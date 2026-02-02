Edit Profile
    చిరంజీవి, చిట్టిక ముఖాలు వెలిగిపోతున్నాయి.. కవలలకు తండ్రయిన రామ్ చరణ్‌కు అల్లు అర్జున్ శుభాకాంక్షలు

    కవలలకు తండ్రి అయిన రామ్ చరణ్ కు అల్లు అర్జున్ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ చేసిన ట్వీట్ వైరల్ అవుతోంది. చిరంజీవి, చిట్టిక (క్లిన్ కారా) ముఖాలు వెలిగిపోతున్నాయని అతడు అనడం విశేషం. అతడు ఇంకా ఏమన్నాడో చూడండి.

    Published on: Feb 02, 2026 3:22 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులకు ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1) కవల పిల్లలు జన్మించిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ అల్లు అర్జున్ సోమవారం (ఫిబ్రవరి 2) ఓ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా అతడు చరణ్ మొదటి కూతురు క్లిన్ కారాను చిట్టిక అని పిలవడం విశేషం.

    చరణ్‌కు బన్నీ విషెస్

    రామ్ చరణ్, ఉపాసన మరోసారి పేరెంట్స్ అయిన సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ ఎక్స్ అకౌంట్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు. “మరోసారి తల్లిదండ్రులైన రామ్ చరణ్, ఉపాసన కొణిదెల గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు. అంతటా ఎంతో సంతోషం, సంబరాలు నెలకొన్నాయి. చిరంజీవి గారు, చిట్టికల ముఖాల్లో ఆ గర్వం, ఆనందం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వారందరినీ, అలాగే మెగా ఫ్యామిలీ చిరునవ్వులను చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ చిన్నారుల రాకతో లోకంలో ఎంతో వెలుగు నిండింది. ఈ అందమైన కొత్త ఆరంభానికి రెట్టింపు ప్రేమ, రెట్టింపు సంతోషం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను” అని బన్నీ ట్వీట్ చేశాడు.

    చరణ్, ఉపాసనకు కవలలు

    మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రెండో సారి తండ్రయిన విషయం తెలుసు కదా. ఈసారి అతని హ్యాపీనెస్ డబుల్ అయింది. ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చింది. ఒక పాప, ఒక బాబు పుట్టడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని మొదట మెగాస్టార్ చిరంజీవి కన్ఫామ్ చేశాడు. ఇప్పుడు ట్విన్స్ కు తండ్రిగా రామ్ చరణ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. చరణ్ ఇన్ స్టాలో ఉపాసన గర్భంతో ఉన్న సమయంలో తీసుకున్న ఫొటోతో తన రియాక్షన్ పోస్టు చేశాడు.

    ‘‘మాకు ఆశీర్వాదంగా బేబీ బాయ్, గర్ల్ వచ్చారని చెప్పేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇద్దరు కూతుర్లు, ఓ కొడుకును కలిగి ఉండటం మమ్మల్ని కృత‌జ్ఞ‌తాభావంతో నింపేస్తుంది. మన జీవితంలోని మహిళలే మన గొప్ప బలం. ప్రతి క్షణంలోనూ మాకు అండగా నిలిచి సపోర్ట్ చేసిన మా అభిమానులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు’’ అని ఇన్ స్టాలో ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1) రామ్ చరణ్ పోస్టు చేశాడు.

