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    Akhil Samantha: మాజీ వదిన సమంత లాగే అఖిల్ కు సక్సెస్.. లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం సినిమాల కనెక్షన్ ఇదే.. ఓ లుక్కేయండి

    Akhil Samantha: అక్కినేని అఖిల్ లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘లెనిన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించగా, అటు సమంత కూడా ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రంతో సాలిడ్ హిట్ అందుకుంది. వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని మార్పుల తర్వాత, కరెక్ట్ టైమింగ్‌లో వీరిద్దరూ కెరీర్ బెస్ట్ కంబ్యాక్స్ సాధించడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    Published on: Jul 11, 2026, 15:55:35 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Akhil Samantha: టాలీవుడ్‌లో సెంటిమెంట్లు, బంధాలు ఎప్పుడు ఎలా మారుతుంటాయో ఊహించడం కష్టం. అయితే కొన్ని పరిణామాలు మాత్రం అభిమానులకు విపరీతమైన కిక్‌ ఇస్తుంటాయి. తాజాగా అక్కినేని కాంపౌండ్‌లోనూ, అటు సోషల్ మీడియాలోనూ ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. సమంత, అఖిల్ సినిమాలే అందుకు కారణం.

    మాజీ వదిన సమంత లాగే అఖిల్ కు సక్సెస్.. లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం సినిమాల కనెక్షన్ ఇదే.. ఓ లుక్కేయండి (x)
    మాజీ వదిన సమంత లాగే అఖిల్ కు సక్సెస్.. లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం సినిమాల కనెక్షన్ ఇదే.. ఓ లుక్కేయండి (x)

    అఖిల్, సమంత సినిమాలు

    రీసెంట్ గా ‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది సామ్. తెలుగులో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన ఫీమేల్ లీడ్ ఓరియెంటెడ్ మూవీగా మా ఇంటి బంగారం రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఇది రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్లకు దగ్గరగా ఉంది. ఇక ఇప్పుడు ‘లెనిన్’ మూవీతో కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైమ్ అక్కినేని అఖిల్ బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు. పాజిటివ్ టాక్ తో ఈ సినిమా దూసుకుపోతోంది.

    పెళ్లి తర్వాత

    అయితే మా ఇంటి బంగారం, లెనిన్ మూవీస్ కు ఉన్న ఓ కనెక్షన్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ రెండు సినిమాలు కూడా వీళ్ల పెళ్లిళ్ల తర్వాత రావడం గమనార్హం. నాగ చైతన్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్న సమంత గతేడాది డిసెంబర్ లో రాజ్ నిడమోరును రెండో పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పెళ్లి తర్వాత సామ్ ఫస్ట్ మూవీ మా ఇంటి బంగారం బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

    అఖిల్ కూడా

    ఎప్పటి నుంచో హిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న అఖిల్ కు కూడా పెళ్లి తర్వాతే సక్సెస్ దక్కిందని చెప్పొచ్చు. తన ప్రియురాలు జైనబ్ ను అఖిల్ గతేడాది జూన్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత లెనిన్ తో హిట్ అందుకున్నాడు.

    ఆ పోస్టుల వెనుక కథ!

    ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ సాధించిన విజయాల వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన మ్యూచువల్ సపోర్ట్ దాగుంది. ‘లెనిన్’ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చిన సందర్భంగా సమంత ఓపెన్‌గా అఖిల్‌కు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యేకంగా పోస్ట్ పెట్టింది. దానికి ముందే, సమంత లీడ్ రోల్‌లో వచ్చిన ‘మా ఇంటి బంగారం’ చిత్రంలో ఆమె పండించిన రా పర్ఫార్మెన్స్‌ను, యాక్టింగ్ స్కిల్స్‌ను అఖిల్ మీడియా వేదికగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రశంసించాడు.

    బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘లెనిన్’ మ్యాజిక్

    గూగుల్‌లో ప్రస్తుతం Lenin hit or flop అని సెర్చ్ చేస్తున్న వారికి థియేటర్ల వద్ద కనిపిస్తున్న కలెక్షన్ల పండగే సమాధానం చెబుతోంది. ‘ఏజెంట్’ పరాజయం తర్వాత మూడేళ్ల పాటు ఇబ్బంది పడ్డ అఖిల్‌కు.. మురళి కిషోర్ అబ్బూరు రాసిన ఈ ఇంటెన్స్ రివెంజ్ డ్రామా పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ అయింది. తమన్ అందించిన రౌసింగ్ బిజీఎమ్ క్లాస్ అండ్ మాస్ ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు లాక్కొస్తోంది.

    మరోవైపు, లేడీ ఓరియెంటెడ్ మార్కెట్‌లో తన స్టామినా ఏంటో సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’తో మళ్లీ నిరూపించింది సామ్. ఈ రెండు చిత్రాలు సక్సెస్ అవ్వడం టాలీవుడ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్‌కు పెద్ద బూస్ట్‌ని ఇచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఇద్దరు స్టార్స్ మరిన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇలాగే రచ్చ చేయాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Akhil Samantha: మాజీ వదిన సమంత లాగే అఖిల్ కు సక్సెస్.. లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం సినిమాల కనెక్షన్ ఇదే.. ఓ లుక్కేయండి
    Home/Entertainment/Akhil Samantha: మాజీ వదిన సమంత లాగే అఖిల్ కు సక్సెస్.. లెనిన్, మా ఇంటి బంగారం సినిమాల కనెక్షన్ ఇదే.. ఓ లుక్కేయండి
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