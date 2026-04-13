    Dacoit Profits: డెకాయిట్ సూపర్ హిట్.. మూడు రోజుల్లోనే లాభాలు.. బడ్జెట్, బ్రేక్ ఈవెన్ వివరాలు ఇలా..

    Dacoit Profits: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అడివి శేష్ మరోసారి తన 'మినిమం గ్యారెంటీ' బ్రాండ్‌ను నిరూపించుకున్నారు. ఆయన తాజా చిత్రం 'డెకాయిట్' బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తూ, విడుదలైన కేవలం మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది.

    Apr 13, 2026, 12:58:43 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Dacoit Profits: కథా బలమున్న సినిమాలను ఎంచుకోవడంలో అడివి శేష్ స్టైలే వేరు. 'గూఢచారి', 'మేజర్', 'హిట్-2' వంటి వరుస విజయాల తర్వాత ఆయన నటించిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'డెకాయిట్' కూడా అదే బాటలో పయనిస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ.. ట్రేడ్ అనలిస్టుల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అత్యంత వేగంగా లాభాల బాట పట్టింది.

    సాధారణంగా ఒక సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చిన తర్వాత వారం రోజుల వరకు బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. కానీ 'డెకాయిట్' మాత్రం కేవలం 72 గంటల్లోనే ఈ ఫీట్‌ను నమోదు చేసి ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యపరిచింది.

    ముందే సేఫ్ జోన్‌లోకి నిర్మాతలు

    డెకాయిట్ సినిమా నిర్మాణానికి సుమారు రూ.65 కోట్ల బడ్జెట్ వెచ్చించారు. అయితే సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే మేకర్స్ తెలివిగా బిజినెస్ ముగించారు. డిజిటల్ (OTT), శాటిలైట్, ఆడియో హక్కుల ద్వారానే దాదాపు రూ.48 కోట్లను రాబట్టారు.

    దీంతో నిర్మాతలు రిలీజ్‌కు ముందే 75 శాతం బడ్జెట్‌ను రికవరీ చేసి సేఫ్ జోన్‌లోకి వెళ్లారు. మిగిలిన రూ.17 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ సాధిస్తే ఈ సినిమా 'క్లీన్ హిట్' అనిపించుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అప్పట్లో లెక్కలు వేశాయి.

    వీకెండ్ వసూళ్ల ప్రభంజనం

    మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. మొదటి మూడు రోజుల్లోనే ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.

    దీని ద్వారా రావాల్సిన రూ.17 కోట్ల థియేట్రికల్ షేర్ లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా అధిగమించింది. "మంచి కంటెంట్ ఉంటే ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడతారని డెకాయిట్ నిరూపించింది" అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    అడివి శేష్ 'కాంపౌండింగ్' సక్సెస్

    నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా, స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్‌లో శేష్ అనుసరించే వ్యూహమే ఆయనను విజయపథంలో నడిపిస్తోంది. "ప్రతి రూపాయి లెక్క చూసుకుని సినిమా తీయడం, ప్రేక్షకుడికి సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వడమే మా లక్ష్యం" అని గతంలో శేష్ పేర్కొన్నారు.

    ఇప్పుడు 'డెకాయిట్' సాధించిన విజయం ఆయన నమ్మకాన్ని నిజం చేసింది. వర్కింగ్ డేస్‌లో కూడా బుకింగ్స్ ఆశాజనకంగా ఉండటంతో, లాంగ్ రన్‌లో ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'డెకాయిట్' సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?

    ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాను సుమారు రూ.65 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించారు.

    2. డెకాయిట్ సినిమా హిట్టా ఫట్టా?

    డెకాయిట్ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందే నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల ద్వారా రూ.48 కోట్లు వచ్చాయి. థియేటర్ల ద్వారా రావాల్సిన రూ.17 కోట్ల లక్ష్యాన్ని కేవలం మూడు రోజుల్లోనే (40 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో) పూర్తి చేయడంతో ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లీన్ హిట్‌గా నిలిచింది.

    3. డెకాయిట్ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు ఎవరు దక్కించుకున్నారు?

    ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. అధికారిక ప్రకటన త్వరలో వెలువడనుంది.

    4. 'డెకాయిట్' వసూళ్లలో అడివి శేష్ క్రెడిట్ ఎంత?

    అడివి శేష్‌కి ఉన్న 'మినిమం గ్యారెంటీ' హీరో ఇమేజ్ వల్లే సినిమాకు భారీ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి. ఆయన గత సినిమాల ట్రాక్ రికార్డ్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

