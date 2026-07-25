Akkineni Akhil: నా కొడుకుతో సిసింద్రీ 2 చేస్తా.. భార్యకు కూడా చెప్పా.. మావోడు ఎప్పుడొస్తాడో: అక్కినేని అఖిల్
Akkineni Akhil: అక్కినేని అఖిల్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా అలరించిన ఆల్-టైమ్ క్లాసిక్ ‘సిసింద్రీ’. తాజాగా ఈ మూవీ సీక్వెల్పై అఖిల్ క్రేజీ కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. తన కొడుకుతో ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసే ఆలోచనను అతను బయటపెట్టాడు. భార్యకు కూడా ఈ విషయం చెప్పానన్నాడు. అఖిల్ ఇంకా ఏమన్నాడో ఇక్కడ చూసేయండి.
Akkineni Akhil: తెలుగు సినీ లవర్స్ కు, ముఖ్యంగా అక్కినేని అభిమానులకు 'సిసింద్రీ' ఒక మరచిపోలేని మధుర జ్ఞాపకం. 1995లో అక్కినేని నాగార్జున నిర్మించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధించిన విజయం, అందులోని పాటలు నాటి తరాన్ని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు సిసింద్రీ 2 హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అందుకు అఖిల్ కామెంట్స్ కారణం.
అఖిల్ సిసింద్రీ
సిసింద్రీ సినిమాలో ఏడాది వయసున్న పసిపాపగా కెమెరా ముందుకు వచ్చి తన అమాయకత్వంతో, క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తో లీడ్ రోల్లో అలరించాడు అఖిల్ అక్కినేని, ప్రస్తుతం హీరోగా ఈ అక్కినేని వారసుడు టాలీవుడ్లో తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా క్లాసిక్ మూవీ సిసింద్రీ సీక్వెల్పై అఖిల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నా కొడుకుతోనే ఆ సినిమా చేస్తా
తన కెరీర్లోనే కాకుండా అక్కినేని కాంపౌండ్లో మైలురాయిగా నిలిచిన 'సిసింద్రీ' సినిమా గురించి మాట్లాడిన అఖిల్ ఒక క్రేజీ ఐడియాను బయటపెట్టాడు. "నాకు కొడుకు పుడితే 'సిసింద్రీ 2' సినిమా చేయాలని ఉంది. ఈ విషయాన్ని నా భార్యకు కూడా చెప్పా. మావోడు ఎప్పుడు వస్తాడో, ఎప్పుడు చేస్తామో చూడాలి" అని అఖిల్ ఓ పాడ్ కాస్ట్ లో వెల్లడించాడు.
వైరల్ గా వీడియో
ఈ అద్భుతమైన ఆలోచనను ఇప్పటికే తన భార్య జైనబ్ రవ్జీతో కూడా చర్చించినట్లు అఖిల్ చెప్పడం విశేషం. జైనబ్ను వివాహం చేసుకున్న అఖిల్, తన రాబోయే తరంతో ఈ ఐకానిక్ సినిమాను పునరావృతం చేయాలని భావించడం అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
అక్కినేని ఫ్యామిలీ లెగసీ
హాలీవుడ్ కల్ట్ కామెడీ మూవీ 'బేబీస్ డే అవుట్' (Baby's Day Out) ఆధారంగా శివనాగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'సిసింద్రీ'లో నాగార్జున కూడా కీ రోల్ ప్లే చేసిన సంగతి తెలిసిందే. స్వయంగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పతాకంపై నిర్మించాడు కూడా. ఆ రోజుల్లో కిడ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించడంలో ఈ సినిమా సంచలనం సృష్టించింది.
ఇప్పుడు అఖిల్ స్వయంగా ఈ కాన్సెప్ట్ను తన తదుపరి తరానికి విస్తరించాలని అనుకోవడం అక్కినేని బ్రాండ్ వాల్యూకు మరింత ప్లస్ కానుంది.
అప్పుడు నాగార్జున
టాలీవుడ్ చరిత్రను పరిశీలిస్తే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ANR) నుంచి నాగార్జున 'సుడిగుండాలు' ద్వారా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా పరిచయం కాగా, నాగార్జున నుంచి అఖిల్ 'సిసింద్రీ' ద్వారా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అఖిల్ ప్రతిపాదించిన 'సిసింద్రీ 2' ఆలోచన నోస్టాల్జియా ఫీల్ ఇస్తోందిన అంటున్నారు.
తాజాగా లెనిన్ మూవీ సూపర్ హిట్ కావడంతో అఖిల్ తన కెరీర్ లో ఫస్ట్ సక్సెస్ అందుకున్నాడు. ఇందులో భాగ్యశ్రీ హీరోయిన్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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