Alias Rukmini: రుక్మిణీ అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్
Alias Rukmini: హీరోగా, ప్రొడ్యూసర్ గా రెండు పడవల ప్రయాణం చేస్తున్నాడు నేచురల్ స్టార్ నాని. తాజాగా నితిన్ కు సక్సెస్ ఇచ్చే బాధ్యతను తీసుకున్నాడు. తన సొంత యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నితిన్ హీరోగా సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ టైటిల్ ను ఇవాళ క్రియేటివ్ వీడియోతో రివీల్ చేశారు.
Alias Rukmini: టాలీవుడ్లో వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్ డ్రైవెన్ సినిమాలను ఆదరించడంలో, ప్రోత్సహించడంలో నేచురల్ స్టార్ నాని (Nani) ఎప్పుడూ ముందుంటాడు. నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా కంటెంట్ ఉన్న కథలను వెండితెరకు అందిస్తున్న నాని, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్' (Unanimous Productions) బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న రెండో ప్రాజెక్ట్ను అధికారికంగా ప్రకటించాడు.
అలియాస్ రుక్మిణి
యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ హీరో నితిన్ (Nithiin) కథానాయకుడిగా, 'దండోరా' చిత్రంతో ప్రశంసలు అందుకున్న దర్శకుడు మురళీ కాంత్ దేవాసోత్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు 'అలియాస్ రుక్మిణీ' (Alias Rukmini) అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ అత్యంత క్రియేటివ్గా రూపొందించిన వీడియోను విడుదల చేశారు.
అసలు రుక్మిణి ఎవరు?
విడుదల చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియో ఈ అలియాస్ రుక్మిణీ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. కథా నేపధ్యాన్ని, క్యారెక్టరైజేషన్ను పరిచయం చేసిన తీరు వీక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో నితిన్ 'కృష్ణ' అనే పదో తరగతి లెక్కల మాస్టర్గా కనిపించనున్నారు. దర్శకుడు మురళీ కాంత్ నారేషన్తో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది.
రుక్మిణి కలం
నరేషన్ సాగుతుండగా 'రుక్మిణీ' అనే కలం పేరుతో రాసిన రొమాంటిక్ నవలలు, వాటి ఆధారంగా రూపొందిన కలల ప్రపంచపు విజువల్స్ కనిపిస్తాయి. అంతలోనే నాని జోక్యం చేసుకుని "అసలు ఎవరు ఈ రుక్మిణీ?" అని ప్రశ్నిస్తాడు.
నాని ప్రశ్నకు సమాధానంగా కృష్ణ (నితిన్) స్పందిస్తూ.. "రుక్మిణీ నా భార్య" అని వెల్లడిస్తాడు. ఈ సన్నివేశంలో వచ్చే ఆత్మను స్పర్శించే నేపథ్య సంగీతం సినిమా ఎమోషనల్ టోన్ను ఆవిష్కరించింది.
పుస్తకాల టైటిల్స్ పన్
అలియాస్ రుక్మిణీ టైటిల్ రివీల్ వీడియోలో 'వ్రతం వెంకన్న', 'గరం గోపాల్', 'ఆమెకు ఆమె అంటే ఇష్టం' వంటి వినూత్నమైన నవలల పేర్లను చూపించారు. దీని ద్వారా 'రుక్మిణీ' పాత్ర స్వభావాన్ని, కథలోని కామెడీ అండ్ ఎమోషన్స్ను పరోక్షంగా సూచించారు.
సాంకేతిక నిపుణులు
యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై దీప్తి గంటా అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలతో ఈ అలియాస్ రుక్మిణీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తన స్వరం, సంగీతంతో శ్రోతలను మైమరిపించే విజయ్ బుల్గానిన్ (Vijay Bulganin) ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
జోనర్: బౌండరీస్ లేని బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్తో కూడిన రొమాంటిక్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
నితిన్ కమ్బ్యాక్కు నాని ప్రొడక్షన్ ప్లస్ అవుతుందా?
హీరో నితిన్కు ఇటీవల సరైన బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ పడలేదు. కమర్షియల్ మాస్ ఫార్మాట్ కంటే వినూత్నమైన, ఎమోషనల్ డ్రైవెన్ కథలే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్కు బాగా సరిపోతాయి. మరోవైపు నిర్మాతగా నాని బ్యానర్ 'యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్' కథల ఎంపికలో క్వాలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
'దండోరా'తో తన మార్కు చూపించిన యంగ్ డైరెక్టర్ మురళీ కాంత్, 'బేబీ' ఫేమ్ విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్ కాంబినేషన్ నితిన్ కెరీర్కు సరైన 'కమ్బ్యాక్' ప్రాజెక్ట్గా మారే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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