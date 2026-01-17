Edit Profile
    చొక్కా లేకుండా జిమ్‌లో కండలతో రామ్ చరణ్-నెక్ట్స్ ఛాలెంజ్‌కు రెడీ అంటూ పోస్ట్-ఇంట‌ర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్న ఫొటో

    ఒంటిపై చొక్కా లేకుండా, జిమ్ లో కండలతో ఉన్న రామ్ చరణ్ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. నెక్ట్స్ ఛాలెంజ్ కు రెడీ అంటూ చరణ్ చేసిన ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. 

    Published on: Jan 17, 2026 6:57 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    పెద్ది సినిమాతో థియేటర్లను షేక్ చేయబోతున్నాడు గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్. బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రూరల్ క్రికెటర్ గా చెర్రీ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా గ్లింప్స్, సాంగ్ అదిరిపోయాయి. ఇక సినిమా నెక్ట్స్ షెడ్యూల్ కోసం రెడీ అంటూ చరణ్ ఈ రోజు ఇన్ స్టాలో పెట్టిన పోస్టు తెగ వైరల్ గా మారింది.

    రామ్ చరణ్ (x/PeddiMovieOffl)
    రామ్ చరణ్ (x/PeddiMovieOffl)

    పెద్ది సినిమా కోసం బాగా కష్టపడుతున్నాడు రామ్ చరణ్. తెగ కండలు పెంచేస్తున్నాడు. గ్రామీణ క్రికెటర్ గా ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు చెర్రీ. శనివారం (జనవరి 17) రామ్ చరణ్ ఇన్ స్టాలో పెట్టిన రెండు ఫొటోలు తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఒంటిపై చొక్కా లేకుండా జిమ్ లో చిరుత లాంటి చూపుతో ఉన్న ఈ ఫొటోలు చూసి ఫ్యాన్స్ పుల్ ఖుష్ అవుతున్నారు.

    ఛాలెంజ్ కు రెడీ

    ‘‘ఫైర్డ్ అప్. నిశ్శబ్దంలో పని. తర్వాతి ఛాలెంజ్ కు రెడీ. పెద్ది మూవీ’’ అని రామ్ చరణ్ ఇవాళ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు చేశాడు. క్షణాల్లోనే ఈ ఫొటోలు తెగ వైరల్ గా మారాయి. ఎక్స్ లో పెద్ది సినిమా అఫీషియల్ అకౌంట్, నిర్మాతల అకౌంట్లలోనూ ఈ ఫొటోలు పంచుకున్నారు. దీంతో ఎక్కడ చూసినా చెర్రీ కండల ఫొటోలే దర్శనమిస్తున్నాయి.

    పెద్ది సినిమా గురించి

    సుకుమార్ శిష్యుడు బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్టర్ గా తెరకెక్కిస్తున్న మూవీ పెద్ది. బుచ్చిబాబు ఉప్పెన సినిమాతో డైరెక్టర్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ తో పెద్ది లాంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ ను రెడీ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ తో పాటు శివరాజ్ కుమార్, జాన్వీ కపూర్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను మార్చి 27, 2026న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు.

    చెర్రీ ఆశలు

    గేమ్ ఛేంజర్ లాంటి ఫ్లాప్ తర్వాత చేస్తున్న పెద్ది సినిమాపై రామ్ చరణ్ భారీ ఆశలే పెట్టుకున్నాడు. ఈ చిత్రం నుంచి రిలీజైన గ్లింప్స్, చికిరి సాంగ్ కు అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ దక్కింది. దీంతో మూవీపై హైప్ మరింత పెరిగిపోయింది. పెద్ది సినిమాకు ఏఆర్ రెహ్మాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈ చిత్రం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను నెట్ ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత ఈ ఓటీటీలోకి రానుంది.

