రమ్ మూవీ వచ్చేది ఆరోజే
Adarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'ఆదర్శ కుటుంబం' కొత్త విడుదల తేదీ ఖరారైంది. అక్టోబర్ 9 నుంచి వాయిదా పడిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, విజయదశమి పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 30న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
Adarsha Kutumbam: విక్టరీ వెంకటేష్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఆదర్శ కుటుంబం' (Aadarsha Kutumbam - House No: 47). ముందుగా ప్రకటించిన విడుదల తేదీ కంటే కొంత ఆలస్యంగా వస్తున్నప్పటికీ, ఈ సినిమా విడుదల పై ఎట్టకేలకు ఒక స్పష్టత వచ్చేసింది. విజయదశమి పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మేకర్స్ కొత్త పోస్టర్ ద్వారా సరికొత్త రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
గతంలో ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 9న థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని భావించినప్పటికీ, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల ఆలస్యం వల్ల వాయిదా పడింది. తాజాగా ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోందని నిర్మాతలు స్పష్టం చేశారు.
జోరందుకున్న ప్రమోషన్లు.. 'మాలా' సాంగ్కి ఊహించని రెస్పాన్స్
ఆదర్శ కుటుంబం మూవీ విడుదల తేదీ సమీపిస్తుండటంతో ప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ (Haarika & Hassine Creations) ప్రమోషన్ల విషయంలో వేగం పెంచింది. అందులో భాగంగానే ఇటీవలే విడుదల చేసిన 'మాలా' (Maala) సెకండ్ సింగిల్ పాటకు సోషల్ మీడియాలో విశేషమైన స్పందన లభిస్తోంది.
సంగీత దర్శకుడు ఎస్. తమన్ అందించిన ఈ మాస్ సెలబ్రేషన్ సాంగ్లో వెంకటేష్ తన మార్క్ ఎనర్జీతో అలరించగా, నివేథా పేతురాజ్ తన గ్లామరస్ డ్యాన్స్ మూవ్స్తో ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రంలో కేజీఎఫ్ ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి కథానాయికగా నటిస్తుండగా, వర్సటైల్ యాక్టర్ నారా రోహిత్ ఒక అత్యంత కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
ఓపెనింగ్స్ సాధించాలంటే ప్రమోషన్ డోస్ పెంచాల్సిందే
ప్రస్తుతం ఈ సినిమాపై మార్కెట్లో మోస్తరు అంచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 30న బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించాలంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్, మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్ల విషయంలో మరింత దూకుడుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రాబోయే రోజుల్లో విడుదల కానున్న థియేట్రికల్ ట్రైలర్ సినిమా రేంజ్ను, అంచనాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో తేల్చనుంది. ఇప్పటికే రెండు పాటలు అలరించగా, మిగతా పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉండబోతున్నాయో రానున్న రోజుల్లో తేలనుంది.
వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబో క్రేజ్తో పాటు నారా రోహిత్, శ్రీనిధి శెట్టి, నివేథా పేతురాజ్ల కాంబినేషన్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించే అవకాశం ఉంది.
తమ బ్యానర్లో మళ్లీ ఒక బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ హిట్ కొట్టాలని నిర్మాత ఎస్. రాధాకృష్ణ (చిన్నబాబు) ఈ చిత్రాన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. మరి రాబోయే పది రోజుల్లో వినూత్న ప్రమోషన్లతో 'ఆదర్శ కుటుంబం' టీమ్ ఏ స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ వద్ద హడావుడి చేస్తుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More