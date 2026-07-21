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    Balakrishna NBK112: బాలయ్య - కొరటాల ప్రాజెక్ట్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. విలన్ పాత్రలో అచ్చ తెలుగు భామ.. ఎవరంటే?

    Balakrishna NBK112: గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ మూవీ నుంచి ఓ క్రేజీ బజ్ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ సినిమాలో ఓ విలన్ గా తెలుగు భామ నటించనుందనే వార్త హాట్ టాపిక్ గా మారింది. మరి ఆ హీరోయిన్ ఎవరో ఇక్కడ చూసేయండి. 

    Published on: Jul 21, 2026, 05:46:42 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Balakrishna NBK112: నందమూరి బాలకృష్ణ, కమర్షియల్ మెసేజ్ డ్రామాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచే కొరటాల శివ కాంబినేషన్‌లో ఒక భారీ చిత్రం రూపుదిద్దుకోబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. 'దేవర' బాక్సాఫీస్ విజయం తర్వాత కొరటాల శివ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాపై నందమూరి అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. కాగా, ఈ చిత్రంలో ఒక పవర్‌ఫుల్ పాత్ర కోసం సౌత్ ఇండియా వైవిధ్యమైన నటి ఐశ్వర్య రాజేష్‌ను సంప్రదించినట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

    బాలయ్య - కొరటాల ప్రాజెక్ట్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. విలన్ పాత్రలో అచ్చ తెలుగు భామ.. ఎవరంటే?
    బాలయ్య - కొరటాల ప్రాజెక్ట్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. విలన్ పాత్రలో అచ్చ తెలుగు భామ.. ఎవరంటే?

    లేడీ విలన్‌గా ఐశ్వర్య రాజేష్

    సాధారణంగా కొరటాల శివ సినిమాల్లో ప్రతినాయకుడి (అంటాగనిస్ట్) పాత్ర అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది. 'శ్రీమంతుడు'లో విలన్ గ్యాంగ్, 'జనతా గ్యారేజ్'లో ఉన్ని ముకుందన్, 'దేవర'లో సైఫ్ అలీ ఖాన్ పాత్రలను ఆయన మలచిన తీరే ఇందుకు నిదర్శనం. అయితే ఈసారి బాలయ్యతో తీసే సినిమాలో ఒక అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిని, అదీ నటనకు ప్రాధాన్యమున్న ఐశ్వర్య రాజేష్‌ను నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో చూపించబోతున్నారనే వార్త సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

    హీరోయిన్ గా హిట్

    తెలుగులో గతేడాది హీరోయిన్ గా బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుంది ఐశ్వర్య రాజేష్. విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా వచ్చిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' వంటి బాక్సాఫీస్ హిట్‌తో మెప్పించిన ఐశ్వర్య రాజేష్.. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో పవర్‌ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ రోల్స్‌కి కేరాఫ్ అడ్రెస్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నందమూరి బాలకృష్ణ కథలో హీరో పాత్రతో తీవ్రమైన సంఘర్షణ ఎదుర్కొనే గ్రే-షేడెడ్ క్యారెక్టర్‌లో ఆమె కనిపించనున్నారని సమాచారం.

    సాధారణ హీరోయిన్ రోల్‌కి భిన్నంగా, స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ పరంగా బాలయ్య మాస్ ఇమేజ్‌కు సరిసమానమైన డ్రామాను పండించేలా ఈ క్యారెక్టర్‌ను డిజైన్ చేశారనే చర్చ నడుస్తోంది.

    ప్రాజెక్ట్ విశేషాలు (NBK112 Highlights):

    కాంబినేషన్: నందమూరి బాలకృష్ణ - కొరటాల శివ (Koratala Siva).

    నిర్మాణ సంస్థలు: సుధాకర్ మిక్కిలినేని (యువసుధ ఆర్ట్స్), సుధాకర్ చెరుకూరి (ఎస్.ఎల్.వి. సినిమాస్).

    కథా నేపథ్యం: సెకండ్ హాఫ్ ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌లో మాఫియా బ్యాక్‌డ్రాప్, పవర్‌ఫుల్ ఎమోషనల్ యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్.

    ఐశ్వర్య రాజేష్ పాత్ర: పూర్తిస్థాయి నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్ (అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది).

    మాస్టర్ ప్లాన్

    బాలకృష్ణ వంటి బిగ్గెస్ట్ మాస్ హీరో సినిమాకు రెగ్యులర్ విలన్లను కాకుండా ఐశ్వర్య రాజేష్ వంటి ప్రూవెన్ పెర్ఫార్మర్‌ను నెగిటివ్ రోల్ కోసం ఎంచుకోవడం కొరటాల శివ వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. రొటీన్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామాలకు భిన్నంగా కథలో ఎమోషనల్ వార్ పెంచేందుకు ఈ కాస్టింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవేళ చిత్రబృందం దీనిని అధికారికంగా ధృవీకరిస్తే, టాలీవుడ్ లేడీ విలన్ క్యారెక్టరైజేషన్స్‌లో ఇదొక సరికొత్త బెంచ్ మార్క్‌గా నిలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Balakrishna NBK112: బాలయ్య - కొరటాల ప్రాజెక్ట్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. విలన్ పాత్రలో అచ్చ తెలుగు భామ.. ఎవరంటే?
    Home/Entertainment/Balakrishna NBK112: బాలయ్య - కొరటాల ప్రాజెక్ట్‌లో ఊహించని ట్విస్ట్.. విలన్ పాత్రలో అచ్చ తెలుగు భామ.. ఎవరంటే?
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