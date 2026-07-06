Lenin Jr NTR: లెనిన్ కొత్త పోస్టర్.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో లింకు.. అఖిల్కు మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ సపోర్ట్
Lenin Jr NTR: అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ మూవీ జులై 10న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ ఓ కొత్త పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఓ టైగర్ ను చూడొచ్చు. ఇది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు లింకు పెడుతూ వార్తలు వస్తుండటం విశేషం.
Lenin Jr NTR: 'ఏజెంట్' డిజాస్టర్ తర్వాత సరైన కమ్బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న అక్కినేని అఖిల్ కు 'మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్' జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తోడయ్యారు. చిత్తూరు పాలిటిక్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వస్తున్న పవర్ ఫుల్ పొలిటికల్ డ్రామా 'లెనిన్' జులై 10, 2026 న వరల్డ్ వైడ్ గా థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. ఈ భారీ యాక్షన్ సినిమాకు నందమూరి తారక్ తన బేస్ వాయిస్ తో నెరేషన్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో బిగ్గెస్ట్ సెన్సేషన్ గా మారింది.
ఆ టైగర్ పోస్టర్ వెనుక అసలు కథ
లెనిన్ మూవీ మేకర్స్ సోమవారం (జులై 6) రిలీజ్ చేసిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కేవలం టైటిల్ లోగో, ఒక భయంకరమైన పులి బొమ్మ మాత్రమే ఉన్న ఈ పోస్టర్ చూసి మొదట్లో ఫ్యాన్స్ కాస్త అయోమయానికి గురయ్యారు.
కానీ ఆ పులి మరెవరో కాదు కథను నెరేట్ చేస్తున్న యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ అని తెలియడంతో అక్కినేని, నందమూరి అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. తారక్ పవర్ ఫుల్ వాయిస్ ఓవర్ తో సినిమా ఓపెన్ అవ్వడం ఈ ప్రాజెక్ట్ కే మెయిన్ హైలైట్ కానుంది.
డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ మార్క్ మేకింగ్
'వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ' లాంటి డీసెంట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ఈసారి తన ట్రాక్ పూర్తిగా మార్చేశాడు. పూర్తి రా అండ్ రస్టిక్ ఆంధ్రా పాలిటిక్స్ ను స్క్రీన్ పై చూపించబోతున్నాడు.
ముఖ్యంగా అఖిల్ క్యారెక్టరైజేషన్, యాటిట్యూడ్ ఈ సినిమాలో మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఉంటాయని ఇన్ సైడ్ టాక్. చిత్తూరు యాసలో అఖిల్ చెప్పే పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్, మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యే యాక్షన్ స్టంట్స్ థియేటర్లలో మోత మోగించడం గ్యారెంటీ.
గ్లామర్ అండ్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ డ్రామా
ఈ సినిమాలో అఖిల్ కు జోడీగా సెన్సేషనల్ బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తన గ్లామర్ తో పాటు ఒక సీరియస్ రోల్ లో ఆమె కనిపించబోతోందట. వీళ్లతో పాటు ప్రమోద్ పంజు, యాక్టర్ శివాజీ, బ్రహ్మాజీ, సునీల్, ఈశ్వరీ రావు లాంటి సీనియర్ తారాగణం కీలకమైన సపోర్టింగ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు.
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టును సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యానర్స్ పై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మిస్తున్నారు. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ అందించే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ఈ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ కు ప్రాణం పోస్తుందని మేకర్స్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు. జులై 10న అఖిల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తాడో చూడాలి.
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హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More