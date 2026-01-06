Edit Profile
    నేను స్టేజ్‌పై తొలిసారి డ్యాన్స్ చేసింది ఈ పాటకే.. అందుకే ఇప్పుడు నా సినిమాలో ఆ పాట పెట్టాను: అడివి శేష్ కామెంట్స్

    టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అడివి శేష్ ఈ ఏడాది డెకాయిట్ మూవీతో వస్తున్న విషయం తెలుసు కదా. ఈ సినిమాలో తూ చీజ్ బడీ హై మస్త్ మస్త్ సాంగ్ ఉండటంపై అతడు స్పందించాడు. ఈ హిందీ పాట అంటే తనకు ఎంత ఇష్టమో అతడు చెప్పుకొచ్చాడు.

    Published on: Jan 06, 2026 2:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ హీరో అడివి శేష్ తన నెక్ట్స్ మూవీ 'డెకాయిట్' (Dacoit) కోసం ఒక క్రేజీ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. 90వ దశకంలో దేశాన్ని ఊపేసిన హిందీ పాట "తూ చీజ్ బడి హై మస్త్ మస్త్" (Tu Cheez Badi Hai Mast Mast)ను ఈ సినిమాలో రీమిక్స్/రీక్రియేట్ చేయబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన హక్కులను అధికారికంగా కొనుగోలు చేసినట్లు శేష్ వెల్లడించాడు.

    నేను స్టేజ్‌పై తొలిసారి డ్యాన్స్ చేసింది ఈ పాటకే.. అందుకే ఇప్పుడు నా సినిమాలో ఆ పాట పెట్టాను: అడివి శేష్ కామెంట్స్
    చిన్నప్పటి మెమొరీ.. స్కూల్ స్టేజ్ పై డాన్స్

    గూఢచారి, మేజర్ సినిమాలతో పాన్ ఇండియా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అడివి శేష్.. ఇప్పుడు 'డెకాయిట్' అనే ఇంటెన్స్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీతో వస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో ఒకప్పటి క్లాసిక్ సాంగ్ ను వాడటానికి గల ఆసక్తికర కారణాన్ని అతడు బయటపెట్టాడు. 'మొహ్రా' (Mohra - 1994) సినిమాలోని ఈ పాటంటే శేష్ కు చాలా ఇష్టమట.

    "కొన్ని పాటలు మనతో పాటే ఉండిపోతాయి. 90ల్లో పెరిగిన మాకు ఈ పాట అంటే ఒక వైబ్. నిజానికి నేను స్కూల్ స్టేజ్ మీద చేసిన మొట్టమొదటి డాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ పాటకే (మెడ్లీలో భాగంగా). ఆ జ్ఞాపకం నాకింకా గుర్తుంది. అందుకే సినిమా డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు.. ఈ పాటను కేవలం ఒక గిమ్మిక్కులా కాకుండా, ఒక ఎమోషన్ లాగా వాడాలనిపించింది. చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ప్రేమించిన ఆ కుర్రాడికి నేను ఇచ్చే గౌరవం ఇది" అని శేష్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

    అధికారికంగా రైట్స్ తీసుకుని..

    ఏదో సరదాగా వాడేయకుండా, ఆ పాటకు పూర్తి గౌరవం ఇస్తూ.. నిర్మాతల ద్వారా పాట హక్కులను కొనుగోలు చేసిన తర్వాతే సినిమాలో వాడుతున్నట్లు శేష్ క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ప్రేక్షకులు ఈ పాట విన్నప్పుడు ఆ నోస్టాల్జియాను ఫీల్ అవ్వాలని అతడు కోరుకుంటున్నాడు.

    ఇక 'డెకాయిట్' సినిమా విషయానికి వస్తే ఇందులో అడివి శేష్ సరసన మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తోంది. తనను మోసం చేసిన మాజీ ప్రేమికురాలిపై పగ తీర్చుకోవాలనుకునే ఒక కోపంతో రగిలిపోయే ఖైదీ కథ ఇది. ప్రముఖ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఇందులో ఒక కీలక పాత్రలో కనిపిస్తాడు. షానీల్ డియో డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో సుప్రియ యార్లగడ్డ, సునీల్ నారంగ్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న హిందీ, తెలుగు భాషల్లో విడుదల కానుంది. గత నెలలోనే మేకర్స్ టీజర్స్ రిలీజ్ చేశారు.

    © 2026 HindustanTimes