Dacoit: అడివి శేష్ డెకాయిట్ హంగామా-వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ డేట్, టైమ్ ఫిక్స్-టీవీ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యే ట్విస్ట్ లు
Dacoit: అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ లీడ్ రోల్స్లో నటించిన ఇంటెన్స్ యాక్షన్ రొమాంటిక్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్కు సిద్ధమైంది. టీవీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రాబోతుంది. థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత ఈ సినిమా శాటిలైట్ ఎకనామిక్స్, బుల్లితెరపై టీఆర్పీ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం.
Dacoit: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన స్క్రీన్ప్లేలతో ‘మిస్టరీ థ్రిల్లర్’ జానర్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిన యంగ్ హీరో అడివి శేష్ నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘డెకాయిట్’ ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అయింది. థియేటర్లలో క్లాస్ ఆడియన్స్ను మెప్పించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పుడు సండే ప్రైమ్ టైమ్ స్లాట్ను క్యాష్ చేసుకోవడానికి స్టార్ మా ఛానల్లోకి అడుగుపెడుతోంది.
డెకాయిట్ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్
అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన డెకాయిట్ మూవీ థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. ప్రేమ, ప్రతీకారం, దొంగతనం నేపథ్యంలో సాగే ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు టీవీ ఆడియన్స్ కోసం వచ్చేస్తోంది. డెకాయిట్ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ కు అంతా సిద్ధమైంది. ఈ చిత్రం వచ్చే ఆదివారం (జూలై 19)న స్టార్ మాలో ప్రీమియర్ కానుంది. సాయంత్రం 6 గంటలకు మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది.
‘క్షణం’, ‘గూఢచారి’ కాంబినేషన్
సాధారణంగా అడివి శేష్ సినిమాలు అంటేనే ఒక పటిష్టమైన ఇన్వెస్టిగేటివ్ లేదా స్పై థ్రిల్లర్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది. కానీ ‘డెకాయిట్’ చిత్రంలో శేష్ కంప్లీట్ రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ రొమాన్స్ను ఎంచుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన శనీల్ డియో (Shaniel Deo) కు టాలీవుడ్లో దర్శకుడిగా ఇదే మొదటి సినిమా అయినప్పటికీ, అడవి శేష్ కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన ‘క్షణం’ (Kshanam), ‘గూఢచారి’ (Goodachari) చిత్రాలకు ఆయనే అద్భుతమైన సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు.
మరింత ఇంటెన్స్
శేష్ టేస్ట్, మేకింగ్ స్టైల్స్ పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉన్న శనీల్ డియో.. ఈ డెకాయిట్ సినిమాలో విజువల్స్, కలర్ గ్రేడింగ్ను హాలీవుడ్ స్టైల్లో ప్లాన్ చేశారు. రెండు భిన్నమైన మనస్తత్వాలు ఉన్న ప్రేమికుల మధ్య వచ్చే పగ, ప్రతీకారాల చుట్టూ సాగే ఈ స్క్రీన్ప్లే థియేటర్ల కంటే హోమ్ థియేటర్లలో (బుల్లితెరపై) వీక్షించేటప్పుడు ప్రేక్షకులకు మరింత ఇంటెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ను ఇస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
మృణాల్ ఠాకూర్ ‘ఫ్యామిలీ ఇమేజ్’
‘సీతారామం’, ‘హాయ్ నాన్న’ చిత్రాలతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని మహిళా ప్రేక్షకులలో, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్లో మృణాల్ ఠాకూర్కు విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. బుల్లితెరపై ఒక సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలంటే కేవలం మాస్ యాక్షన్ ఉంటే సరిపోదు, సెంటిమెంట్, లవ్ ట్రాక్ బలంగా ఉండాలి. ‘డెకాయిట్’ చిత్రంలో అడివి శేష్, మృణాల్ మధ్య వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్, వారిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ క్లాస్ ఆడియన్స్ను కట్టిపడేస్తాయి.
ఈ కారణంగానే ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 6 గంటల ప్రైమ్ స్లాట్లో ప్రసారం కానున్న డెకాయిట్ చిత్రం భారీ స్థాయిలో శాటిలైట్ రేటింగ్స్ (TRP) రాబట్టే అవకాశం ఉందని బుల్లితెర విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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