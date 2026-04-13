Dacoit Profits: డెకాయిట్ సూపర్ హిట్.. మూడు రోజుల్లోనే లాభాలు.. బడ్జెట్, బ్రేక్ ఈవెన్ వివరాలు ఇలా..
Dacoit Profits: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అడివి శేష్ మరోసారి తన 'మినిమం గ్యారెంటీ' బ్రాండ్ను నిరూపించుకున్నారు. ఆయన తాజా చిత్రం 'డెకాయిట్' బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తూ, విడుదలైన కేవలం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.
Dacoit Profits: కథా బలమున్న సినిమాలను ఎంచుకోవడంలో అడివి శేష్ స్టైలే వేరు. 'గూఢచారి', 'మేజర్', 'హిట్-2' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత ఆయన నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్' కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ.. ట్రేడ్ అనలిస్టుల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అత్యంత వేగంగా లాభాల బాట పట్టింది.
సాధారణంగా ఒక సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చిన తర్వాత వారం రోజుల వరకు బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. కానీ 'డెకాయిట్' మాత్రం కేవలం 72 గంటల్లోనే ఈ ఫీట్ను నమోదు చేసి ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యపరిచింది.
ముందే సేఫ్ జోన్లోకి నిర్మాతలు
ఈ డెకాయిట్ సినిమా నిర్మాణానికి సుమారు రూ.65 కోట్ల బడ్జెట్ వెచ్చించారు. అయితే సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే మేకర్స్ తెలివిగా బిజినెస్ ముగించారు. డిజిటల్ (OTT), శాటిలైట్, ఆడియో హక్కుల ద్వారానే దాదాపు రూ.48 కోట్లను రాబట్టారు.
దీంతో నిర్మాతలు రిలీజ్కు ముందే 75 శాతం బడ్జెట్ను రికవరీ చేసి సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్లారు. మిగిలిన రూ.17 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ సాధిస్తే ఈ సినిమా 'క్లీన్ హిట్' అనిపించుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అప్పట్లో లెక్కలు వేశాయి.
వీకెండ్ వసూళ్ల ప్రభంజనం
మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. మొదటి మూడు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.
దీని ద్వారా రావాల్సిన రూ.17 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా అధిగమించింది. "మంచి కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారని డెకాయిట్ నిరూపించింది" అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అడివి శేష్ 'కాంపౌండింగ్' సక్సెస్
నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా, స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్లో శేష్ అనుసరించే వ్యూహమే ఆయనను విజయపథంలో నడిపిస్తోంది. "ప్రతి రూపాయి లెక్క చూసుకుని సినిమా తీయడం, ప్రేక్షకుడికి సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వడమే మా లక్ష్యం" అని గతంలో శేష్ పేర్కొన్నారు.
ఇప్పుడు 'డెకాయిట్' సాధించిన విజయం ఆయన నమ్మకాన్ని నిజం చేసింది. వర్కింగ్ డేస్లో కూడా బుకింగ్స్ ఆశాజనకంగా ఉండటంతో, లాంగ్ రన్లో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'డెకాయిట్' సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?
ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాను సుమారు రూ.65 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
2. డెకాయిట్ సినిమా హిట్టా ఫట్టా?
డెకాయిట్ సినిమా రిలీజ్కు ముందే నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల ద్వారా రూ.48 కోట్లు వచ్చాయి. థియేటర్ల ద్వారా రావాల్సిన రూ.17 కోట్ల లక్ష్యాన్ని కేవలం మూడు రోజుల్లోనే (40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో) పూర్తి చేయడంతో ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లీన్ హిట్గా నిలిచింది.
3. డెకాయిట్ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు ఎవరు దక్కించుకున్నారు?
ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడనుంది.
4. 'డెకాయిట్' వసూళ్లలో అడివి శేష్ క్రెడిట్ ఎంత?
అడివి శేష్కి ఉన్న 'మినిమం గ్యారెంటీ' హీరో ఇమేజ్ వల్లే సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. ఆయన గత సినిమాల ట్రాక్ రికార్డ్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
