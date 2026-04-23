    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Adivi Sesh: అడివి శేష్ తనకు ఎదురైన ఓ చేదు అనుభవం గురించి తాజా ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించాడు. ఎక్స్ లో వచ్చిన ఓ కామెంట్ గురించి చెబుతూ.. నీకు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటారా అని ఓ వ్యక్తి అడిగాడని, అది తనను బాధ పెట్టిందని అన్నాడు.

    Apr 23, 2026, 21:26:00 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Adivi Sesh: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అడివి శేష్ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్‌ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. ఆయన సినిమా వస్తుందంటే చాలు, అందులో ఏదో ఒక కొత్తదనం ఉంటుందని ప్రేక్షకులు నమ్ముతారు. తాజాగా 'డెకాయిట్' సినిమాతో మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్న శేష్, ప్రమోషన్లలో భాగంగా తనపై జరిగిన ఒక ట్రోలింగ్ గురించి నోరు విప్పారు.

    Adivi Sesh: నీకు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటారా అని అడిగాడు.. నాకు కాలింది.. నాకు భజన చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు: అడివి శేష్ కామెంట్స్
    "నీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా?" - ఆ చేదు అనుభవం

    సినిమా ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ ఉంటేనే ఎవరైనా పలకరిస్తారు. లేకపోతే ఎగతాళి చేసేవారే ఎక్కువ. అడివి శేష్‌కు కూడా ఇలాంటి అనుభవమే ఒకటి ఎదురైంది. గతంలో 'గూఢచారి 2' గురించి ట్వీట్ చేస్తూ 'ఫ్యాన్స్' అనే పదాన్ని వాడినప్పుడు, ఒక నెటిజన్ "అసలు నీకు కూడా ఫ్యాన్స్ ఉంటారా?" అని వెటకారంగా ప్రశ్నించాడట.

    "గూఢచారి ఫ్రాంచైజీని ఇష్టపడే అభిమానుల గురించి నేను ఆ ట్వీట్‌లో ప్రస్తావించాను. కానీ ఆ నెటిజన్ నన్ను వ్యక్తిగతంగా విమర్శిస్తూ కామెంట్ చేశాడు. దానికి నేను ఏమాత్రం తగ్గకుండా.. నేను సంపాదించుకున్న క్రెడిబిలిటీయే నా బలం అని సమాధానం ఇచ్చాను" అని శేష్ ఆ చేదు జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. సాధారణంగా కామెంట్స్ చదివే అలవాటు లేకపోయినా, ఆ ప్రశ్న తనను ఆలోచింపజేసిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.

    సాధారణంగా తనకు భజన చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదని, సాధ్యమైనంత వరకు సింపుల్ గా ఉండటానికే ఇష్ట పడతానని, అలాంటి వ్యక్తికి ఇలాంటి కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ కావాలో అర్థం కాదని అన్నాడు.

    సోమవారం పరీక్షలోనూ నెగ్గిన 'డెకాయిట్'

    ఏ సినిమాకైనా మొదటి వీకెండ్ కలెక్షన్లు రావడం సహజం. కానీ అసలైన పరీక్ష సోమవారం మొదలవుతుంది. దీనినే ఇండస్ట్రీ పరిభాషలో 'మండే టెస్ట్' అంటారు. 'డెకాయిట్' చిత్రం ఈ పరీక్షలో ఘనవిజయం సాధించిందని శేష్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం థియేటర్లకు ఐపీఎల్ (IPL), ఓటీటీ (OTT), ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి వినోద సాధనాల నుండి గట్టి పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ 'డెకాయిట్' రెండో వారం కూడా నిలకడగా రాణించడం విశేషం.

    "షారుఖ్ ఖాన్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మహేష్ బాబు గారి వంటి దిగ్గజ స్టార్లు ఉన్న ఈ పరిశ్రమలో.. 'డెకాయిట్' రెండో వీకెండ్ వరకు నిలబడటం, సోమవారం కూడా మంచి వసూళ్లు సాధించడం ఒక పెద్ద ఘనత," అని శేష్ పేర్కొన్నారు. అగ్ర హీరోల సినిమాలతో పోల్చినప్పుడు చిన్న చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నమ్మకాన్ని (Credibility) గెలుచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆ నమ్మకమే ఇప్పుడు 'డెకాయిట్'ను విజయతీరాలకు చేర్చిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

    కంటెంట్ ఉంటే కాసులు కురుస్తాయని నిరూపించారు

    అడివి శేష్ కెరీర్‌ను గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడూ మూస ధోరణిలో వెళ్లలేదు. 'క్షణం', 'గూఢచారి', 'మేజర్' నుంచి నేటి 'డెకాయిట్' వరకు ప్రతి సినిమా ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    కేవలం మాస్ మసాలా ఎలిమెంట్స్ మీద ఆధారపడకుండా, కథా బలంతోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద యుద్ధం చేయవచ్చని శేష్ మరోసారి నిరూపించారు. ముఖ్యంగా యూత్, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు తీసుకురావడంలో 'డెకాయిట్' సక్సెస్ అయ్యింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'డెకాయిట్' సినిమా బాక్సాఫీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది?

    'డెకాయిట్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలకడగా రాణిస్తోంది. రెండో వీకెండ్ వరకు మంచి వసూళ్లు రాబట్టడమే కాకుండా, కీలకమైన 'సోమవారం పరీక్ష' (Monday Test)లో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధించింది.

    2. అడివి శేష్‌కు నెటిజన్ నుండి ఎదురైన విమర్శ ఏమిటి?

    గతంలో 'గూఢచారి 2' గురించి ట్వీట్ చేసినప్పుడు, ఒక నెటిజన్ "అసలు నీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా?" అని శేష్‌ను ప్రశ్నించారు. దానికి శేష్ సమాధానమిస్తూ, ప్రేక్షకులు తన సినిమాలపై ఉంచిన నమ్మకమే తన బలం అని చెప్పారు.

    3. 'డెకాయిట్' సినిమాకు ప్రస్తుతం ఉన్న పోటీ ఏమిటి?

    ఐపీఎల్ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లు, ఓటీటీలో కొత్త సినిమాల విడుదల మరియు సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, 'డెకాయిట్' కంటెంట్ నచ్చడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

