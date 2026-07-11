Nagarjuna: అక్కినేని ఫ్యాన్స్ దేవుళ్లండీ..చైతూ ‘తండేల్’ లాగే అఖిల్ కోసం..సక్సెస్ మీట్లో నాగార్జున..కింగ్ అనాలిసిస్ ఇదే!
Nagarjuna: అక్కినేని అఖిల్ సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత అందుకున్న సక్సెస్ పేరు ‘లెనిన్’. ఈ మూవీ సక్సెస్ మీట్లో కింగ్ నాగార్జున అక్కినేని అభిమానులపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఆయన చేసిన ఎమోషనల్ కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. దీనిపై కింగ్ నాగార్జున అనాలిసిస్ పై ఓ లుక్కేయండి.
Nagarjuna: టాలీవుడ్లో ఎంతమంది స్టార్ హీరోల అభిమానులు ఉన్నా.. అక్కినేని ఫ్యాన్స్ స్టైలే వేరు. ‘లెనిన్’ చిత్రంతో మూడేళ్ల తర్వాత అఖిల్ అక్కినేని (Akhil Akkineni) ఒక పక్కా కమర్షియల్ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కారు. ఈ క్రమంలో శనివారం (జూలై 11) నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్కు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన కింగ్ నాగార్జున అభిమానులను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
నాగార్జున ఏమన్నారు?
లెనిన్ సక్సెస్ మీట్ వేదికపై నాగార్జున మాట్లాడుతూ అభిమానులకు సాష్టాంగ నమస్కారం పెట్టేంత పనిచేశారు.
"అక్కినేని ఫ్యాన్స్ దేవుళ్లు అండి. అఖిల్కు ఒక బ్లాక్బస్టర్ రావాలని ఇంతకాలం ఓపికగా ఎదురుచూశారు. చైతూకి తండేల్ లాంటి సినిమా కోసం ఎలా వెయిట్ చేశారో, అలాగే అఖిల్కు లెనిన్ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ రావాలని అంతే వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మీ అందరికీ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్" అంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.
తండేల్ వర్సెస్ లెనిన్
నాగార్జున తన ప్రసంగంలో నాగచైతన్య మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ ‘తండేల్’ ప్రస్తావన తీసుకురావడం వెనుక ఒక బలమైన ఎమోషనల్ అండ్ బిజినెస్ లాజిక్ దాగుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
‘ఏజెంట్’ ఫ్లాప్ తర్వాత అఖిల్ దాదాపు మూడేళ్ల పాటు స్క్రీన్పై కనిపించలేదు. కథల ఎంపికలో తప్పులు జరగకూడదని మురళి కిషోర్ అబ్బూరు స్క్రిప్ట్ను నమ్మి ‘లెనిన్’ కోసం సైలెంట్గా వర్క్ చేశారు. అదేవిధంగా నాగచైతన్య కూడా చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ‘తండేల్’ కోసం తన లుక్, యాస మార్చుకుంటూ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చాలా సమయం కేటాయించారు.
ఫ్యాన్స్ లాయల్టీ మైలేజ్
సాధారణంగా కమర్షియల్ ఫ్లాపులు పడి హీరోల సినిమాలు ఆలస్యమైతే ఫ్యాన్స్ బేస్ డిసప్పాయింట్ అవుతుంది. కానీ అక్కినేని అభిమానులు చైతూ ‘తండేల్’ పై ఎలాంటి నమ్మకంతో ఉన్నారో.. అఖిల్ ‘లెనిన్’ పై కూడా అంతే నమ్మకం ఉంచారు. థియేటర్ల వద్ద నిన్న కనిపించిన బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు, అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ట్రెండే దీనికి నిదర్శనం.
రైట్ కంబ్యాక్ ఫార్ములా
రొటీన్ సినిమాల కంటే కంటెంట్ ఉన్న కమర్షియాలిటీని నమ్ముకుంటేనే టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సర్వైవ్ అవ్వగలమని నాగార్జున నమ్ముతారు. ‘లెనిన్’ లోని ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్స్, తమన్ అదిరిపోయే బిజీఎమ్ క్లాస్ అండ్ మాస్ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించడంలో సక్సెస్ అయ్యాయి.
తండేల్ మూవీ నాగ చైతన్య కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ రూ.100 కోట్ల సినిమాగా నిలిచింది. ఇప్పుడు లెనిన్ కూడా అఖిల్ కెరీర్ కు బూస్ట్ గా మారబోతుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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