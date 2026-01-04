చుట్టుముట్టిన ఫ్యాన్స్-భార్య చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్న అల్లు అర్జున్-ఐకాన్ స్టార్కు షాకింగ్ అనుభవం
హైదరాబాద్లోని కేఫ్ నీలోఫర్ వద్ద అల్లు అర్జున్, ఆయన భార్య అల్లు స్నేహారెడ్డిలను అభిమానులు చుట్టుముట్టడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఫ్యాన్స్ ఎగబడటంతో భార్య చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని ఐకాన్ స్టార్ బయటపడ్డాడు. ఈ షాకింగ్ అనుభవం వీడియో వైరల్ గా మారింది.
ఇటీవల కాలంలో సెలబ్రిటీలు బయటకు వెళ్లడమే గగనంగా మారింది. హీరో లేదా హీరోయిన్ పబ్లిక్ లో కనిపిస్తే జనాలు ఎగబడిపోతున్నారు. చుట్టుముట్టి, మీద పడిపోతూ తీవ్రమైన ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ కు కూడా ఇలాంటి షాకింగ్ అనుభవం ఎదురైంది. ఓ కేఫ్ లోకి తన భార్యతో వెళ్లిన అల్లు అర్జున్ అతి కష్టం మీద బయట పడ్డాడు.
భార్యతో అల్లు అర్జున్
శనివారం (జనవరి 3) రాత్రి హైదరాబాద్లోని కేఫ్ నీలోఫర్ వద్ద అభిమానులు అల్లు అర్జున్, ఆయన భార్య స్నేహారెడ్డిలను చుట్టుముట్టడం కలకలం రేపింది. నగరంలో అల్లు సినిమాస్ ప్రారంభించిన తర్వాత దంపతులు ఈ కేఫ్కు వచ్చారు. వెంటనే ఫ్యాన్స్ వాళ్లను గుర్తుపట్టారు. సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి అభిమానులు వారి చుట్టూ గుమిగూడారు.
చేయి పట్టుకుని
ఫ్యాన్స్ ఎగబడటంతో అల్లు అర్జున్ తన భార్య స్నేహారెడ్డి చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. సెక్యూరిటీ జనాలను అదుపు చేయలేకపోయారు. గట్టిగా తోసేశారు. ఆ రద్దీని దాటుకుని అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డి బయటపడ్డారు.
ఒక వీడియోలో అల్లు అర్జున్ భద్రతా సిబ్బంది గుంపును నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, వారు కేఫ్ లోపల ఎలా చిక్కుకున్నారో కనిపించింది. కేఫ్ సిబ్బంది తలుపులు తెరిచి ఉంచగా, ఆందోళనగా ఉన్న అర్జున్ స్నేహాను చేతితో దగ్గరగా పట్టుకుని, గుంపులోంచి బయటపడటానికి కష్టపడుతున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.
కష్టంగా కార్లోకి
అల్లు అర్జున్ తన భార్య స్నేహారెడ్డిని అతి కష్టం మీద కారులోకి ఎక్కించాడు. వారు ఆ ప్రాంతం విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా గుంపు వారిని వెంబడించింది. దంపతుల ఫోటోలు, వీడియోలు తీయడానికి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు ఒకరినొకరు తోసుకుంటున్నారు. వారి కారు దగ్గర కొంతమంది అభిమానులను పక్కకు జరగమని అర్జున్, తన భద్రతా సిబ్బందితో కలిసి కోరాడు. స్నేహ కారులోకి సురక్షితంగా ఎక్కిన తర్వాత అర్జున్ అభిమానులకు అభివాదం చేశాడు.
అల్లు సినిమాస్
శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్లో తన కొత్త థియేటర్ అల్లు సినిమాస్ కోసం అర్జున్ ఒక సాఫ్ట్ లాంచ్ నిర్వహించాడు. ఈ కార్యక్రమంలో తన కుమారుడు అయాన్ తో కలిసి అల్లు అర్జున్ ఫొటోలకు పోజులిచ్చాడు. కోకాపేటలోని ఈ థియేటర్ డాల్బీ సినిమా ఫార్మాట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. సంక్రాంతికి పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఐకానిక్ స్పాట్
నిర్మాత ఎస్కేఎన్ ఈ సాఫ్ట్ లాంచ్కు హాజరయ్యారు. తన సోషల్ మీడియాలో.. "అల్లు సినిమాస్ టెక్ చెక్లో భాగం కావడం ఆనందంగా ఉంది. ఇది హైదరాబాద్లోని తదుపరి ఐకానిక్ స్పాట్ కానుంది. అద్భుతమైన చిత్ర నాణ్యత. సౌండ్ టాప్ నాచ్. ఇది ఆసియా నంబర్ 1. ప్రపంచంలోనే 2వ అతిపెద్ద డాల్బీ సినిమా అని తెలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది’’ అని పేర్కొన్నాడు. థియేటర్ లోపల గోడలకు అల్లు అర్జున్ తాత అల్లు రామలింగయ్య, తండ్రి అల్లు అరవింద్, మామ చిరంజీవి చిత్రాలు హైలైట్ గా నిలిచాయి.