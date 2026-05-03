Dacoit OTT Release Date: అఫీషియల్.. ఓటీటీలోకి డెకాయిట్.. అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ స్ట్రీమింగ్ ఈ వారమే

Dacoit OTT Release Date: అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ లవ్ కమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ డెకాయిట్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్సయింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీలో మే 8 నుంచి నాలుగు భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Dacoit OTT Release Date: థియేటర్లలో యాక్షన్ అండ్ రొమాన్స్తో అలరించిన అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ల 'డెకాయిట్' (Dacoit: A Love Story) ఇప్పుడు డిజిటల్ తెరపై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫర్వాలేదనిపించిన ఈ మూవీ.. ఇక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ పై తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనుంది.
డెకాయిట్ ఓటీటీలోకి ఎప్పుడంటే?
టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో అడివి శేష్, గ్లామరస్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'డెకాయిట్: ఏ లవ్ స్టోరీ'. షనీల్ దేవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ.. ఏప్రిల్ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.
బాక్సాఫీస్ వద్ద మిశ్రమ స్పందన లభించినప్పటికీ, అడివి శేష్ మార్కెట్ స్టామినాతో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి డీసెంట్ హిట్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు థియేటర్లలో చూడని ప్రేక్షకుల కోసం ఈ సినిమా ఓటీటీ బాట పట్టింది.
మే 8 నుంచే స్ట్రీమింగ్: ఏ భాషల్లో చూడొచ్చు?
ముందుగా అనుకున్నట్లే ఈ సినిమా ఈవారమే ఓటీటీలోకి అడుగుపెడుతోంది. ఈ 'డెకాయిట్' మూవీ మే 8 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ వేదికగా అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఏకకాలంలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
అయితే హిందీ వెర్షన్ విషయంలో మాత్రం చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది. మల్టీప్లెక్స్ అసోసియేషన్ నిబంధనల ప్రకారం థియేటర్లలో విడుదలైన ఎనిమిది వారాల వరకు హిందీ వెర్షన్ను ఓటీటీలో ప్రసారం చేయకూడదు. అందుకే హిందీ ప్రేక్షకులు మాత్రం మరో కొన్ని రోజులు నిరీక్షించక తప్పదు. విండో పీరియడ్ ముగియగానే హిందీ వెర్షన్ కూడా అదే ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
డెకాయిట్ మూవీ విశేషాలు
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో భారీ తారాగణమే ఉంది. బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ నెగటివ్ రోల్లో మెరవగా.. ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కుల్కర్ణి, జైన్ మేరీ ఖాన్, కామాక్షి భాస్కర్ల వంటి హేమాహేమీలు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన సంగీతం సినిమాకు ప్రధాన బలమని చెప్పాలి. థియేటర్లలో యాక్షన్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకున్న ఈ చిత్రం, ఓటీటీలో ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ల కోసం ఎదురుచూసే ప్రేక్షకులకు 'డెకాయిట్' ఒక మంచి ఆప్షన్. వేసవి సెలవుల్లో ఇంటివద్దే ఈ క్రేజీ థ్రిల్లర్ను ఎంజాయ్ చేసేందుకు రెడీ అయిపోండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డెకాయిట్ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు?
అడివి శేష్ నటించిన 'డెకాయిట్' చిత్రం మే 8 నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది.
2. డెకాయిట్ సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తోంది?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం అగ్రశ్రేణి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
3. డెకాయిట్ హిందీ వెర్షన్ ఎందుకు ఆలస్యమవుతోంది?
ఎనిమిది వారాల విండో పీరియడ్ రూల్ కారణంగా హిందీ వెర్షన్ డిజిటల్ విడుదల కొంత ఆలస్యం కానుంది.
4. డెకాయిట్ సినిమాలో విలన్ ఎవరు?
ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఈ చిత్రంలో పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించారు.
