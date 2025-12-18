మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీతో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు అడివి శేష్ రాబోతున్నాడు. ఈ సారి డెకాయిట్ గా థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నాడు. ఈ మూవీ టీజర్ ను గురువారం రిలీజ్ చేశారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తో ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది.
డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లు ఎంచుకుంటూ, విభిన్నమైన స్టోరీలతో కూడిన సినిమాలతో జర్నీ సాగిస్తున్నాడు అడివి శేష్. అతను నుంచి రాబోతున్న మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ డెకాయిట్. షానిల్ డియో డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ రాబరీ థ్రిల్లర్ మూవీలో మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్. ఈ సినిమా టీజర్ ను ఇవాళ (డిసెంబర్ 18) రిలీజ్ చేశారు.
డెకాయిట్ టీజర్
అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటిస్తున్న హీస్ట్ థ్రిల్లర్ డెకాయిట్ టీజర్ గురువారం రిలీజైంది. ఈ సినిమాలో అనురాగ్ కశ్యప్ కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ టీజర్ అడివి శేష్ పుట్టిన రోజు మరుసటి రోజు రిలీజైంది. నిన్న శేష్ బర్త్ డే. టీజర్ లో శేష్, మృణాల్ దేశీ బోనీ, క్లైడ్ పాత్రల్లాగా కనిపిస్తున్నారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తో టీజర్ అదిరిపోయింది.
కన్నెపిట్టరో సాంగ్
డెకాయిట్ టీజర్ లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో నాగార్జున సినిమా పాట కన్నెపిట్టరో రీమిక్స్ వినిపిస్తుంటుంది. అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ యాక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నారు. మృణాల్ తన ప్లాన్ కు ఎలా అంగీకరించిందో శేష్ ఒక స్నేహితుడితో చెప్పడంతో డెకాయిట్ టీజర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ అతను ఆమెకు ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత, టీజర్ యాక్షన్ మోడ్ కు మారుతుంది. మృణాల్ డ్రైవింగ్ సీట్లోకి వస్తుంది.
ఇద్దరు దొంగలే
డెకాయిట్ మూవీలో అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ఇద్దరూ దొంగలుగా నటించినట్లు టీజర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది. మృణాల్ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటే పక్కన శేష్ కూర్చున్నాడు. ఇద్దరూ దోపిడీకి పాల్పడిన దొంగలుగా కనిపించారు. నాగార్జున, రమ్యకృష్ణ, సౌందర్య నటించిన 1994లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం హలో బ్రదర్ నుంచి 'కన్నె పెట్టారో' రీమిక్స్ వెర్షన్ నేపథ్యంలో బుల్లెట్లు ఎగురుతాయి. అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, అతుల్ కులకర్ణి, సునీల్ కూడా ఇందులో నటిస్తున్నారు.
డెకాయిట్ రిలీజ్ డేట్
డెకాయిట్ మూవీకి షానీల్ డియో డైరెక్టర్. దీన్ని సుప్రియా యార్లగడ్డ నిర్మిస్తున్నారు. సునీల్ నారంగ్ సహ నిర్మాతగా నిర్మిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోంది. శేష్, షానీల్ సంయుక్తంగా కథ, స్క్రీన్ ప్లే రాసిన ఈ చిత్రానికి అబ్బూరి రవి డైలాగ్స్ రాశారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం, దానుష్ భాస్కర్ సినిమాటోగ్రఫీ.
అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్, అనురాగ్ కశ్యప్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్, అతుల్ కులకర్ణి, జైన్ మేరీ ఖాన్, కామాక్షి భాస్కర్ల ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. డెకాయిట్ మూవీని ఉగాది సందర్భంగా మార్చి 19, 2026న రిలీజ్ చేయనున్నారు.