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    Alias Rukmini: రుక్మిణీ అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్

    Alias Rukmini: హీరోగా, ప్రొడ్యూసర్ గా రెండు పడవల ప్రయాణం చేస్తున్నాడు నేచురల్ స్టార్ నాని. తాజాగా నితిన్ కు సక్సెస్ ఇచ్చే బాధ్యతను తీసుకున్నాడు. తన సొంత యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై నితిన్ హీరోగా సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ టైటిల్ ను ఇవాళ క్రియేటివ్ వీడియోతో రివీల్ చేశారు.

    Published on: Aug 3, 2026, 11:03:45 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Alias Rukmini: టాలీవుడ్‌లో వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్ డ్రైవెన్ సినిమాలను ఆదరించడంలో, ప్రోత్సహించడంలో నేచురల్ స్టార్ నాని (Nani) ఎప్పుడూ ముందుంటాడు. నటుడిగానే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా కంటెంట్ ఉన్న కథలను వెండితెరకు అందిస్తున్న నాని, తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్' (Unanimous Productions) బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న రెండో ప్రాజెక్ట్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించాడు.

    రుక్మిణి అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణి’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్ (x/UnanimousProds)
    రుక్మిణి అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణి’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్ (x/UnanimousProds)

    అలియాస్ రుక్మిణి

    యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ హీరో నితిన్ (Nithiin) కథానాయకుడిగా, 'దండోరా' చిత్రంతో ప్రశంసలు అందుకున్న దర్శకుడు మురళీ కాంత్ దేవాసోత్ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు 'అలియాస్ రుక్మిణీ' (Alias Rukmini) అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ అత్యంత క్రియేటివ్‌గా రూపొందించిన వీడియోను విడుదల చేశారు.

    అసలు రుక్మిణి ఎవరు?

    విడుదల చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియో ఈ అలియాస్ రుక్మిణీ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. కథా నేపధ్యాన్ని, క్యారెక్టరైజేషన్‌ను పరిచయం చేసిన తీరు వీక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రంలో నితిన్ 'కృష్ణ' అనే పదో తరగతి లెక్కల మాస్టర్‌గా కనిపించనున్నారు. దర్శకుడు మురళీ కాంత్ నారేషన్‌తో వీడియో ప్రారంభమవుతుంది.

    రుక్మిణి కలం

    నరేషన్ సాగుతుండగా 'రుక్మిణీ' అనే కలం పేరుతో రాసిన రొమాంటిక్ నవలలు, వాటి ఆధారంగా రూపొందిన కలల ప్రపంచపు విజువల్స్ కనిపిస్తాయి. అంతలోనే నాని జోక్యం చేసుకుని "అసలు ఎవరు ఈ రుక్మిణీ?" అని ప్రశ్నిస్తాడు.

    నాని ప్రశ్నకు సమాధానంగా కృష్ణ (నితిన్) స్పందిస్తూ.. "రుక్మిణీ నా భార్య" అని వెల్లడిస్తాడు. ఈ సన్నివేశంలో వచ్చే ఆత్మను స్పర్శించే నేపథ్య సంగీతం సినిమా ఎమోషనల్ టోన్‌ను ఆవిష్కరించింది.

    పుస్తకాల టైటిల్స్ పన్‌

    అలియాస్ రుక్మిణీ టైటిల్ రివీల్ వీడియోలో 'వ్రతం వెంకన్న', 'గరం గోపాల్', 'ఆమెకు ఆమె అంటే ఇష్టం' వంటి వినూత్నమైన నవలల పేర్లను చూపించారు. దీని ద్వారా 'రుక్మిణీ' పాత్ర స్వభావాన్ని, కథలోని కామెడీ అండ్ ఎమోషన్స్‌ను పరోక్షంగా సూచించారు.

    సాంకేతిక నిపుణులు

    యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై దీప్తి గంటా అత్యున్నత నిర్మాణ విలువలతో ఈ అలియాస్ రుక్మిణీ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తన స్వరం, సంగీతంతో శ్రోతలను మైమరిపించే విజయ్ బుల్గానిన్ (Vijay Bulganin) ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.

    జోనర్: బౌండరీస్ లేని బోల్డ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన రొమాంటిక్ డ్రామాగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

    నితిన్ కమ్‌బ్యాక్‌కు నాని ప్రొడక్షన్ ప్లస్ అవుతుందా?

    హీరో నితిన్‌కు ఇటీవల సరైన బాక్సాఫీస్ సక్సెస్ పడలేదు. కమర్షియల్ మాస్ ఫార్మాట్ కంటే వినూత్నమైన, ఎమోషనల్ డ్రైవెన్ కథలే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు బాగా సరిపోతాయి. మరోవైపు నిర్మాతగా నాని బ్యానర్ 'యునానిమస్ ప్రొడక్షన్స్' కథల ఎంపికలో క్వాలిటీకి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

    'దండోరా'తో తన మార్కు చూపించిన యంగ్ డైరెక్టర్ మురళీ కాంత్, 'బేబీ' ఫేమ్ విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్ కాంబినేషన్ నితిన్ కెరీర్‌కు సరైన 'కమ్‌బ్యాక్' ప్రాజెక్ట్‌గా మారే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Alias Rukmini: రుక్మిణీ అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్
    Home/Entertainment/Alias Rukmini: రుక్మిణీ అంటే ఎవరు? నితిన్-నాని కాంబోలో ‘అలియాస్ రుక్మిణీ’-క్రియేటివ్ టైటిల్ వీడియోతో షాక్ ఇచ్చిన మేకర్స్
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