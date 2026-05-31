Naga Chaitanya: భార్య శోభితకు నాగచైతన్య స్పెషల్ బర్త్డే విషెస్.. అన్సీన్ పిక్స్ వైరల్.. థాంక్యూ బంగారం అంటూ
Naga Chaitanya: అక్కినేని కోడలు శోభితా ధూళిపాళ్ల బర్త్ డే ఈ రోజు. తన వైఫ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నాగ చైతన్య స్పెషల్ విషెస్ చెప్పాడు. అలాగే అన్ సీన్ పిక్స్ ను కూడా షేర్ చేశాడు. ఇవి వైరల్ గా మారాయి. భర్త శుభాకాంక్షలకు బంగారం అంటూ శోభితా రిప్లే ఇచ్చింది.
Naga Chaitanya: హీరోయిన్ శోభితా ధూళిపాళ్ల బర్త్ డే ఈరోజు (మే 31). తన భార్య 34వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శోభితాకు నాగ చైతన్య స్పెషల్ విషెస్ చెప్పాడు. తన మనసుకు నచ్చిన 'లేడీ'పై సోషల్ మీడియాలో ప్రేమను కురిపించిన చైతూ.. గతంలో ఎన్నడూ చూడని కొన్ని అరుదైన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. శోభితను వివాహం చేసుకోవడం తనకు ఎంత సంతోషాన్ని ఇచ్చిందో తెలియజేస్తూ, ఆమెపై తనకున్న కృతజ్ఞతను చాటుకున్నాడు.
అన్సీన్ పిక్స్ హల్చల్
నాగచైతన్య ఆదివారం తన అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో శోభితాకు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికరమైన ఫొటోలను పోస్ట్ చేశాడు. 'మూమెంట్స్' అనే పాటను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్గా జోడించి ఈ ఫొటోలను షేర్ చేశాడు. ఇందులో కొన్ని వారు కలిసి వెళ్లిన వెకేషన్కు సంబంధించినవి కాగా, మరికొన్ని శోభితా వ్యక్తిగత ఫొటోలు. ఒక ఫొటోలో శోభితా మెడ పట్టుకున్నట్లు నాగ చైతన్య పోస్ట్ ఉంది.
ఈ అన్సీన్ ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ, “పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మై లేడీ శోభిత. నీతో కలిసి ఈ జీవితాన్ని సాగించే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం” అని చైతన్య తన హృదయపూర్వక ప్రేమను వ్యక్తపరిచాడు.
బంగారం అంటూ
తన పుట్టిన రోజున నాగ చైతన్య కురిపించిన ప్రేమకు శోభిత ఫిదా అయిపోయింది. ‘థాంక్యూ బంగారం’ అంటూ ఈ పోస్టుకు రిప్లే ఇచ్చింది. ఈ కపుల్స్ మధ్య లవ్ చూసి ఫ్యాన్స్ మురిసిపోతున్నారు.
ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్
ఈ పోస్ట్ చూసిన అభిమానులు కామెంట్ల రూపంలో శోభితకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. “అక్కినేని లక్ష్మీ శోభిత మేడమ్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు! ఈ అందమైన జంటను ఆ పెరుమాళ్ ఎల్లప్పుడూ చల్లగా చూడాలి. మీ ఇద్దరి బంధం నిరంతర ప్రేమ, ఆనందాలతో సాగిపోవాలి” అని ఒక అభిమాని రాసుకొచ్చాడు.
“ఈ జంటను స్వర్గంలోనే నిర్ణయించారు” అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. శోభిత అల్లరిగా ఇచ్చిన ఫన్నీ పోజ్ను ఉద్దేశించి, “సార్, చివరి ఫొటోను మొదట పెట్టాల్సింది” అంటూ కొందరు నెటిజన్లు సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
చైతూ-శోభిత వివాహ బంధం
నాగచైతన్య గతంలో నటి సమంత రూత్ ప్రభుతో కొన్నేళ్లపాటు ప్రేమలో ఉండి, 2017లో గోవాలో వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వీరు 2021లో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయారు. తమ పదేళ్ల నాటి స్నేహం ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందని విడాకుల ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత సమంత, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో ప్రేమలో పడి, 2025 డిసెంబర్లో అతడిని వివాహం చేసుకున్నారు.
మరోవైపు, నాగచైతన్య 2022 నుండి శోభితతో డేటింగ్ ప్రారంభించినప్పటికీ, ఆ విషయాన్ని చాలా కాలం పాటు రహస్యంగా ఉంచారు. ఒక వెకేషన్లో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడంతో అభిమానులు వీరి బంధాన్ని గుర్తించారు. ఆ తర్వాత 2024 ఆగస్టులో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట, అదే ఏడాది డిసెంబర్లో హైదరాబాద్లో ఘనంగా వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.
సినిమాలు
నాగచైతన్య ప్రస్తుతం 'వృషకర్మ' అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. చై చివరిగా 'తండేల్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్నాడు. అలాగే శోభితా ధూళిపాళ్ల ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైన 'చీకటిలో' చిత్రంలో చివరిసారిగా నటించి ప్రేక్షకులను అలరించింది.
