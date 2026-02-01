కవల పిల్లలకు తండ్రిగా.. రామ్ చరణ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇదే.. వాళ్లే మన బలమంటూ పోస్ట్
మెగా ఇంట ఆనందం నెలకొంది. మెగా ఫ్యాన్స్ సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వడమే ఇందుకు కారణం. ట్విన్స్ కు తండ్రి అయిన తర్వాత రామ్ చరణ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది.
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రెండో సారి తండ్రయ్యారు. ఈ సారి అతని హ్యాపీనెస్ డబుల్ అయింది. ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన కవలలకు జన్మనిచ్చారు. ఒక పాప, ఒక బాబు పుట్టారు. ఈ విషయాన్ని మొదట మెగాస్టార్ చిరంజీవి కన్ఫామ్ చేశారు. ఇప్పుడు ట్విన్స్ కు తండ్రిగా రామ్ చరణ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది.
రామ్ చరణ్ రియాక్షన్
రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపుతులకు కవలలు పుట్టారు. ఒక బాబు, ఒక పాప వీళ్ల జీవితాల్లోకి వచ్చారు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో ప్రౌడ్ తాతయ్య చిరంజీవి అనౌన్స్ చేయడంతో మెగా ఫ్యాన్స్ సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ ఇన్ స్టాలో ఉపాసన కడుపుతో ఉన్న సమయంలో తీసుకున్న ఫొటోతో తన రియాక్షన్ పోస్టు చేశారు.
వాళ్లే బలం
‘‘మాకు ఆశీర్వాదంగా బేబీ బాయ్, గర్ల్ వచ్చారని చెప్పేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇద్దరు కూతుర్లు, ఓ కొడుకును కలిగి ఉండటం మమ్మల్ని కృతజ్ఞతాభావంతో నింపేస్తుంది. మన జీవితంలోని మహిళలే మన గొప్ప బలం. ప్రతి క్షణంలోనూ మాకు అండగా నిలిచి సపోర్ట్ చేసిన మా అభిమానులకు, కుటుంబ సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు’’ అని ఇన్ స్టాలో ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 1) రామ్ చరణ్ పోస్టు చేశారు.
రామ్ చరణ్, ఉపాసన గురించి
2012 జూన్ లో రామ్ చరణ్, ఉపాసన పెళ్లి జరిగింది. అపోలో హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకుడు ప్రతాప్ సి రెడ్డి మనవరాలు ఉపాసన. 2023 జూన్ లో ఈ జంటకు క్లీంకారా అనే అమ్మాయి జన్మించింది. ఇప్పుడు ట్విన్స్ వీళ్ల జీవితాల్లోకి వచ్చారు. 2025 దీపావళి సందర్భంగా ఉపాసన తన సీమంతం (బేబీ షవర్) వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది అప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
పెద్ది సినిమా
ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగిన రామ్ చరణ్ ఇప్పుడు పెద్ది మూవీ షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రానికి సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్టర్. అతను ఉప్పెన సినిమాతో డెబ్యూ చేశారు. పెద్ది మూవీలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, జగపతి బాబు తదితరులు నటిస్తున్నారు. 2026 సమ్మర్ లో పెద్ది సినిమా రిలీజ్ కానుంది. దీనికి ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్.