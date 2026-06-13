Adivi Sesh: అడివి శేష్ 'మై వాపస్ ఆవుంగా' మూవీ రివ్యూ.. మోడ్రన్ క్లాసిక్, మస్ట్ వాచ్ అంటూ ప్రశంసలు
Adivi Sesh: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ వర్సటైల్ హీరో అడివి శేష్.. బాలీవుడ్ క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ లేటెస్ట్ మూవీ 'మై వాపస్ ఆవుంగా' (#MaiVaapasAaunga)పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఈ సినిమా ఒక 'మోడ్రన్ డే క్లాసిక్' అంటూ ఆయన షేర్ చేసిన హార్ట్ ఫెల్ట్ రివ్యూ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
Adivi Sesh: టాలీవుడ్లో వైవిధ్యమైన సినిమాలతో తనదైన ముద్ర వేసిన హీరో అడివి శేష్ మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. తాజాగా ఆయన బాలీవుడ్ లెజెండరీ మేకర్ ఇంతియాజ్ అలీ తెరకెక్కించిన సరికొత్త సినిమా 'మై వాపస్ ఆవుంగా' చూసి ఫిదా అయిపోయారు. ఈ సినిమా ఇంతియాజ్ అలీ కెరీర్ లోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అని కొనియాడారు.
ప్రేమ అనేది ప్రపంచంలోని ద్వేషం కంటే పెద్దది
మై వాపస్ ఆవుంగా సినిమా గురించి అడివి శేష్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందిస్తూ.. "మై వాపస్ ఆవుంగా సినిమా ఒక మోడ్రన్ డే క్లాసిక్. డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ సార్ ఆలోచనలకు, ఆయన విజన్ కు ఇది ఒక పీక్ స్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు. విభిన్న కాలాలకు సంబంధించిన రిలేషన్ షిప్స్, గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే సున్నితమైన క్షణాలు, అన్నింటికీ మించి.. ఈ ప్రపంచం చూపించే ఏ చిన్న ద్వేషం కంటే కూడా 'ప్రేమ' అనేది చాలా గొప్పది అని చాటిచెప్పే కథ ఇది" అంటూ ఎమోషనల్ గా రాసుకొచ్చారు. నిజమైన క్లాసిక్ బాలీవుడ్ శైలిలో సాగే ఈ టైమ్లెస్ లవ్ స్టోరీని ఎవరూ మిస్ అవ్వకూడదని ఆయన కోరారు.
నసీరుద్దీన్ షా నటన ఒక మాస్టర్ క్లాస్
సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి శేష్ ప్రత్యేకంగా మెచ్చుకున్నారు. చార్మింగ్ స్టార్ దిల్జిత్ దోసాంజ్, యంగ్ సెన్సేషన్ వేదాంగ్ రైనా, శర్వరీ, రజత్ కపూర్ లు తమ పాత్రల్లో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారని చెప్పారు. విభిన్న తరాలకు చెందిన జంటలు తమ అంతర్గత మానసిక సంఘర్షణలను ఎలా ఎదుర్కొన్నారనేది వీరంతా స్క్రీన్ పై అద్భుతంగా చూపించారని ప్రశంసించారు.
"ఈ సినిమాకు అసలైన ఎక్స్ట్రార్డినరీ సెంటర్ పిల్లర్ ఎవరంటే లెజెండ్ నసీరుద్దీన్ షా సాబ్. ఆయన నటనను ఎంత పొగిడినా తక్కువే. ఆ పాత్రలో ఆయన చూపించిన హావభావాలు, డైలాగ్స్ మధ్య ఇచ్చే పాజ్లు, సుప్రీమ్ క్రాఫ్ట్ చూస్తుంటే యాక్టింగ్ లో ఒక 'మాస్టర్ క్లాస్' చూసినట్టు అనిపించింది" అని అడివి శేష్ కొనియాడారు.
Magical AR Rahman Musical | ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యాజికల్ మ్యూజిక్
ఇంతియాజ్ అలీ సినిమాలకు ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ తోడైతే వచ్చే మ్యాజికే వేరు. ఈ సినిమాకు కూడా రెహమాన్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పాటలు సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాయని శేష్ అన్నారు.
ఇంతటి అద్భుతమైన జెమ్ లాంటి సినిమాను ప్రేక్షకులకు అందించినందుకు నిర్మాతలు శిబాశిష్ సర్కార్, సమీర్ నాయర్, దీపక్ సెగల్, మోహిత్ చౌదరిలకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
ఇంతియాజ్ అలీ సినిమాలకు క్లాస్ ఆడియన్స్ లో ఒక డిఫరెంట్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది. 'రాక్స్టార్', 'తమాషా', రీసెంట్ గా వచ్చిన 'అమర్ సింగ్ చమ్కీలా' సినిమాలే అందుకు నిదర్శనం. ఇప్పుడు 'మై వాపస్ ఆవుంగా' సినిమాపై అడివి శేష్ లాంటి ఒక టాలెంటెడ్ సౌత్ మేకర్ ఇంతలా పాజిటివ్ గా రివ్యూ ఇవ్వడం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
దిల్జిత్ దోసాంజ్ క్రేజ్, వేదాంగ్ రైనా లాంటి యంగ్ టాలెంట్ కు తోడు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ ఉండటంతో ఈ క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ గూగుల్ డిస్కవర్ లో ట్రెండ్ అవుతూ మంచి వ్యూస్ సాధిస్తోంది. మంచి ఎమోషనల్ ఫిల్మ్స్ ఇష్టపడే వాళ్లకు ఇది ఒక మస్ట్ వాచ్ మూవీ.
People Also Ask (FAQs)
'మై వాపస్ ఆవుంగా' సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి బాలీవుడ్ ప్రముఖ క్రేజీ డైరెక్టర్ ఇంతియాజ్ అలీ దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ సినిమాపై అడివి శేష్ ఇచ్చిన రివ్యూ ఏంటి?
ఈ సినిమా ఒక 'మోడ్రన్ డే క్లాసిక్' అని, ఇంతియాజ్ అలీ కెరీర్ లోనే బెస్ట్ జెమ్ అని అడివి శేష్ ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా నసీరుద్దీన్ షా యాక్టింగ్ ఒక మాస్టర్ క్లాస్ లా ఉందని చెప్పారు.
ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్, మ్యూజికల్ లెజెండ్ ఏఆర్ రెహమాన్ (AR Rahman) ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More